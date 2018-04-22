Hayallerim gözyaşım aşkım...

Küçük Dzeko ve ailesi, Saraybosna'daki evleri Sırplar tarafından yerle bir edilince yollara düşüp 35 metrekarelik küçücük bir daireye yerleşti. 15 kişi yaşamaya değil kelimenin tam anlamıyla sığmaya çalışıyordu. Her anı diken üstünde yaşadı. Bir yakınlarının ölüm haberini almadıkları tek gün dahi geçmiyordu. Ara sıra çocuk ruhunu dizginleyemiyor, top oynamak için soluğu dışarıda alıyordu. Annesi ise korku içinde hemen içeri çağırıyordu oğlunu. Yine öyle bir günde eve girdi ve sadece bir dakika önce top oynadığı noktaya, Sırp keskin nişancılarının hedef yaptığı bir masumun cansız bedeni düştü. Çaresiz, topla ilk antrenmanlarını genellikle pencerelerin önüne kum torbaları konulmuş o küçücük evde yaptı.
17 yaşındayken, bir yılda 14 santim boy atınca, kaybettiği vücut koordinasyonu yüzünden, "Futbolcu olmaz" dediler. Ancak zamanla koordinasyonunu geri kazanmakla kalmadı, o cüsseden beklenmeyecek bir 'ilk dokunuş' becerisi de geliştirdi. Tıpkı önceki hafta Barcelona'yı yıkan gollerden ilkinde defansın arasında yaptığı gibi. Edin Dzeko
büyüdü, tüm dünyanın tanıdığı bir golcü oldu. Manchester City
forması giydi. Bosna Hersek
ilk kez bir Dünya Kupası
'na giderken o bir milli kahramandı. Boşnak çocuklar ne zaman bir kahramana ihtiyaç duysa, 1.93'lük bu devin gölgesine sığındı. OMUZ OMUZA ZAFER
İşte o Dzeko geçen hafta salı akşamı, hayatının en zor günlerini yaşadığı iç savaşta, diğer tarafın pasaportunu taşıyan Kolarov'la omuz omuza kutladı tarihi Barcelona zaferini Roma formasıyla. Üstelik Manchester'dan da takım arkadaşıydı Kolarov. Yıllardır aynı amaç için ter döküyordu Sırp solbekle. Bir çocuk olarak ölümden kaçtığı günlerde, buralara geleceğini, dahası bir Sırp'la kader ortaklığı edeceğini söyleseler gülüp geçerdi. 90 dakika bitince anladı muhtemelen yaşadığı sıra dışı gerçekliği.
Aynı büyülü akşamda, daha iki yıl öncesine kadar alt ligde top oynayan bir çocuk, maçlarını izleyip onun gibi olma hayalleri kurduğu Messi'yi yıkan son golün asistini yapıyordu Roma Olimpiyat Stadı'nda. Bunu yaşayacağını söyleseler Cengiz Ünder
'e, gülüp geçerdi. Maçtan sonra Messi yanından başı önünde geçerken anladı muhtemelen rüya görmediğini. Gol sevinci sırasında başını ellerinin arasına almış koşarken, "Bu anı gerçekten yaşıyor muyum" diye soruyordu muhtemelen... Altınordu forması giyerken koyverse hayallerini, gerçekten de yaşayamazdı o anı...
O büyülü gece bir kez daha gösterdi ki futbol, sınırları kaldıran, savaşları bitiren, düşleri gerçek kılan, düşmanları dost yapan, travmaları iyileştiren bir oyun... Futbol 90 dakika oynanan ve hayatta baskıyı görünce geriye değil öne oynayanların, zora gelince gelişigüzel vurmayıp hayallerinin ayağına pasla çıkanların kazandığı bir oyun.