15 Temmuz’un filmi çekilemez çünkü...

Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu 'nun Bal filmi ile Altın Ayı almasının üzerinden sonra yedi yıl geçti. Yedi yılın sonunda da Buğday geldi. Amerika, Avrupa ve Türkiye'de çekilen filmi görünce böylesi bir film için yedi yılın çok da uzun olmadığını anlıyorsunuz.Yakın ve belirsiz bir gelecekte geçen Buğday'da ani bir iklim değişimi sonrası, sınırların yeniden kurulduğu, dünyayı bir şirketin yönettiği, göçmen halkların manyetik kalkanlarla korunan şehirlere kabul edilmek için kamplarda bekletildiği, genetiğiyle oynanmış tohumların sürdürülebilirliği konusunda bir kaosun yaşandığı bir dünyadan sesleniyor Kaplanoğlu.İşte böylesi bir dünyada, parlak kariyerini ve şehri terk edip modern hayata sırtını dönen Cemil'le, tohum genetiği uzmanı Profesör Erol Erin bir yolculuğa çıkıyorlar.Bu yolculuk manevi bir yolculuğa dönüşüyor Erol için. Kuran'da geçen Hz. Hızır ile Hz. Musa'nın yolculuğunun anlatıldığı kıssadan ilham alan bir yolculuk bu.Semih Kaplanoğlu, bu yolculukta içimizdeki insan parçacığını görmeye davet ediyor seyirciyi. Bilginin nasıl parçalandığını ve kategorileştirildiğini anlatıyor. Asıl problemlerin insanın kendi içine, ruhuna bakmamakla başladığını ima ediyor.Dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nde yapan, Tokyo Film Festivali'nde En İyi Film seçilen Buğday 24 Kasım'da vizyona girecek. SABAH'ın ana medya sponsoru olduğu filmle ilgili usta yönetmenle bir araya geldik. Kaplanoğlu Pazar SABAH'a Buğday'ı, filmin ilham kaynaklarını, günümüz dünyasına ilişkin kaygı ve düşüncelerini anlattı.- 2010'dan sonra Bal'ın gösterimlerinedeniyle, Avrupa, ABD, Hindistan, Asya'dakiülkeler derken dünyayı epey birturladım. Bu gezilerimde çok şey gördüm.Bir kere herkes iklim değişikliği nedeniyleoluşan çevresel yıkımlardan şikayetçiydi.Mesela Kerala'da hibrit tohumlar alıp sonrabu tohumlardan ürün elde edemeyincezora düşen ve intihar eden 10 bin çiftçidenbahsediliyordu. 10 bin çiftçi... Diğeryandan göçmenler ciddi bir sorun olarakortaya çıkıyordu. Henüz Suriye savaşınedeniyle yaşanan göçmen sorunu başlamamıştı.Ama Afrika'daki ve Libya'dakisavaşlar nedeniyle Avrupa'ya gitmeyeçalışan insanların dramına tanık oldum,İspanya'da, İtalya'da Yunanistan'da sokaklardayaşayan mültecileri gördüm. Odönem bir de Hac'a gittim. Orada da farklıyerlerden gelen insanlarla konuştum. İklimdeğişikliği, açlık, savaşlar... Hiç kimsedünyanın gidişatından memnun değildi.içimize dönü p ba kmıyoruz- Şunu fark ettim aslında: Dünyadatürler, diller, kültürler yok oluyordu. Küreselleşmedenilen şey her alanda devreyegirmiş. Mesele sadece McDonalds meselesideğil şehirler birbirine benziyor, herkesbelli bir kalıptan çıkmış gibi duran beğenilerüzerinden hareket ediyor ve tek tipleşmealmış başını gidiyordu. Yani sankidizayn edilmiş bir dünyada yaşıyorduk.Ve birileri bu dünyanın tam da ortasındayaşarken, birileri de dışlanıyordu. Ama odışlananlar da o dünyanın içine girmeyeçalışıyordu. Aslında bütün bu yaşananlardaninsanlar olarak biz sorumluyuz. Fakatsanki sorumlusu değilmişiz gibi davranıyoruz.Hâlâ aşırı tüketiyoruz, aynı şekildeyaşamaya devam ediyoruz. Ve bunlar olurkenkendi içimize dönüp bakmıyoruz.