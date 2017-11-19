15 Temmuz’un filmi çekilemez çünkü...

Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu
'nun Bal filmi ile Altın Ayı
almasının üzerinden sonra yedi yıl geçti. Yedi yılın sonunda da Buğday geldi. Amerika, Avrupa ve Türkiye'de çekilen filmi görünce böylesi bir film için yedi yılın çok da uzun olmadığını anlıyorsunuz.
Yakın ve belirsiz bir gelecekte geçen Buğday'da ani bir iklim değişimi sonrası, sınırların yeniden kurulduğu, dünyayı bir şirketin yönettiği, göçmen halkların manyetik kalkanlarla korunan şehirlere kabul edilmek için kamplarda bekletildiği, genetiğiyle oynanmış tohumların sürdürülebilirliği konusunda bir kaosun yaşandığı bir dünyadan sesleniyor Kaplanoğlu.
İşte böylesi bir dünyada, parlak kariyerini ve şehri terk edip modern hayata sırtını dönen Cemil'le, tohum genetiği uzmanı Profesör Erol Erin bir yolculuğa çıkıyorlar.
Bu yolculuk manevi bir yolculuğa dönüşüyor Erol için. Kuran'da geçen Hz. Hızır ile Hz. Musa'nın yolculuğunun anlatıldığı kıssadan ilham alan bir yolculuk bu.
Semih Kaplanoğlu, bu yolculukta içimizdeki insan parçacığını görmeye davet ediyor seyirciyi. Bilginin nasıl parçalandığını ve kategorileştirildiğini anlatıyor. Asıl problemlerin insanın kendi içine, ruhuna bakmamakla başladığını ima ediyor.
Dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nde yapan, Tokyo Film Festivali'nde En İyi Film seçilen Buğday 24 Kasım'da vizyona girecek. SABAH'ın ana medya sponsoru olduğu filmle ilgili usta yönetmenle bir araya geldik. Kaplanoğlu Pazar SABAH'a Buğday'ı, filmin ilham kaynaklarını, günümüz dünyasına ilişkin kaygı ve düşüncelerini anlattı.
BAL İLE DÜNYAYI DOLAŞTIM
- Film karanlık bir dünyayı tarifliyor. Nereden çıktı bu dünya diyeceğim ama aslında içinde bulunduğumuz dünya değil mi bu?
- 2010'dan sonra Bal'ın gösterimleri
nedeniyle, Avrupa, ABD, Hindistan, Asya'daki
ülkeler derken dünyayı epey bir
turladım. Bu gezilerimde çok şey gördüm.
Bir kere herkes iklim değişikliği nedeniyle
oluşan çevresel yıkımlardan şikayetçiydi.
Mesela Kerala'da hibrit tohumlar alıp sonra
bu tohumlardan ürün elde edemeyince
zora düşen ve intihar eden 10 bin çiftçiden
bahsediliyordu. 10 bin çiftçi... Diğer
yandan göçmenler ciddi bir sorun olarak
ortaya çıkıyordu. Henüz Suriye savaşı
nedeniyle yaşanan göçmen sorunu başlamamıştı.
Ama Afrika'daki ve Libya'daki
savaşlar nedeniyle Avrupa'ya gitmeye
çalışan insanların dramına tanık oldum,
İspanya'da, İtalya'da Yunanistan'da sokaklarda
yaşayan mültecileri gördüm. O
dönem bir de Hac'a gittim. Orada da farklı
yerlerden gelen insanlarla konuştum. İklim
değişikliği, açlık, savaşlar... Hiç kimse
dünyanın gidişatından memnun değildi.
içimize dönü p ba kmıyoruz
- Bu gözlemler filme nasıl ilham verdi?
