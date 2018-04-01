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Meclis kulislerinin yeni gündemi: r’lık!

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı ’da Gayri Resmi Hesap adında bir kanal açtı ve YouTube’un altını üstüne getirdi. Ünlü ’larla çekilen videolarda El Bab’a da gidildi, meclise de girildi, bakanlarla grafiti de yapıldı. Üstelik bu daha başlangıç

MEHMET BEDİROĞLU Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 1.4.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 11:08
Meclis kulislerinin yeni gündemi: YouTuber’lık!

2017'nin son ayında yaptığımız söyleşiden sonra tanıdığım ve ara ara takip ettiğim Reynmen'in yani Yusuf Aktaş'ın 'da yayınladığı bir videoya denk geliyorum. Ancak bu video onun önceki içeriklerine kıyasla biraz farklı görünmekte. 'Suriye El-Bab'da bir gün geçirmek' isimli videoyu izlemeye başlıyorum. Çok yönlü bir anlatım ve üst düzey bir prodüksiyonla karşılaşıyorum. Videonun epey ses getirdiğini ve taraflı tarafsız her kesimden insanın beğenisine mazhar olduğunu iki üç tıkla öğreniyorum. Bu esnada ise videonun açıklama kısmındaki bir not dikkatimi çekiyor: Suriye, El-Bab'da bu videoyu çekmemi sağlayan Gayri Resmi Hesap'a özel teşekkürlerimi iletiyorum. Peki, kim vardı bu Gayri Resmi Hesap'ın arkasında?

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Meclis kulislerinin yeni gündemi: YouTuber’lık!
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