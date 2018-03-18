Sanal starlar devri

BUGÜN NELER OLDU

2002 yapımı Simone adlı filmi hatırlayanlarınız vardır. Al Pacino'nun başrolünde yer aldığı filmde, umut bağladığı başrol oyuncusunun film setini bırakıp gitmesi üzerine yıkılan bir yönetmen kaprissiz bir aktris hayaliyle sanal ortamda bir oyuncu yaratır. Simone günden güne ünlenirken hem yönetmeni hem de kendini derin bir vicdani çıkmazın içerisine doğru sürükler.Tamamıyla hayal ürünü olan bu senaryo artık mümkün. Bilgisayar ortamında yaratılan kusursuz karakterler artık birer Instagram fenomenine dönüşüp markalarla anlaşmalar imzalıyor, sanal şarkıcılar milyonlarca kişilik stadyumlarda konserler veriyor. Üstelik ne star kaprislerine sahipler ne de yoruluyorlar.Instagram'da kusursuz cildi ve delici gözleriyle dikkatleri üzerine çeken Shudu Gram, son günlerde resmen sosyal medyayı ele geçirdi. O, 28 yaşındaki İngiliz fotoğrafçı Cameron-James Wilson tarafından yaratılan dünyanın ilk dijital modeli.Rihanna'nın güzellik markası Fenty Beauty'nin ürünlerini sergilemesi sonrası ise bir anda takipçi çılgınlığı yaşadı. Bugün sadece 16 paylaşımı bulunan Yaşayan Barbie lakaplı Shudu Gram'ın 75 binden fazla takipçisi var.Instagram'da 780 binden fazla takipçisi olan Lil Miquela (@lilmiquela) ilk ortaya çıktığında gerçek mi değil mi kimse karar veremedi.Bilgisayar tarafından yaratılan sanal Instagram fenomeni Lil Miquela Brezilyalı ve Amerikalı, Instagram modeli ve müzik sanatçısı. Ünlü markalara modellik yapan Miquela, Spotify üzerinden single'lar çıkarıyor, Lady Gaga ve Pharell gibi starlarla işbirlikleri yapıyor.Japonya'yı sallayan, YouTube'da şarkıları milyonlar tarafından paylaşılan Hatsune Miku, Crypton Future Media tarafından geliştirilen ve bir Vocaloid şarkı sentezleyicisi uygulaması tarafından seslendirilen bir insansı karakter. İsmi Japonca'da "Geleceğin sesi" anlamına geliyor. "Hatsu" ilk, "ne" ses, "miku" da gelecek demek.Miku 16 yaşında, 158 santimetre uzunluğunda ve 42 kilo ağırlığında bir insansı karakter ama peşinden milyonları sürüklüyor. Konser biletleri Japonya'da yok satıyor, genç kızlar saçlarını maviye boyatıp onun gibi giyiniyor.Ona duyulan sevgi öyle büyük ki, dünya sınırlarını bile aşmış durumda.Mart 2010'da 14 binden fazla imza toplanması sonucu üstünde Miku'nun resimleri olan üç metal plaka, Japon uzay aracı Akatsuki ile uzaya gönderildi.Maya Kodes 2017'de yaratılan bir sanal star. Facebook'ta binlerce takipçisi var. Bir yılda 30'dan fazla konser veren ve iTunes'ta bir dans şarkısı yayınlayan Maya Kodes bir hologram için oldukça başarılı.Montreal'deki Neweb Labs tarafından yaratılan bu interaktif star 18 aylık bir çalışmanın ürünü. Maya'nın bedeni ve konuşma sesi bir kişi tarafından kontrol ediliyor. Şarkı söyleyen sesi ise bir başkasına ait.