- Şunu fark ettim aslında: Dünyada
türler, diller, kültürler yok oluyordu. Küreselleşme
denilen şey her alanda devreye
girmiş. Mesele sadece McDonalds meselesi
değil şehirler birbirine benziyor, herkes
belli bir kalıptan çıkmış gibi duran beğeniler
üzerinden hareket ediyor ve tek tipleşme
almış başını gidiyordu. Yani sanki
dizayn edilmiş bir dünyada yaşıyorduk.
Ve birileri bu dünyanın tam da ortasında
yaşarken, birileri de dışlanıyordu. Ama o
dışlananlar da o dünyanın içine girmeye
çalışıyordu. Aslında bütün bu yaşananlardan
insanlar olarak biz sorumluyuz. Fakat
sanki sorumlusu değilmişiz gibi davranıyoruz.
Hâlâ aşırı tüketiyoruz, aynı şekilde
yaşamaya devam ediyoruz. Ve bunlar olurken
kendi içimize dönüp bakmıyoruz.
İNSAN TENDEN İBARET DEĞİL
- Buğday bu anlamda "Dönüp bir içimize bakalım" diyor. Peki içimiz ne durumda?
- Asıl sorun da orada bence. Gördüğüm
kadarıyla insan olmanın vasıflarına dair
temel bir dönüşüm var. İnsana dair her
şeyin kontrol edilebileceği düşünülüyor.
Bu düşünce insanın sadece bir tenden, bir
vücuttan hatta bir cesetten meydana geldiğini
imliyor. Halbuki insan yaratılmışların
en şereflisidir. İnsanın sahip olduğu ruhu
tekamül eder ve insan daha mükemmel bir
canlı olma hissiyatıyla doğar. Vicdan, suçluluk
duygusu, adalet duygumuz... Bunlar
bize sürekli yaradılışımızdaki özellikleri
hatırlatır. Bunun için vicdan azabı çekeriz,
suçluluk duygusu hissederiz, adil olmaya
çalışırız. Bunlar insana verilmiş şeylerdir.
- Filmde kullanılan 'insan parçacığı' tanımı bununla ilgili sanırım.
- Evet,
insanın yaradılışındaki özelliklerini
anlatmak istedim.
- Peki adalet, vicdan hep aranılan pek bulunamayan şeyler günümüzde. Bunlar içimizde var ise yanlış yerde mi arıyoruz?
- Kendimizi ne kadar tanıyoruz, yaradılışımız
üzerine ne kadar tefekkür ediyoruz,
ilişkilerimizde, hayatımızda bunlarla ne
kadar yüzleşiyoruz? Felsefe bile bugün bu
tür sorular üzerine yorum yapmıyor. Felsefe
bir tür bilim felsefesine dönüşmüş durumda.
İnsan, üzerinde deney yapılan bir
varlık gibi görülüyor. Şu kesin: fıtratımıza,
kendimize zarar verdikçe dışımıza da zarar
veriyoruz. Biz, yaratılmış
canlılarla aynı hamurdan
geldiğimizi unuttuk. Her şeyin
sahibi gibi davranıyoruz.
Böyle olduğu için de kendimizdeki
insan parçacığını
göremiyor, geliştiremiyoruz.
Dolayısıyla içimize baksak
zaten kendimize gelir, ne
çevreye ne birbirimize ne
dünyaya zarar veririz. Yani
yaşanılanların sorumlusu
biziz, başkası değil.
BİLGİ BİR BÜTÜNDÜR
- Filmde bilimsel olanla olmayan bilgi karşı karşıya geliyor. Bilimsel bilgi güvenilirdir ama siz metafizik bilgi de önemlidir diyorsunuz.
