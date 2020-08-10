En iyi strateji oyunları: PC ve mobil için en iyi ve en çok oynanan strateji oyunları

Bilgisayar ve mobil aygıtlarda pek çok oyun, teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok tür ve çeşitte video oyunu piyasaya sürülmeye devam ediyor. FPS, Simulatör, macera gibi türlerin yanında strateji oyunları da oldukça ilgi görüyor. Her yaştan oyuncu PC ve mobil için en iyi ve en çok oynanan strateji oyunları ile ilgili araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Bu başlık altında PC ve mobil (IOS – Android) için en iyi ve en çok oynanan strateji oyunlarını bulabileceksiniz. Peki, en iyi strateji oyunları hangileri? İşte tüm ayrıntılar…

EN İYİ STRATEJİ OYUNLARI: PC VE MOBİL İÇİN EN İYİ VE EN ÇOK OYNANAN STRATEJİ OYUNLARI

EN İYİ STRATEJİ OYUNLARI (PC):

Total War: Warhammer 2,

XCOM 2,

Civilization 6,

Warhammer 40,000: Dawn of War II,

Company of Heroes 2: Ardennes Assault,

Total War: Shogun 2,

Age of Empires II: HD Edition,

Rise of Nations,

Battlefleet Gothic: Armada 2,

StarCraft 2: Wings of Liberty,

Warcraft 3,

Total War Rome 2,

Endless Legend,

Stellaris,

Supreme Commander.

Battletech,

Northgard,

Homeworld: Deserts of Kharak

EN İYİ STRATEJİ OYUNLARI (ANDROID - IOS)