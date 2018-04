Klasik Türk Müziği’nin yeni starı

BUGÜN NELER OLDU

Konuşurken bile sesinde, dolaysız, ruhu hedef alan ince bir ayar var sanki... Naif ama neşeli. Edep dairesinden çıkmayan bir nüktedanlığı da var. Şarkı söylemek onun içinde sahnede icra edilen bir mesleğin ötesinde, hayatına yön veren ve başka hayatlara da yön verdiği bir ritüel...Bekir Ünlüataer; Münir Nurettin'lerin, Zeki Müren 'lerin, Zekai Tunca'ların açtığı kapıdan giren ve gürül gürül akan ama nedense kuralları itibariyle nadir star çıkarabilen Klasik Türk Müziği'nde son dönemin parlayan sesi. Bunu sadece biz söylemiyoruz elbette... Türkiye'nin Klasik Türk Müziği konusunda en sıkı araştırmacılarından, alaturka tutkunu, Makam Farkı programıyla yıllardır bu alanda müthiş işlere imza atan SABAH gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas ve Klasik Türk Müziği çevresi ve dinleyicisi de bu kanaatte...Yıllarca TRT Müzik kanalında, Eşref Vakti ve Neşe-i Muhabbet gibi Türk Sanat Müziği programlarına imza atan ve iki albümü bulunan Ataer, bugün artık temsilcisi kalmayan bir türün, gazelin de son temsilcilerinden... Türk müziğinde ses ve duygu sınırlarını zorlayan gazel kültürünü en iyi şekilde icra eden bir gazelhan... Sesiyle resim yapıyor bir anlamda... Mehmet Barlas, arşivindeki taş plakta yer alan bir Münir Nurettin Selçuk gazeli kaydını yakın dönemde, "Bunu söylersen sen söylersin" diyerek Ünlüataer'e veriyor. Ünlüataer'in bu gazeli yorumladığı Bursa konserinin videosu TSM çevrelerinde bir süredir fırtınalar estiriyor... Barlas'ın evinde düzenlenen, zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın bile katıldığı fasıl gecelerinin de başrolünde hep Ünlüataer'in olduğunu da belirtip, söyleşimize başlayalım...- '76 doğumluyum. İstanbul'da doğdum ama babam Erzincan-Eğinli. Sanatçı bir ailenin çocuğu falan da değilim. Babam polis memuruydu. Annem ev hanımı. Tayinlerle Anadolu'nun pek çok şehrini gezdik. Babam eve Eğin türkülerinin yer aldığı kasetler getirirdi. Onları dinlerdim. Bir de İbrahim Tatlıses'in Ayağında Kundura şarkısı çok popülerdi. Eğin-Harput müziği farklıdır. Türküdür ama içinde ut da vardır, klarnet de. Ben bilinçsiz bir şekilde etkilenip kendi kendime söylemeye başladım. Ailede 'hadi bir türkü okusana' durumu gelişti benimle ilgili daha çocukken.- Babam küçük bir cura aldı bana. Halk eğitim merkezlerine gittim ara ara. Sonra İstanbul'a döndüğümüzde Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başladım. 17 yaşındaydım. Daha öne Türk Sanat Müziği söylememiştim ama orada bu konunda yeteneğim olduğunu keşfettim. İlk icra ettiğim şarkı için, hocalarımdan biri "Buradan çok büyük sesler yetişti. Zeki Müren'ler, Safiye Ayla'lar. Sen de onlardan biri olacaksın" demişti. Hem mahcup oldum hem de çok sevindim tabii. Bir yandan da okulda çok tembel bir öğrenciydim. İTÜ Devlet Konservatuarı'na girmek istiyordum ama iki yıl ��SS barajını bile aşamadım, 105 puanı bile alamadım. Hatta bir ara "Benim zeka sorunum mu var!" diye düşündüm. Sonunda babam dershaneye gönderdi, ÖSS'yi kazandım ve konservatuvar sınavlarına girdim. 