- Bana göre bilgi denilen
şey bir bütün. Biz onu bilimsel
bilgi, metafiziksel bilgi
diye parçalıyoruz. Şimdi her
şeye sadece bilimsel bilgi gözüyle
bakınca karşımızdaki
canlının ruhu, özü yokmuş
gibi algılıyor, onu bir tür
robot gibi görüyoruz. Oysa her nesnenin,
canlının bir yaradılış hikmeti, hakikati
var. Şimdi bu hakikati görmezden gelince
bir ayrıştırma ve parçalama başlıyor. Bu
da bütünü görmemize engel oluyor. Bilincimiz
körleşmeye başlıyor. Bunun için
insanı da, doğayı da kolay yok edebiliyor,
ayrımcılık yapıyor, her şeyi yargılıyoruz,
kimi ırkları öne çıkarıyoruz.
- Filmde "Buğdayın ortasındaki çizgi her şeyi hem ikiye böler hem de birleştirir" diyor.
- Bütünü görmemiz lazım. Sonuçta bir
bütünün bir yerinden bakarsanız sadece
bir bölümünü görürsünüz. Diğer bölümünü
göremezsiniz.
DİSTOPYAYI YAŞIYORUZ
- Peki insanlık çizdiğiniz karamsar tablonun farkında mı?
- Kendi içimize bakmıyoruz. Dolayısıyla
kendimize ve kendimizden başlayarak
çevremize verdiğimiz zararın farkında
değiliz. İngiltere'de filmin gösterimine
Avustralya'da yaşayan bir İngiliz çiftçi
kadın gelmiş. Filmden sonraki soru cevap
bölümünde söz aldı ve bir konuşma
yapmak istediğini söyledi.
Salondakilere döndü ve
"Affedersiniz ama hayvan gibi
yaşıyorsunuz. Yiyorsunuz,
içiyorsunuz, tüketiyorsunuz.
Oysa toprağın artık ürün
vermediğini bilmiyorsunuz.
O kadar çok yağış oluyor ki
artık ürün çıkmıyor topraklardan.
Dünyada bir yılda üretilen
gıdalar insanlığa sadece
dört ay yetiyor. Ondan sonra
yedikleriniz o fakir, mülteci
diye hor görülen insanların
rızkı. İşte bu film bunu anlatıyor.
İbret alın" dedi.
-Ya Türkiye'de?
- Bizde de durum pek
farklı değil. Niğde'de filmi
çekerken elma bahçeleri
gördüm. Hibrit tohumdan
üretilmiş ağaçlar. Ağaçlarda
yapraktan çok elma var. Ama
ortalık da sessiz. Çiftçiye
sordum "Nasıl memnun musun?"
diye, "Bir tek kuşlar
gitti onun dışında ne böcek
kaldı ne başka bir şey" dedi. "Böcek olmayınca
kuş gelmez zaten" dedim. Ama
tuhaf bir durum var ortada. Sessiz garip
bir dünya, dev gibi elmalar, aynı boyda.
Niğde'nin bir köyünde bir distopyanın
içinde hissettim kendimi. Yani savaşıyla,
göçmen sorunuyla, iklim değişimiyle,
çevre felaketleriyle bir medeniyet fikrinin
distopyasını yaşıyoruz.
- Hangi medeniyetin distopyası bu?
- Endüstriyel medeniyetin distopyası.
Ama zaten medeniyetler çökerler, yerine
yenileri gelir. Hiçbir şey kalıcı olamaz.
SANAT VE DİNİN TEMEL BİR İLİŞKİSİ VAR
- Buğday'da inanç meselesi sinemanızda daha da öne çıkıyor. Sanat ve inanç ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz?
