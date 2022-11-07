Elektrikli otoda voltaj yükseliyor

Elektrıkli otomobil satışları artıyor. 2022 Ocak-Ekim aylarında 4 bin 939 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 1.1 oldu. Geçen yılın aynı döneminde sadece 1987 adet elektrikli araç satılmıştı. Türkiye'de elektrikli otomobillere olan talep artarken, yeni modeller de birbiri ardına yollara çıkıyor. Son olarak Volvo ve Peugeot yeni elektrikli modellerini satışa sundu. Geçtiğimiz günlerde Volvo Cars, tamamen elektrikli C40 Recharge'ı tanıttı. Yeni C40, Türkiye pazarında ''Recharge Twin'' ve ''Recharge'' motor seçenekleri ile sunuluyor. Biri önde diğeri arka aksta olmak üzere iki elektrikli motoru bulunan ''Recharge Twin'' modelinin menzili yaklaşık 450 km.Peugeot 2008'in tamamen elektrikli versiyonu satışa sunuldu. Sınırlı sayıda gelen e-2008'lerin tamamı kısa sürede satılırken gelecek aylarda teslimat için ön sipariş alımına başlandı. Peugeot, lansmana özel duvar tipi şarj cihazı, E-Şarj istasyonlarından bir yıl geçerli, 20 bin TL elektrik aboneliği ve şarj kablosu hediye ediyor.