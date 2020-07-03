PUBG mobile kontrol ayarları nasıl yapılır? Pubg mobile kontrol ayarı detayları…

Player Unknown's Battlegrounds ya da herkes tarafından bilinen ismiyle PUBG, tüm dünyada geniş kitleye ulaşmış bir FPS oyunu. Başlangıç olarak bilgisayarlarda oynanabilir olan oyun zamanla gelişen mobil teknolojisiyle birlikte mobil cihazlarda da oyuncuların kullanımına sunuldu. Hayatta kalmaya yönelik bir konusu olan oyunda kazanmanın en önemli faktörlerinden birisi de oyun kontrollerinin oyuncuyu en rahat hissettiren ayarlarda olmasıdır. Bu bağlamda PUBG mobile kontrol ayarları nasıl yapılır? sorusu oyuncular tarafından yoğun şekilde merak ediliyor.

PUBG MOBILE KONTROL AYARLARI NASIL YAPILIR?

PUBG mobil kontrol ayarları bölümünde oyun içerisinde kullanmak istediğiniz tüm tuşları bulabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz komutu, oyun içerisinde nerede kolayınıza gelecekse o kısma kaydırmak suretiyle taşıyabilirsiniz. Söz konusu komut butonlarının büyüklük ve görünmesini ekranın üst kısmında bulunan ayarlar bölümüne girerek değiştirebilirsiniz.

İOS ya da Android işletim sistemindeki mobil cihazınıza yüklemiş olduğunuz PUBG Mobile'ı simgesine tıklayarak açınız.

Oyunu açmanızın ardından ekranda sağ alt köşede yer alan ayarlar işaretine tıklayınız. Bu işlem sonrasında karşınıza çıkan ekranda yapabileceğiniz işlemlere ilişkin seçenekleri sıralı olarak göreceksiniz.

"Kontroller"in üzerine tıklamanızın ardından ekranın üst kısmında arena ile klasik adlarında 2 mod olduğunu göreceksiniz. Buranın alt bölümünde oyun içerisinde ateş etme ve hareket etme tuşlarının sabitliğine göre birbirinden farklı 3 seçenek beliriyor. Bu seçeneklerden size uygun olanı seçerek özelleştir butonuna tıklayınız.

Böylelikle PUBG Mobile kontrol paneline giriş yapmış oldunuz.

Giriş yaptığınız bu kısımda oyun esnasında kullanmanız gereken tüm tuşları bulabilir, en kolayınıza gelecek şekilde ayarlayabilir, büyüklük küçüklük ayarlarını da yapabilirsiniz.