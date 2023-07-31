Türkiye'nin ve Stellantis'in önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olan Tofaş, 7 milyonuncu aracını üretti. Tofaş Fabrikası'nda üretilen 7 milyonuncu araç Egea Cross Wagon oldu. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu "Tofaş, faaliyete başladığındaki 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve 600'e yakın çalışanıyla mütevazı bir fabrikadan, bugün 450 bin adetlik üretim kapasitesi, yaklaşık 6 bin çalışanı ile küresel otomobil ve hafif ticari araçlar geliştiren bir üretim ve Ar-Ge merkezine dönüştü. Stellantis içinde en iyi ilk 3 fabrikadan biriyiz" dedi.