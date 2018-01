Türkiye’nin isimsiz kahramanı

BUGÜN NELER OLDU

Azez'in hemen karşısında bulunan Buseya (Parsa) Dağı'ndayız. Bölge uzun süredir PYD PKK 'lı teröristlerin kontrolünde. Yedi betonarme gözetleme kulesi, kuleleri birbirine bağlayan tüneller ağı, derin hendekler, eğitim kampları ve daha neler neler..."Afrin'in Kandil'i" olarak adlandırılan Bursaya Dağı'nda Mehmetçik Zeytin Dalı Operasyonu'nun ikinci cephesini açan operasyonlara başlıyor.Cephe hattında çetin bir çatışma var. Mehmetçik, beton tünellerin arkasına saklanan teröristlere koca dağı dar ediyor. Önde Özel Kuvvetler, arkada komando birlikleri sırasıyla en ön hatta gözünü kırpmadan savaşıyor. Askerin morali yüksek, herkes Afrin'in kısa sürede teröristlerden temizleneceğini düşünüyor.Sıcak hattın 200 metre gerisindeyiz. Başımızın üstünden mermiler geçiyor. Obüslerin vurduğu noktalardan çevreye saçılan şarapnel parçaları bize kadar ulaşıyor. Operasyondan dönen komandolar sırt sırta vermiş dinleniyor. Herbiri 40 kilogram ağırlığı bulan çantalarını çıkarmış, silahları baş ucunda sohbet ediyoruz ama bir sıkıntı var. Teröristlere karşı birer aslan parçasına dönüşen kahraman Mehmetçik, evinde anasının kınalı kuzusu. 'Abi, annem operasyonda olduğu bilmiyor. Benim fotoğrafımı çekmesen olur mu?' deyip objektifin arkasına geçiyor.Afrin'e operasyona gönderilen birliklerdeki askerler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim düzeyi en yüksek ve profesyonel askerinden oluşuyor. Birçoğu Cizre'de, Sur'da, Nusaybin'de, Kuzey Irak'ta savaşmış ve son olarak Fırat Kalkanı Harekatı'na katılmış.Aralarındaki dayanışma ve arkadaşlık duygusu en üst seviyede. İçlerinde Kürt de var Türk de. Vanlı da var İzmirli de. Birçoğu imkansız denebilecek görevi başarıyla yerine getirmiş. Cephe gerisinde şakalaşıyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. Hepsinin tek bir amacı var: "Afrin Operasyonu'ndan alnının akıyla çıkmak!" Azez'de operasyonun ikinci gününde başlayan yağmur ve sis Burseya Dağı'nda hayatı kabusa çevirdi.Operasyona katılan araçlar çamura saplandı. Sis yüzünden askerler 50 metre ötesini göremez duruma geldi. Kör dövüşüne dönen operasyon askerlerin emniyeti için yavaşlatıldı. Obüs atışlarıyla dövülmeye devam edilen dağ, askerlerin ilk günkü operasyonlarda PYD/PKK'lılardan aldığı mevzilerin korunmasıyla geçiyor. TSK, Burseya Dağı'nda teröristlere öldürücü darbeyi vurmak için hava şartlarının düzelmesini bekliyor.Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev yapan bir asker anlatıyor: "Bu vatan için nerede olursa orada savaşmaya hazırız. Onlardan daha güçlüyüz, daha kararlıyız ve haklıyız. Afrin'i teröristlerden temizleyeceğiz. Evlerimize, sevdiklerimize bir an önce kavuşacağız.""Herkesin duasını bekliyoruz" diyerek araya giriyor Ankaralı bir Mehmetçik, "Biz bugünler için eğitildik. Vatan için, bayrak için, millet için can vermeye hazırız. Afrin'i alacağız ve geleceğiz. Türkiye'dekilerden dua bekliyoruz."Cephedeki birçok asker, ailelerine operasyona katıldıklarını söylememiş. O askerlerden biri anlatıyor: "Ailem benim burada olduğumu bilmiyor. Eşim beş aylık hamile. Daha önce yine böyle kritik bir görevde eşim düşük yapmıştı. Bu sefer burada olduğumu söylemedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bu görevi yapmak zorundayız."Afrin operasyonuna katılmak için sınırda bekleyen Mehmetçikleri yalnız bırakmayan vatandaşlar, yemeğiyle, demlediği çayla, hazırladığı baklavalarla Türk askerlerinin yanında yer alıyor. Mehmetçiğe en büyük destek de Hataylı ev kadınlarından geliyor. Evlerinde özenle açtıkları yufkaları, sardıkları sarmaları kontrol