- Asıl sorun da orada bence. Gördüğümkadarıyla insan olmanın vasıflarına dairtemel bir dönüşüm var. İnsana dair herşeyin kontrol edilebileceği düşünülüyor.Bu düşünce insanın sadece bir tenden, birvücuttan hatta bir cesetten meydana geldiğiniimliyor. Halbuki insan yaratılmışlarınen şereflisidir. İnsanın sahip olduğu ruhutekamül eder ve insan daha mükemmel bircanlı olma hissiyatıyla doğar. Vicdan, suçlulukduygusu, adalet duygumuz... Bunlarbize sürekli yaradılışımızdaki özelliklerihatırlatır. Bunun için vicdan azabı çekeriz,suçluluk duygusu hissederiz, adil olmayaçalışırız. Bunlar insana verilmiş şeylerdir.- Evetinsanın yaradılışındaki özelliklerinianlatmak istedim.- Kendimizi ne kadar tanıyoruz, yaradılışımızüzerine ne kadar tefekkür ediyoruz,ilişkilerimizde, hayatımızda bunlarla nekadar yüzleşiyoruz? Felsefe bile bugün butür sorular üzerine yorum yapmıyor. Felsefebir tür bilim felsefesine dönüşmüş durumda.İnsan, üzerinde deney yapılan birvarlık gibi görülüyor. Şu kesin: fıtratımıza,kendimize zarar verdikçe dışımıza da zararveriyoruz. Biz, yaratılmışcanlılarla aynı hamurdangeldiğimizi unuttuk. Her şeyinsahibi gibi davranıyoruz.Böyle olduğu için de kendimizdekiinsan parçacığınıgöremiyor, geliştiremiyoruz.Dolayısıyla içimize baksakzaten kendimize gelir, neçevreye ne birbirimize nedünyaya zarar veririz. Yaniyaşanılanların sorumlusubiziz, başkası değil.- Bana göre bilgi denilenşey bir bütün. Biz onu bilimselbilgi, metafiziksel bilgidiye parçalıyoruz. Şimdi herşeye sadece bilimsel bilgi gözüylebakınca karşımızdakicanlının ruhu, özü yokmuşgibi algılıyor, onu bir türrobot gibi görüyoruz. Oysa her nesnenin,canlının bir yaradılış hikmeti, hakikativar. Şimdi bu hakikati görmezden gelincebir ayrıştırma ve parçalama başlıyor. Buda bütünü görmemize engel oluyor. Bilincimizkörleşmeye başlıyor. Bunun içininsanı da, doğayı da kolay yok edebiliyor,ayrımcılık yapıyor, her şeyi yargılıyoruz,kimi ırkları öne çıkarıyoruz.- Bütünü görmemiz lazım. Sonuçta birbütünün bir yerinden bakarsanız sadecebir bölümünü görürsünüz. Diğer bölümünügöremezsiniz.- Kendi içimize bakmıyoruz. Dolayısıylakendimize ve kendimizden başlayarakçevremize verdiğimiz zararın farkındadeğiliz. İngiltere'de filmin gösterimineAvustralya'da yaşayan bir İngiliz çiftçikadın gelmiş. Filmden sonraki soru cevapbölümünde söz aldı ve bir konuşmayapmak istediğini söyledi.Salondakilere döndü ve"Affedersiniz ama hayvan gibiyaşıyorsunuz. Yiyorsunuz,içiyorsunuz, tüketiyorsunuz.Oysa toprağın artık ürünvermediğini bilmiyorsunuz.O kadar çok yağış oluyor kiartık ürün çıkmıyor topraklardan.Dünyada bir yılda üretilengıdalar insanlığa sadecedört ay yetiyor. Ondan sonrayedikleriniz o fakir, mültecidiye hor görülen insanlarınrızkı. İşte bu film bunu anlatıyor.İbret alın" dedi.