Çekilen Araç Sorgulama 2022 - Aracım Nereye Çekildi, Plaka İle Arabam Nerede, Hangi Otoparkta? E-Devlet, SMS Ve Telefon İle Öğrenme

Çekilen araçlar hakkında sorgulama yapabilmek artık basit ve hızlı bir şekilde hallediliyor. Çekilen araçlarınızı plakadan kontrol etmek için telefonunuzun olması yeterlidir. İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte birçok işlem basit bir şekilde sorgulanabiliyor. İşte Çekilen araç sorgulama 2023. Plakadan çekilen araç sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevabı haberimizin detayında sizlerle…

ÇEKİLEN ARACIM NEREDE?

Çekilen aracınızın nerede olduğunu birçok yöntemle öğrenebilirsiniz. Yasaklı bir yere park ettiğiniz de araçlarınız çekilir ve otoparka götürülür. Trafikte uyulması gereken kurallara uyulmadığında bunun belli bir cezası olur ve o cezaların da belli bir süre içerisinde ödenmesi gerekir. Çekilen araç cezası için SMS, e- devlet ve emniyet genel müdürlüğü sitesinden sorgulama yapabilirsiniz. Plakadan çekilen araç sorgulama yapabilmek için telefonunuzun olması yeterlidir. Telefon ya da internet yoluyla kolayca çekilen aracınızın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Aracınız çekildiğinde çoğu zaman çekilen bölgenin yakınındaki boş olan otoparklara gönderilir ve orada muhafaza edilir. Eğer 6 içinde aracınızı otoparktan almazsanız farklı prosedürler uygulanır ve araç devlet hazinesine aktarılır. Çekilen aracınızı almaya gittiğinizde geçmiş döneme ait son 5 yıl içerisindeki borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.

OTOPARKA ÇEKİLEN ARAÇ SORGULAMA

Trafik kurallarına uyulmadığında aracınızı çekilmiş görebilirsiniz. Yasaklı bir yere park ettiğinizde aracınız otoparka çekilir ve belli bir miktar ceza yansıtılır. Arabanızı yerinde bulamıyorsanız büyük ihtimalle yasaklı bir yere park etmişsiniz ve aracınız çekilmiş demektir. Çekilen aracınızın nerede olduğunu sorgulamak için birçok farklı yöntem vardır. SMS ile belli bir ücret karşılığında otoparka çekilen aracınızın cezasını öğrenebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde sorgulama yapabilmek içinde e-devlet sitesine girmeniz gerekmektedir. Ücretli ve ücretsiz bir şekilde otoparka çekilen aracınızın nerede olduğunu sorgulayabilir ve son 5 yıla ait tüm borç ve cezalarınızı görebilirsiniz. Yakın bölgedeki uygun olan otoparka çekilen aracınızı kimliğinizle giderek kolay bir şekilde cezanızı ödedikten sonra alabilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş yıllara ait başka borcunuz veya cezanız olduğunu da görüp ödemesini yapabilirsiniz. Otoparktan aracınızı almaya giderken muhakkak araç sahibinin gitmesi gerekir. Farklı bir kişi arabayı kullansa bile aracı almaya giden kişi araç sahibi olmak zorundadır.

E-DEVLET İLE ÇEKİLEN ARAÇ SORGULAMA

Ücretsiz bir şekilde internet üzerinden ya da telefonunuza indirdiğiniz e-devlet uygulamasıyla e-devlet sistemine girerek çekilen araç sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra "E-Hizmetler" bölümünden "Trafik ve Ulaşım" sekmesi açılır. Sonrasında sayfada aşağıya giderek "Aracımın çekildiği otopark bilgisi sorgulama" bölümüne gelinir. Kimlik doğrulama işlemi gerçekleştikten sonra sisteme giriş yapıp aracınızın plakasını yazarak çekilen aracınızın hangi otoparkta olduğunu ve ne kadar ceza aldığını görebilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş 5 yıla ait borç ve cezalarını da görüntüleyebilirsiniz. Eğer sayfanın linkine direkt olarak ulaşmak istiyorsanız https://www.turkiye.gov.tr/egm-otopark-cekilmis-araclar tıklayıp ulaşabilirsiniz.

SMS İLE ÇEKİLEN ARAÇ SORGULAMA

Belli bir ücret karşılığında otoparka çekilen aracınızın nerede olduğunu, ne zaman çekildiği ve ne kadar ceza aldığınızı sorgulayabilirsiniz. Her operatör için 2 TL ücretlendirmeyle otoparka çekilen aracınızın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Otoparka çekilen araç sorgulaması için "PARK (BOŞLUK) ARAÇ PLAKASI" yazıp 1550'ye SMS gönderdikten sonra aracınızın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.

EGM İLE ÇEKİLEN ARAÇ SORGULAMA

EGM ile otoparka çekilen araç sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. " EGM Sorgular" bağlantısına girildikten sonra gereken bilgiler doldurulduktan sonra kimlik doğrulama işlemi gerçekleşir. Kimlik doğruluma işlemi tamamlandıktan sonra gelen ekrana araç plakası yazılır ve otoparka çekilen araç sorgulanma işlemi yapılır. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen EGM ve diğer sorgularla birlikte 5 yıl içindeki tüm cezalar ve borçları görüntüleyebilirsiniz.

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OTOPARKA ÇEKİLEN ARAÇLAR NASIL ÇIKARILIR?

Trafik kurallarının ihlal edilmesiyle birlikte araçlar çekilebilir ve bunun cezai bir yaptırımı olur. Otoparka çekilen aracınızın nerede olduğunu sorguladıktan sonra aracınızı gidip alabilirsiniz. Çekilen araç otoparkları genelde aracınızın çekildiği yakın bölgelerde olur.

Araç sahibi aracını otoparktan alabilmesi için kendisinin gitmesi gerekir. Aracı başkası dahi kullanıyor olsa otoparktan çekilen aracı alabilmek için bizzat araç sahibinin gitmesi gerekmektedir. Çekilen aracınızın otoparkına gittiğinizde çekici ücreti ve otopark ücretini ödedikten sonra araç çekim belgesi alarak aracınızı götürebilirsiniz.

Şirket araçları için bu işlem biraz zahmetlidir. Şirketinizin imza sirküsü olması gerekmektedir. Kimliğinizle ve imza sirküsü ile birlikte otoparka gittiğinizde aracınızı otoparktan alabilirsiniz.

6 aydan içerisinde otoparktan alınmayan araçlar için araç sahibine tebligat gönderilir fakat yine de araç halen daha alınmamışsa devlet hazinesine aktarılır. Devlet hazinesine aktarıldıktan sonraki 5 yıl içerisinde araç sahibi müracaat ederse emanet sahibine yapılan ödeme aracın sahibine aktarılır.