bölgelerindeki askerlere taşıyan kadınlar, "Önceden ninelerimiz cepheye mermi taşırdı. Çok şükür güçlü bir ülkeyiz, mermimizi kendimiz üretiyoruz. Biz de Mehmetçiklerimize anne sarması, dolması yayıp götürüyoruz" dediler. ZİYA RAMOĞLU Zeytin Dalı Harekâtı 'nda şehit olan 30 yaşındaki Piyade Astsubay Musa Özalkan, geride tüm Türkiye'yi ağlatan bir vasiyet bıraktı. Her şeyden önce vatanına büyük bir aşk duyan kahraman astsubay, "Eğer şehit olursam devletin bana vereceği parayla Telafer'de bir kreş ya da anaokulu yapılsın ve benim ismim verilsin" diyerek adını çoktan ölümsüzleştirdi.Zeytin Dalı Harekatı'nda sınırda görev yapmak 22 yıllık meslek hayatımın en önemli dönüm noktası oldu. Daha önce hiç yaşamadığım anlara şahitlik ettim. Kahraman askerlerimiz, hiçbir zorluğa aldırış etmeden vatan için canlarını ortaya koyarak bir mücadele yürütüyor.Cepheye giden bir askere "İstikamet nereye?" diye sordum. Aldığım cevap tüm Türkiye'nin gönlünden geçen cevaptı."Kızıl Elma" yanıtı, Türk milletinin yükseliş dönemlerindeki ülküsünü ifade ediyordu. Bu bilinçle cepheye koşan o askerimizin bu mesajı tüm Türkiye'yi duygulandırdı.Afrin'e müdahale için bekleyen Mehmetçiği ziyaret ederek kurban kesen Yörük teyzeyi ilk bizler A Haber ekranına çıkardık, duygularını aldık. Kendisiyle konuştuğumda sarf ettiği sözleri duyunca Mehmetçiğin cesaretinin ve gücünün kaynağını daha iyi anladım.Bu ülkenin, bu milletin bir evladı olmaktan ne kadar gurur duysak az.Yine Suriye 'de teröristlerden alınan bir köye girdik. PKK'lıların mağdur ettiği aile ile röportaj yaptık.Konuştuğumuz annenin anlattıkları gerçekten çok acıydı. Ama katil sürülerinden kurtarılmış köyüne tekrar dönmesi ise büyük mutluluktu.Bir haftadır dünyanın gözü kulağı Afrin'de. İnsanların kulakları da bizde. Kış şartlarında cephe hattında çalışmak kolay değil. Dünya basını sınıra yakın, Afrin ile Amanos dağlarının arasında kalan Hatay'ın Hassa ilçesinin çıkışında gözlerden uzak bir lokantada üs kurmuş durumda. BBC, İtalyan RAI, Fransız 24 kanalı, Çin'in CCTV'si, Rusya'nın Russia Today'inin de aralarında bulunduğu kanalların muhabirleri, spikerleri, herbirimiz sıra sıra dizilip 7/24 cepheden haber veriyoruz.Soğukta saatlerce yayın yaparken üşümemek için yanıbaşımızda varil içinde odun yakıp ısınıyoruz. Operasyonun bazı günleri cephe hattında olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. Zaman zaman Türk ordusu, teröristlere karşı top atışlarını iyice sıklaştırıyor. Kulağımıza her 30 saniyede bir, 2 kilometre ötemizde top atışı sesleri, burnumuza da barut kokuları geliyor. Bizim üs kurduğumuz alanın da içinde bulunduğu sınır bölgesi birkaç gün önce güvenlik nedeniyle 'özel güvenlikli bölge' ilan edildi. Artık her köşe başında jandarma bekliyor. Adım atmak da, görüntü almak da zor. Mehmetçiğin kahvaltı ederken görüntülerini çekip, dünyaya yayan Fransız 24'ün Türkiye muhabiri Fatma, "Tehlikeli olduğunun farkındayız. Kilis'e roket atıldığı sırada biz de oradaydık. Ama görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Keşke Mehmetçiğin kararlılığını dünyaya daha fazla duyurabilsem" diyor.Cephe hattında çalışmak zor. Ama soğukta yaptığımız canlı yayınlar sırasında çubuk olarak kullandığım zeytindalını elimde sallayıp Afrin haritasını kamera karşısında anlatırken, vatanını korumak için hayatını tehlikeye atan fedakar Türk genci aklımda! Onlar operasyon sırasında ne yerler, ne içerler, nerde yatarlar?.. Kahramanlar aklımdan çıkmıyor: 'Allah Mehmetçiğimizi korusun.'Harekatı sınırın Suriye tarafında takip edebilen gazeteci sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Operasyonun başladığı ilk günden itibaren silahların gölgesi altında görevlerini yapmaya çalışıyorlar.Kendi