- Sanat ve dinin temel bir ilişkisi vardır. Çünkü ikisi de insanın varoluşuna dair bir bakış getirir. Mesela Rönenas'a bakalım. Dini bir temelin üzerine kuruludur. Ayrıca zaten bunların yan yana gelmemesi diye bir şey olamaz. Şimdi de yan yanalar. Ama temeli olmayan bir metafizikle karşımıza çıkıyorlar. Temeli olmadığı için de şiddetle, seksle, tüketimle yani insanın negatif maneviyatıyla ilişkilendirilerek ortaya çıkıyor. Maneviyatı, metafiziği olmayan hiçbir şey olamaz diye düşünüyorum. Önemli olan o maneviyatı nereye bağlandığı. Şimdilerde belli bir materyalist, iktidar ve güce bağlanıyor. Bu da şiddet, seks ve tüketim olarak karşımıza çıkıyor. Ya da dine, her şeyi yaradana bağlarsın. Din deyince tek bir dinden bahsetmiyorum. Din olgusundan bahsediyorum. Bunun insanlık tarihinde bir geleneği var. Bu gelenek önemli. İnsanı kozmik anlamda var eden ve insandan ortaya çıkan her şeyin kaynağına dönüp bakmamız gerekiyor. Sonuçta ben de o kaynaktan besleniyorum, oradan filmler üretmeye çalışıyorum.
Hızır figürünün Hıristiyanlarda karşılığı var
- Buğday'da Hz. Hızır ve Hz Musa kıssasını kullanıyorsunuz. Nasıl tepkiler geliyor?
- Kuran'da geçen bu kıssa aslında Hz. Musa'nın her şeyi bildiğini sanmasıyla ilgilidir. Bir gün ona vahiy gelir, senden daha fazla bir şeyleri bilen biri var diye. O da gider Hz. Hızır'ı bulur... Bu kıssanın çeşitli tefsirleri var. Ben İbn Arabi tefsirine bağlı kaldım. İlginçtir Hızır figürünün Hıristiyanlarda Aziz George olarak bir karşılığı var. Yahudilerin inancında da var bu kıssanın karşılığı. Belki global dünya bizi birleştirmiyor ama insanın varoluşuna dair kadim kültürel meseleler birbirimizle ilişki kurmamızı kolaylaştırıyor. Farklı inanışlarda olan ama filmi izleyenler mesela bu kıssayı anladılar.
TRENDLERE YÜZ VEREN BİRİ DEĞİLİM
- Bal Berlin'de Altın Ayı aldınız. Yumurta Cannes'da gösterildi, Süt Venedik'te yarıştı. Açıkçası Buğday'ı Cannes, Berlin ya da Venedik'te açmanızı bekliyordum. Acaba bu büyük festivallerin filmi kabul etmemesinde politik bir sebep mi var?
- İnsanlarda böyle bir düşünce oldu. Açıkçası bende de böyle bir düşünce oldu. Ama bilemedim neden alınmadığını. Film, anlattığı meselelerle kimilerini rahatsız etmiş olabilir. Ama sonuçta film yapıp gönderiyoruz, alırlarsa alırlar, almazlarsa da dünyanın sonu değil. Fakat şunu net bir şekilde görüyorum. Son yıllarda bu tür büyük festivallerin yarışmalı bölümünde sinema sanatı adına çıta düştü. Bizim yetiştiğimiz dönemdeki gibi, sinemayı var eden meseleler anlamında kadim sinemayı bu festivaller bir değer olarak görmüyor artık. Daha çok belli formül üzerine çekilmiş filmleri tercih ediyorlar. Bir trend galiba bu. Ben de öyle trendlere yüz veren bir sinemacı değilim.
15 TEMMUZ HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN BİR OLAY
- Süt ve Bal zamanı konuştuğumuzda "Anadolu'yu dolaştığım zaman bir enerji hissediyorum" demiştiniz. Şimdi bu enerji neye evrildi?
