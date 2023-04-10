Elektrikli ticari araçta Türkiye imzası

FORD Motor'un ticari araç üssü Ford Otosan tarafından geliştirilen elektrikli yeni ticari aracı E-Transit Courier'nin global lansmanı şirketin İstanbul'daki Ar&Ge Merkezi'nde gerçekleştirdi. Tasarım ve mühendisliğine ek olarak üretimi de Ford Otosan tarafından Craiova fabrikasında gerçekleşecek olan E-Transit Courier'in bu yıl benzinli ve dizel versiyonları, 2024 yılında da elektrikli versiyonu satışa sunulacak. Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, "Üretim gücümüzün yanı sıra mühendislik ve tasarım yetkinliklerimizin son göstergesi E-Transit Courier ile Ford'un elektriklenme yolculuğundaki rolümüzü artırmaya devam ediyoruz. Hem elektrikli hem de içten yanmalı motor alternatifleriyle müşterilerimizle buluşturacağımız yeni Courier'in tasarımını Dunton ve Köln'deki Ford tasarım ekipleriyle geliştirmekten ve mühendisliğinin tüm sorumluluğunu almaktan büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu. Yeni jenerasyon Transit Courier, Türk tasarımcıların imzasını taşıyor. Ford Avrupa'nın Ticari Araçlardan Sorumlu İç ve Dış Tasarım Proje Müdürü Murat Seven, yeni Courier'nin dış tasarımına hayat verdi. İç mekan ise Ford Otosan'ın Tasarım Stüdyosu tarafından ortaya çıkarıldı.EVDE 11 kW AC'lik akım ile 5.7 saatte şarj olması hedeflenen E-Transit Courier'in evde şarjı tercih eden müşteriler arasında popüler olması bekleniyor. Halka açık yerlerde şarj için 100 kW'a kadar DC hızlı şarj özelliği ile aracın 10 dakika şarj edilmesi ile 87 km menzil eklemesi, 35 dakikadan kısa sürede ise yüzde 10 ila 80 arasında şarj olması ön görülüyor.