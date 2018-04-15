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Oyun üretmede hiçbir eksiğimiz yok Yüzde yüz Türk yapımı bilgisayar oyunu Zula, onlarca ülkede milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Safranbolu, Üsküdar, Uzungöl gibi Türkiye’den mekanların kullanıldığı oyunun serüvenini yaratıcılarından dinledik