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Giriş Tarihi: 25.1.2024 09:56 Son Güncelleme: 25.1.2024 09:56

HGS Nereden Alınır ve Nasıl Çıkarılır? HGS Veren Bankalar Hangileri?

HGS Nereden Alınır ve Nasıl Çıkarılır? HGS Veren Bankalar Hangileri?

HGS diğer adıyla Hızlı Geçiş Sistemi olarak bilinmektedir. Köprü ve otoyollardan geçişlerde HGS ya da OGS kullanma zorunluluğu var. HGS, PTT şubelerinden verilmektedir. Fakat PTT şubelerine gitme fırsatı bulamayan vatandaşlar bankalardan da HGS alabilirler. Ayrıca bankalar aracılığı ile HGS kartına kredi yükleme işlemi de gerçekleştirebilirler. Bugünkü yazımızda bankadan HGS alma ve bankadan HGS bakiye yükleme işlemlerine değineceğiz. HGS hangi bankalardan alınır? İşte HGS veren bankalar listesi…

Hızlı Geçiş Sistemi yani HGS kullanmak için PTT şubeleri haricinde bankalara gidilerek de HGS işlemleri başlatılabilir. Tek önemli nokta bankalardan alınan HGS aboneliklerinde PTT'den yükleme yapılamaması. Sadece bankadan yükleme işlemi yapabilirsiniz. Bazı bankalar HGS ile kampanyalar yaparak ücretsiz seçenekler sunarak abonelik imkânları sunarlar. Bir diğer kampanya da geçişlere göre ücretsiz geçiş imkânı gibi. Siz de bankaların kampanyalarına göre istediğiniz bankadan HGS işlemi başlatabilirsiniz. HGS bakiye yükleme yapan bankalar hangileri? İşte ayrıntılar

BANKADAN HGS ALMA

PTT şubelerine gitme fırsatı bulamayanlar ya da acil HGS kartı almak isteyenler bankalardan da yararlanabilirler. Türkiye'de ki birçok banka HGS aboneliği almaktadır. Ayrıca HGS bakiye yükleme ve otomatik HGS bakiyesi yükleme gibi işlemleri de yapmaktadırlar.

HGS NEREDEN ALINIR?

HGS'yi isteyen PTT şubelerinden isteyen anlaşmalı bankalar ve petrol ofislerinden alabilirler. HGS etiketini 135 TL, HGS kartını 275 TL karşılığında alabilirsiniz. HGS veren bankalar ve anlaşmalı petrollerin listesini aşağıda sıraladık.

HGS VEREN BANKALAR

  • ZİRAAT BANKASI
  • VAKIFBANK
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI
  • GARANTİ BANKASI
  • DENİZBANK
  • AKBANK
  • YAPI KREDİ BANKASI
  • KUVEYT TÜRK
  • ALBARAKA TÜRK
  • QNB FİNANSBANK
  • TEB

HGS SATIŞ NOKTALARI

PTT tarafından yol güzergâhlarına kurulan satış noktaları ve bakiye yükleme noktaları şu şekildedir.

Niğde-Şanlıurfa Otoyolunda: Adana Batı, Adana Doğu, İskenderun, Gaziantep Batı, Şanlıurfa, Mersin İstasyonları.

Ankara-Edirne Otoyolunda: Akıncı, Edirne, Çorlu, Babaeski, Adapazarı, Gerede, Çamlıca, Boğaziçi köprüsü, Gebze, Dilovası, Kandıra, FSM Köprüsü, Kınalı, Hadımköy, Avcılar, Mahmutbey İstasyonları.

İzmir-Aydın-Çeşme Otoyolu: Aydın, Belevi, Çeşme, Germencik, Işıkkent, Narlıdere İstasyonları.

Anlaşmalı petrol istasyonları ise şu şekildedir:

  • PETROL OFİSİ
  • SHELL
  • BP
  • OPET
  • TPPD
  • TOTAL

BANKADAN HGS BAKİYE YÜKLEME

HGS nereden doldurulur sorusunun bir yanıtı da bankalardır. HGS abonesi olanlar bankalardan bakiye yükleme işlemi gerçekleştirebilirler. HGS bakiyesi bittiği anda anında kullandıkları bankanın internet şubesine girerek hızlı bir şekilde bakiye yükleme işlemi gerçekleştirebilirler. Ayrıca otomatik yükleme seçeneği ile de belirli tarih aralığında hesaba otomatik HGS bakiyesi yükleyebilirler.

Çoğu banka HGS bakiyesi bittiği anda otomatik olarak kredi kartından ya da hesabınızdan para yüklemesi yapar ve sorunsuz bir şekilde geçiş sağlayabilirsiniz. Bu şekilde olunca HGS geçiş ihlali cezası almamış olursunuz. Bunun için bankla ile görüşüp otomatik ödeme için onay vermeniz gerekir. HGS nereden yüklenir? Sorusunun yanıtı sadece bankalar değildir. PTT şubeleri ve anlaşmalı petrol ofisleridir.

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HGS Nereden Alınır ve Nasıl Çıkarılır? HGS Veren Bankalar Hangileri?
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