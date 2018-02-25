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Çocuklarımıza sahip çıkıyoruz ‘Çocuk susar sen susma’ kampanyasından sonra hükümet sekiz bakanıyla meseleye el attı. Amaç sadece sapıkların kimyasal hadımla cezalandırılması değil. O işin ceza kısmıyla ilgili. Asıl amaç çocukları sapıklardan koruyan ve suçu önleyen mekanizmaları harekete geçirmek