96'da İTÜ'deydim artık.- Olmaz mı! Türk müziği derin bir müzik. Bilge insanlar yetiştiriyor. Alaaddin Yavaşça hocamız babam, abim gibiydi. Kalender bir insandı. Verdiği müzik eğitiminin dışında hayatla ilgili çok öğütleri olurdu. Bizim sektörde dedikodu çok olur. Kim ne yaptı, ne söyledi çok önemsenir. Bizi hep böyle durumlardan uzak tutmak isterdi. "Ne geçmişi düşünün, ne geleceğe kaygılanın. Dem bu demdir" derdi. Anda kalmanın, kendine odaklanmanın ne olduğunu ondan öğrendim ben. Başkalarıyla ilgilenmek yerine, kendi ruhumun gelişimi için çalışmanın büyük katkıları oldu hayatımda. Bunları hep Yavaşça hocamdan aldım. Soyadına bile tezahür etmişti bu hali, yavaştı. Beni çok dengelemiştir kendisi.- 2000'lerin başı. Ankara'da askerdeydim. Bir arkadaş elinde gazeteyle geldi. "Mehmet Barlas seni yazmış" dedi. Ben tabii o zaman Mehmet Abi'nin müzikle, sanatla ilgilendiğini bilmiyorum. Kafamda, daha çok ciddi ve derin siyaset yazıları yazan bir yazar. "Allah Allah" dedim, "Ben ne yaptım ki, niye yazdı beni". Açıkçası önce biraz endişelendim. Sonra yazıyı okudum. Daha önce TRT'de izlemiş ve övgü dolu bir yazı yazmış. Döner dönmez askerden, aradım ve evine gittim. Muhabbetimiz öyle başladı. Eşimle tanışmama bile o vesile oldu diyebilirim. Bir TRT programında solist bir arkadaşla tango yapmak durumunda kaldım. Canlı yayındı... Mehmet Abi izlemiş, hemen aradı. "Bekir bir daha tango yapma, yapamıyorsun. Ya da git öğren, öyle yap" dedi. Mehmet Abi'den çok şey öğrendim, hem hayat hem de Türk Müziği anlamında. Her sözü çok kıymetli benim için. Hemen tango dersi araştırdım ve eşim Elif çıktı karşıma. Yani tango hocamla evlendim.- Mehmet Abi'yle birlikte olduğumuz zaman, ikimiz bile olsak o fasıl bizim için. Mehmet Abi'nin kapısı her zaman herkese açıktır. Ama bir akşam, bir sürpriz oldu ve o dönem başbakanımız olan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Hanım ile birlikte geldi. Türk Müziği'ni çok seven, çok değer veren bir insan. Bizden Aziz İstanbul'u ve Tuti Mucize Guyem eserlerini istedi çaldık, söyledik. Kendisi de Necip Fazıl'ın İstanbul şiirini okudu o gece."Gazel Türk müziğinin sesle ilgili son noktası... Kasideyle karıştırılıyor bazen. Kaside dini bir tür. Peygamber efendimize yazılan sözler vardır onda. Gazelde ise daha çok mecazi aşk teması işlenir. Münir Nurettin'ler, Hafız Burhan'lar, Hafız Sami'ler büyük ustaları bu alanın. Ama günümüzde ilgilenen ve bilen çok kalmadı. Ben Doğa İçin Çal projelerinin birinde bir gazel söyledim. Gençler gazelin ne olduğunu bilmediği için bunu ezan sanmış. Bir yorum gördüm videonun altında, "Sonda çıkan abi güzel ezan okuyor, tipi de zaten müezzine benziyor" yazmışlar. Gazel benim için hayatın içinde. Hayatın kendisi. Spor salonunda kürek çekerken bile gazel okurum. Tek adam benim herhalde bu konuda. Vallahi! (Gülüyor)"