- O değişimin kalıcı ve de sürdürebilir bir ruh hali olduğunu 15 Temmuz
'da gördüm. 15 Temmuz'da halkın Türkiye'ye, seçilmişlere, parlamentosuna sahip çıkması işte o gördüğüm enerjinin tezahürü. Şimdi Türkiye'nin hemen yanı başında Suriye'de bir savaş yaşanıyor. Ortadoğu'da bir sürü olay oluyor. İşte 15 Temmuz'da Türkiye'ye sahip çıkan o ruh hali biraz da ülkemizde de birtakım olayların yaşanmamasının önüne geçiyor diye düşünüyorum. - Bir milat mı 15 Temmuz? - 15 Temmuz tüm dengeleri, hayatımızı değiştiren önemli bir olay. Bir halkın kendini ifade ettiği bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bunun ne kadar farkındayız bilemiyorum. Ama durum bu. - Filmi yapılır mı? - Yapılamaz. Tanklar yürüdü, insanlar tankları durdurdu. Darbe girişimi engellendi. Şimdi bunu tekrar canlandırmak hamaset olur. Çünkü ne yaparsanız yapın o, yaşanan gerçeğin gölgesinde kalacaktır. Ancak birtakım hikayeler anlatılabilir 15 Temmuz'a bağlanan.
ANLAŞILMA DERDİ BİR TUZAK
- Küreselleşme bizi tek tipleştiriyor. Bu durum sanatı, sinemayı nasıl etkiliyor?
- Dünyayı çevreleyen kültürel normlar, global ölçüler var. İşte bu normlar aslında sanatı da ortadan kaldırıyor. Niye Antonioni, Ozu, Fellini gibi büyük sinemacılar veya büyük edebiyatçılar çıkmıyor artık? Bunu çok düşünüyorum. - Niye? - Küreselleşme her şeyi törpülüyor, yaratıcılığı da törpülüyor. Bir anlaşılma derdi öne çıkıyor. Seni birileri anlasın diye uğraşıyorsun. Bu çabaya düştüğün an iş enformatik bir hal alıyor ve sanat yapma güdüsü geri plana düşüyor. Yani bu bir tuzak sanatçı için. Üç dört yıldır çeşitli vesilelerle genç yönetmenlerin filmlerini sıkça izliyorum. Özellikle Avrupa periferisinden gelen filmlerin yüzde 99'u birbirinin aynı. Bir Gürcistanlı ile Hırvatın, Arnavutun filmi birbirinin aynı olabilir mi? Aynı oluyor. Çok şaşırıyorum.
BİRLEŞİK AVRUPA HAYALİ ÇÖKTÜ
- Küreselleşme hoyrat bir şekilde her şeyi yontmaya devam ediyor mu?
- Gördüğüm bir şey var. Şu anda kendi toprağını, kendini var eden değerleri, yeniden keşfetme süreci yaşanıyor. Bunu kaba milliyetçilikle ya da birtakım klişelerle açıklamak çok da doğru değil. Ayrıca sadece bizde değil dünyanın başka yerlerinde de var bu durum. Bence bir kabuk değişiyor. - Yani bir uyanış var? - Evet var. Kendi dilini kendi kültürünü keşfetmek, kendi sözünü söylemek anlamında dünyada bir farkındalık var. - Sizce Avrupa'nın birleşme hayali çöktü mü? - Avrupa'nın birleşebilir olduğunun kanıtı kültürel işbirliklerinde ortaya çıkıyordu. Artık bu işbirliklerinde bile bir ortaklaşma yaşanmıyor. Şimdi birleşik Avrupa hayali bu organizasyonlarda yaşamıyorsa diğer alanlarda zaten çökmüştür. - Filmi İngilizce çekmenizin nedeni nedir? - İngilizce film çekeyim diye filmin dili İngilizce olmadı. Hikaye bunu gerektirdiği için İngilizce çektim. Şimdi küreselleşme denilen olgu dünyayı mahvediyor. Herkesi tek tipleştiriyor, şehirleri, insanları, kültürleri... Herkesin kültürel farklılıklarını, değerlerini tırpanlıyor, dilleri yok ediyor, seni kendine benzetiyor. Mesela bu küreselleşme süreci tek dili, İngilizceyi öne çıkarıyor. Peki o tek dil üzerinden anlaşabiliyor muyuz? Hayır. Film bunu da anlatıyor biraz.