- Bizde de durum pekfarklı değil. Niğde'de filmiçekerken elma bahçelerigördüm. Hibrit tohumdanüretilmiş ağaçlar. Ağaçlardayapraktan çok elma var. Amaortalık da sessiz. Çiftçiyesordum "Nasıl memnun musun?"diye, "Bir tek kuşlargitti onun dışında ne böcekkaldı ne başka bir şey" dedi. "Böcek olmayıncakuş gelmez zaten" dedim. Amatuhaf bir durum var ortada. Sessiz garipbir dünya, dev gibi elmalar, aynı boyda.Niğde'nin bir köyünde bir distopyanıniçinde hissettim kendimi. Yani savaşıyla,göçmen sorunuyla, iklim değişimiyle,çevre felaketleriyle bir medeniyet fikrinindistopyasını yaşıyoruz.- Endüstriyel medeniyetin distopyası.Ama zaten medeniyetler çökerler, yerineyenileri gelir. Hiçbir şey kalıcı olamaz.- Sanat ve dinin temel bir ilişkisi vardır. Çünkü ikisi de insanın varoluşuna dair bir bakış getirir. Mesela Rönenas'a bakalım. Dini bir temelin üzerine kuruludur. Ayrıca zaten bunların yan yana gelmemesi diye bir şey olamaz. Şimdi de yan yanalar. Ama temeli olmayan bir metafizikle karşımıza çıkıyorlar. Temeli olmadığı için de şiddetle, seksle, tüketimle yani insanın negatif maneviyatıyla ilişkilendirilerek ortaya çıkıyor. Maneviyatı, metafiziği olmayan hiçbir şey olamaz diye düşünüyorum. Önemli olan o maneviyatı nereye bağlandığı. Şimdilerde belli bir materyalist, iktidar ve güce bağlanıyor. Bu da şiddet, seks ve tüketim olarak karşımıza çıkıyor. Ya da dine, her şeyi yaradana bağlarsın. Din deyince tek bir dinden bahsetmiyorum. Din olgusundan bahsediyorum. Bunun insanlık tarihinde bir geleneği var. Bu gelenek önemli. İnsanı kozmik anlamda var eden ve insandan ortaya çıkan her şeyin kaynağına dönüp bakmamız gerekiyor. Sonuçta ben de o kaynaktan besleniyorum, oradan filmler üretmeye çalışıyorum.- Kuran'da geçen bu kıssa aslında Hz. Musa'nın her şeyi bildiğini sanmasıyla ilgilidir. Bir gün ona vahiy gelir, senden daha fazla bir şeyleri bilen biri var diye. O da gider Hz. Hızır'ı bulur... Bu kıssanın çeşitli tefsirleri var. Ben İbn Arabi tefsirine bağlı kaldım. İlginçtir Hızır figürünün Hıristiyanlarda Aziz George olarak bir karşılığı var. Yahudilerin inancında da var bu kıssanın karşılığı. Belki global dünya bizi birleştirmiyor ama insanın varoluşuna dair kadim kültürel meseleler birbirimizle ilişki kurmamızı kolaylaştırıyor. Farklı inanışlarda olan ama filmi izleyenler mesela bu kıssayı anladılar.- İnsanlarda böyle bir düşünce oldu. Açıkçası bende de böyle bir düşünce oldu. Ama bilemedim neden alınmadığını. Film, anlattığı meselelerle kimilerini rahatsız etmiş olabilir. Ama sonuçta film yapıp gönderiyoruz, alırlarsa alırlar, almazlarsa da dünyanın sonu değil. Fakat şunu net bir şekilde görüyorum. Son yıllarda bu tür büyük festivallerin yarışmalı bölümünde sinema sanatı adına çıta düştü. Bizim yetiştiğimiz dönemdeki gibi, sinemayı var eden meseleler anlamında kadim sinemayı bu festivaller bir değer olarak görmüyor artık. Daha çok belli formül üzerine çekilmiş filmleri tercih ediyorlar. Bir trend galiba bu. Ben de öyle trendlere yüz veren bir sinemacı değilim.