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: PC ve mobil için en iyi ve en çok oynanan strateji oyunları

PC’de ve mobil ortamlarda oynadığımız video oyunları çoğu zaman bizlere keyifli anlar yaşatsa da bunun bir bağımlılık haline gelmemesi gerekmektedir. Pek çok çeşit oyun türü bulunmasıyla beraber kimiler strateji oyunları oynamaktan daha fazla hoşlanmaktadır. Bir devrin en fazla severek oynadığı Age of Empires ve daha pek çok örneği olan bu oyun türünün İOS ve Android’de oynanabilecek türleri ile apk ve normal indirilerek oynanabilecek türleri araştırılıyor. Bu bağlamda PC ve mobil için en iyi ve en çok oynanan strateji oyunları oyuncular tarafından merak konusu oluyor. Peki, PC ve mobil için en iyi ve en çok oynanan strateji oyunları hangileri. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.8.2020 04:19 ABONE OL
En iyi strateji oyunları: PC ve mobil için en iyi ve en çok oynanan strateji oyunları

Bilgisayar ve mobil aygıtlarda pek çok oyun, teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok tür ve çeşitte video oyunu piyasaya sürülmeye devam ediyor. FPS, Simulatör, macera gibi türlerin yanında strateji oyunları da oldukça ilgi görüyor. Her yaştan oyuncu PC ve mobil için en iyi ve en çok oynanan strateji oyunları ile ilgili araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Bu başlık altında PC ve mobil (IOS – Android) için en iyi ve en çok oynanan strateji oyunlarını bulabileceksiniz. Peki, en iyi strateji oyunları hangileri? İşte tüm ayrıntılar…

EN İYİ STRATEJİ OYUNLARI: PC VE MOBİL İÇİN EN İYİ VE EN ÇOK OYNANAN STRATEJİ OYUNLARI

EN İYİ STRATEJİ OYUNLARI (PC):

  • Total War: Warhammer 2,
  • XCOM 2,
  • Civilization 6,
  • Warhammer 40,000: Dawn of War II,
  • Company of Heroes 2: Ardennes Assault,
  • Total War: Shogun 2,
  • Age of Empires II: HD Edition,
  • Rise of Nations,
  • Battlefleet Gothic: Armada 2,
  • StarCraft 2: Wings of Liberty,
  • Warcraft 3,
  • Total War Rome 2,
  • Endless Legend,
  • Stellaris,
  • Supreme Commander.
  • Battletech,
  • Northgard,
  • Homeworld: Deserts of Kharak

EN İYİ STRATEJİ OYUNLARI (ANDROID - IOS)

  • Grepolis
  • Mushroom Wars 2 - Epik Kule Savunma
  • Vainglory
  • Dawn of Titans
  • March of Empires: Sultanların Savaşı
  • World Conqueror 3
  • Age of Civilizations Lite
  • Hearthstone
  • Megapolis - Mükemmel şehri yarat
  • SimCity BuildIt
  • Hearthstone

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En iyi strateji oyunları: PC ve mobil için en iyi ve en çok oynanan strateji oyunları
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