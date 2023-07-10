Premium segmente giriyor

Türkıye'deRenault, Dacia modellerini satışa sunan MAİS, sport premium segmentindeki Alpine modelini de getirmeye hazırlanıyor. Markanın "Renaulution" stratejisi çerçevesinde gelecek 3 yılda muazzam bir değişimin içinde olacağını belirten MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni pazara sunulacak modellerle premium yani lüks algısının artacağını kaydetti.Türkiye'de de Renault'nun Alpine markasını devreye sokacaklarına dikkat çeken Çağdaş, "Ekim-Kasım gibi Alpine markamızın tanıtımı olacak. 4 farklı modelini getirerek, sadece MAİS'e ait bayilerde satacağız. Böylelikle premium markamız da olacak" dedi. Bursa'da üretilen Clio Türkiye'de eylülde satışa sunulacak. Clio'da güçleri 65-145 beygir arasında değişen benzinli, LPG'li ve hibrit motorlar sunulacak. Yeni versiyondaki en önemli ve güçlü motorsa 145 beygirlik E-Tech full hybrid versiyon olacak.150'nin üzerinde patent ve Renault'nun Formula 1 deneyimlerini içeren motor, gücü, elektrikli sürüş deneyimi ve kullanım konforuyla ailenin en üst versiyonu olacak.