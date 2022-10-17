Uzmanlar uyardı! “Araç bakımı için kışı beklemeyin”

Havaların soğumasıyla birlikte araç sahipleri bakım için sanayinin yolunu tuttu. Kış bakımının önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar oto tamir ustası Sami Kutun; "Araçların motor bakımı, alt takım bakımı ve her türlü eksiğini gidermek üzere çalışıyoruz. Araçlar sadece kışın bakıma girmez. Kış gelmeden araca yapılan bakım oluşabilecek masraflarında önüne geçer" dedi.

ARAÇTA BÜYÜK HASARLARA YOL AÇAR



Araçlarda yazlık ve kışlık bakım gibi bir ayrımın söz konusu olmadığını belirten Sami Kutun; "Bir araç yaz veya kış fark etmeden aynı performansta hizmet verebilmeli. Kışlık bakım olarak bilinen bakımda motor suyu ve silecek suyunun antifriz değeri kontrol edilir. Çünkü soğuk hava şartlarında araç içindeki suyun donması araçta büyük hasarlara yol açar. Daha sonra lastiklere bakılır ve alt takımı kontrol edilir. Bu işlem yaz kış fark etmeden on bin kilometrede veya senede bir olmak üzere yapılmalıdır. Periyodik bakımlarda yazın farklı filtre kışın farklı filtre takılması gibi bir olay söz konusu değil. Kışlık bakım diye bilinen olayda aslında fazladan sadece kış lastiği değişimi yapılır" diye konuştu.

ARAÇ SAHİPLERİ SON DÖNEMDE DAHA BİLİNÇLİLER

Frenlerin sürüş güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Sami Kutun; "Genel olarak ihmal edilen başka bir mevzu ise fren hidroliği değişimi. Her 3 senede bir fren hidroliklerinin değişmesi gerekmektedir. Frenin fabrika çıkış değerlerinde gerçekleşmesi için her 3 senede bir fren hidrolikleri değiştirilmelidir. Eğer fren hidrolikleri değişmezse fabrika çıkışında fren yapıldığında 38 metrede duran bir araç belki 40 metrede, belki de 45 metrede duracaktır. Bu aradaki fark ise bizim trafikte kaza yapma ihtimalimizi artırmakta. Bir diğer mevzu ise fren disklerinin tornalanması işlemi, torna ile düzeltilen diskler inceldiği için ani kırılmalar meydana gelmekte ve bu durum çok büyük kazalara yol açmaktadır. Buna mahal vermemek gerekmektedir. Araç sahipleri son dönemde daha bilinçliler. Özellikle lastik seçimi konusunda çok mesafe kat ettik. Ama hala ömrünü tamamlamış lastiklerle seyahat eden araçlar var. Düzgün lastik kullanımı aracın kaza riskini en aza indiren çok önemli bir faktördür" dedi.