- O değişimin kalıcı ve de sürdürebilir bir ruh hali olduğunu 15 Temmuz 'da gördüm. 15 Temmuz'da halkın Türkiye'ye, seçilmişlere, parlamentosuna sahip çıkması işte o gördüğüm enerjinin tezahürü. Şimdi Türkiye'nin hemen yanı başında Suriye'de bir savaş yaşanıyor. Ortadoğu'da bir sürü olay oluyor. İşte 15 Temmuz'da Türkiye'ye sahip çıkan o ruh hali biraz da ülkemizde de birtakım olayların yaşanmamasının önüne geçiyor diye düşünüyorum. - Bir milat mı 15 Temmuz? - 15 Temmuz tüm dengeleri, hayatımızı değiştiren önemli bir olay. Bir halkın kendini ifade ettiği bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bunun ne kadar farkındayız bilemiyorum. Ama durum bu. - Filmi yapılır mı? - Yapılamaz. Tanklar yürüdü, insanlar tankları durdurdu. Darbe girişimi engellendi. Şimdi bunu tekrar canlandırmak hamaset olur. Çünkü ne yaparsanız yapın o, yaşanan gerçeğin gölgesinde kalacaktır. Ancak birtakım hikayeler anlatılabilir 15 Temmuz'a bağlanan.- Dünyayı çevreleyen kültürel normlar, global ölçüler var. İşte bu normlar aslında sanatı da ortadan kaldırıyor. Niye Antonioni, Ozu, Fellini gibi büyük sinemacılar veya büyük edebiyatçılar çıkmıyor artık? Bunu çok düşünüyorum. - Niye? - Küreselleşme her şeyi törpülüyor, yaratıcılığı da törpülüyor. Bir anlaşılma derdi öne çıkıyor. Seni birileri anlasın diye uğraşıyorsun. Bu çabaya düştüğün an iş enformatik bir hal alıyor ve sanat yapma güdüsü geri plana düşüyor. Yani bu bir tuzak sanatçı için. Üç dört yıldır çeşitli vesilelerle genç yönetmenlerin filmlerini sıkça izliyorum. Özellikle Avrupa periferisinden gelen filmlerin yüzde 99'u birbirinin aynı. Bir Gürcistanlı ile Hırvatın, Arnavutun filmi birbirinin aynı olabilir mi? Aynı oluyor. Çok şaşırıyorum.- Gördüğüm bir şey var. Şu anda kendi toprağını, kendini var eden değerleri, yeniden keşfetme süreci yaşanıyor. Bunu kaba milliyetçilikle ya da birtakım klişelerle açıklamak çok da doğru değil. Ayrıca sadece bizde değil dünyanın başka yerlerinde de var bu durum. Bence bir kabuk değişiyor. - Yani bir uyanış var? - Evet var. Kendi dilini kendi kültürünü keşfetmek, kendi sözünü söylemek anlamında dünyada bir farkındalık var. - Sizce Avrupa'nın birleşme hayali çöktü mü? - Avrupa'nın birleşebilir olduğunun kanıtı kültürel işbirliklerinde ortaya çıkıyordu. Artık bu işbirliklerinde bile bir ortaklaşma yaşanmıyor. Şimdi birleşik Avrupa hayali bu organizasyonlarda yaşamıyorsa diğer alanlarda zaten çökmüştür. - Filmi İngilizce çekmenizin nedeni nedir? - İngilizce film çekeyim diye filmin dili İngilizce olmadı. Hikaye bunu gerektirdiği için İngilizce çektim. Şimdi küreselleşme denilen olgu dünyayı mahvediyor. Herkesi tek tipleştiriyor, şehirleri, insanları, kültürleri... Herkesin kültürel farklılıklarını, değerlerini tırpanlıyor, dilleri yok ediyor, seni kendine benzetiyor. Mesela bu küreselleşme süreci tek dili, İngilizceyi öne çıkarıyor. Peki o tek dil üzerinden anlaşabiliyor muyuz? Hayır. Film bunu da anlatıyor biraz.