Yeni Doblo yollara çıktı

Dünya pazarlarına ihraç edilme hedefiyle 2000'de Tofaş Fabrikası'nda üretilmeye başlanan Doblo'nun beşinci nesli ülkemizde satışa sunuldu. Ancak Doblo, Bursa'da değil İspanya'da üretiliyor. Yeni Nesil Doblo, manuel şanzımanlı 100 bg gücünde 1,5 litrelik dizel motor seçeneği ve yine aynı motor seçeneğinde hem manuel hem de 8 ileri otomatik şanzımanlı 130 bg gücündeki iki motorla satışa sunuluyor. Yeni Nesil Doblo, Cargo ve Combi gövde tiplerinde; Easy, Urban, Premio Plus donanım seçenekleri ile satın alınabilecek. Yeni Nesil Doblo, ayrıca dizel motor seçeneklerine ilave olarak; tamamen elektrikli motora da sahip olacak. E-Doblo'nun ülkemizde 2023'ün son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.