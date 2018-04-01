Meclis kulislerinin yeni gündemi: YouTuber’lık!

2017'nin son ayında yaptığımız söyleşiden sonra tanıdığım ve ara ara takip ettiğim Reynmen'in yani Yusuf Aktaş'ın YouTube'da yayınladığı bir videoya denk geliyorum. Ancak bu video onun önceki içeriklerine kıyasla biraz farklı görünmekte. 'Suriye El-Bab'da bir gün geçirmek' isimli videoyu izlemeye başlıyorum. Çok yönlü bir anlatım ve üst düzey bir prodüksiyonla karşılaşıyorum. Videonun epey ses getirdiğini ve taraflı tarafsız her kesimden insanın beğenisine mazhar olduğunu iki üç tıkla öğreniyorum. Bu esnada ise videonun açıklama kısmındaki bir not dikkatimi çekiyor: Suriye, El-Bab'da bu videoyu çekmemi sağlayan Gayri Resmi Hesap'a özel teşekkürlerimi iletiyorum. Peki, kim vardı bu Gayri Resmi Hesap'ın arkasında?