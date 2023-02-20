Elektrikli otolar enerji veriyor

Deprem felaketinde yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi elektrik kesintisiydi. Aslında bu tür durumlarda elektrikli otomobiller kısmen de olsa çözüm olabilir. Bugün elektrikli otomobiller birer powerbank gibi kullanılabiliyor. Çinli MG firmasının Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv, harekete geçti. İlk etapta 20 otomobili deprem bölgelerine gönderme kararı aldı. V2L teknolojisine sahip MG modelleri, afet bölgesinde özellikle ulaşımı zor olan kasaba ve köylerdeki aydınlatma ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar için mobil jeneratör görevi üstlenecek.