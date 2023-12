BYD, Avrupa pazarında yeni modelleriyle ses getirmeye devam ediyor. BYD'nin C segmenti tamamen elektrikli hatchback modeli BYD DOLPHIN,Avrupa'da da beğeni kazanmayı başardı. BYD DOLPHIN, AUTOBEST tarafından 2024 Avrupa'nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2024) seçildi.