ODMD’de üye sayısı 62’ye yükseldi

Türkiye'dedüne kadar sadece otomobil distribütörlerini çatısı altında toplayan Otomobil Distribütörleri Derneği'nde isim değişikliği sonrasında üye sayısı artmaya başladı.Derneğin adı Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği olduktan sonra motosiklet markaları da derneğe üye kabul edildi. Böylece ODMD'nin üye sayısı 62'ye çıktı.Ayrıca Türkiye'ye yeni giren markalar özellikle Çinliler dernek üyesi oldu. Bunlar arasında Jinpeng, Hongqi, Geely gibi Çinli markalar var. ODMD'de satış raporlarında Togg ve Tesla'nın rakamlarını göstermesine rağmen, her iki marka da derneğin üyesi değil.