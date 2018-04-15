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Muz yemek santralden daha tehlikeli

Dr. Enis DOKO
DR. ENİS DOKO Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 11:43
Muz yemek nükleer santralden daha tehlikeli

Mersin'deki Türkiye'nin ilk enerji santrali olan Güç Santrali'nin temelleri atıldı. Nükleer enerjiyle ilgili endişeler de dillendirilmeye başlandı. Oysa nükleer reaktörün yaydığı yıllık radyasyon, bir muz yediğinizde aldığınız radyasyona eşittir

Bildiğiniz gibi madde, atom denen küçük parçacıklardan oluşur. Atomlar da proton, nötron, elektron denilen daha küçük parçacıklardan meydana gelir. Proton ve nötronlar, nükleus olarak da bilinen çekirdeği oluşturur, bu çekirdek etrafında elektronlar yer alır.

Çekirdekte nötron ve protonları bir arada tutan bağlar, yüksek miktarda enerji taşırlar. Söz konusu bağlar kırıldıkları zaman yüksek miktardaki enerji serbest kalır. Bu bağlar da nükleer fisyon denilen bir süreçle kırılabilir ve açığa çıkan enerji de elektrik üretiminde kullanılabilir.

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Muz yemek nükleer santralden daha tehlikeli
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