imkanlarıyla Suriye'ye girmeyi başaran gazetecilerden bazıları araçlarının içinde sabahlarken, bazıları da daha önce bağlantı kurdukları haber kaynakları sayesinde en azından yatacak bir yer bulma şansı oluyor. Yemek, yıkanma ve iletişim gibi daha birçok sorunu her gazeteci kendi yöntemleriyle çözmeye çalışıyor. Ben de A Haber, ATV muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Mehmet Ali Bağ ile birlikte, 14 gündür Suriye'nin değişik noktalarında sıcak gelişmeleri takip ediyorum.Bir haftadır süren Zeytin Dalı Harekatı'nın neden önemli olduğunu ve detaylarını Cumhurbaşkanlığı açıkladı.Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak amacı ile BM sözleşmesinin 51. Maddesi çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ hedeflerine yönelik düzenlenen operasyondur.Türkiye 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş koşullarından faydalanarak terör eylemlerini arttıran DEAŞ, PKK/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin doğrudan hedefinde olmuştur.2015-2017 yılları arasında Suriye kaynaklı terör saldırılarında 316 sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.Son bir yıl içerisinde Suriye sınırından Türkiye'ye 700'den fazla saldırı düzenlenmiştir.Zeytin Dalı Harekâtı ile Suriye'nin kuzeyinde ulusal güvenliğe yönelik tehdit oluşturan terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.Harekât ile Afrin'de yerlerinden edilen mültecilerin ana vatanlarına güvenli bir şekilde geri dönüşünün sağlanması hedeflenmektedirHarekât başta PKK/PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğini tehdit eden tüm terör unsurunu hedef almaktadır.Zeytin Dalı Harekâtı herhangi bir dini ya da etnik gruba karşı yürütülen bir harekât değildir.Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar terör kaynaklı güvenlik tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecektirSuriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terör unsurlarının tam olarak etkisiz hale getirilmesi, harekâtın nihai hedefidir.Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev alan tüm askeri unsurlar sivillerin zarar görmemesi için faaliyetlerini olağanüstü bir hassasiyet ile sürdürmektedir.Buna ek olarak, terör örgütlerinin zulmünden kaçarak yerlerinden edilen siviller için Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin sahada insani yardım faaliyetlerini sürdürmektedir.DEAŞ, Zeytin Dalı Harekâtı'nın önemli hedeflerinden biridir.PKK//PYD/YPG ve DEAŞ sanıldığının aksine işbirliği yapmaktadır. Harekât başladıktan sonra Afrin'de PKK/PYD/YPG'nin Türkiye'ye karşı savaşması şartıyla DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakması, terör örgütleri arasındaki işbirliğinin önemli bir göstergesidir.Dolayısıyla PYD/YPG ile mücadele, DEAŞ ile mücadeleden bağımsız olarak düşünülemediği gibi, harekât DEAŞ ile mücadeleye katkı sağlayacaktır.Zeytin Dalı Harekâtı ile NATO'nun güney sınırları korunmaktadır.Terör unsurlarının Avrupa'ya geçişi önlenecek, Suriye'deki hadiselerden dolayı oluşacak düzensiz göçün önüne geçilecektirBölgede güven ve istikrarın sağlanması yeni akınları engelleyecek, Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine de olanak sağlayacaktır.Fırat Kalkanı operasyonu neticesinde 100 binden fazla mülteci Cerablus'a geri dönmüştür. Zeytin Dalı Harekâtı sonrasında da Afrin'e 500 bin kadar mültecinin geri döneceği öngörülmektedir.Son yıllarda bölgemizde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'nin ekonomisi 2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuşturTürkiye ekonomisi 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden, Fırat Kalkanı operasyonundan etkilenmediği gibi Zeytin Dalı Harekâtı'ndan da olumsuz etkilenmemektedir.