Haberler Pazar Sabah Haberleri 10 soruda dijital kabus

10 soruda dijital kabus Facebook’un kişiliğimizin analizini yaptığını, tercihlerimizi yönlendirdiğini öğrendik, şok olduk. Dijital dünya bununla da yetinmiyor. Peki elimizin altındaki aletler, tatil planlarımızı, ne satın almamız gerektiğini, neye ihtiyacımız olduğunu hemen tahmin edebilir mi? Evet! Çünkü verilerimiz ellerinde ve dijital dünyada biz bir müşteriyiz