2020'de uzay yolcusu...İşte gökyüzünün Türk sultanı!

Bir Türk iş kadını, uzunca bir süredir gökyüzünde tarih yazıyor. Eren Özmen'in eşi Fatih Özmen'le birlikte kurduğu Sierra Nevada Corporation (SNC), NASA ile ortak çalışmalar yapan, dünya çapında bir havacılık şirketi. Eren Özmen şirketin başkanı, eşi Fatih Özmen ise CEO'su... Eren Özmen ayrıca, 2017'de Forbes dergisinin ABD'de Servetini Kendi Yapan En Zengin 50 Kadın listesine 16'ıncı sıradan girdi. Başında olduğu SNC, NASA'nın uzaya insan ve kargo taşıyacak uzay aracı yapma yetkisi verdiği üç şirketten biri. SNC'nin tasarladığı Dream Chaser uzay aracı, 2020'den itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'na seferlere başlayacak. Geçtiğimiz aylarda Eren Özmen adına çok önemli bir gelişme daha oldu. Ev sahipliğini Hollywood'un hem aktör hem pilot olan starları John Travolta ile Harrison Ford'un yaptığı ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Havacılığın Yaşayan Efsaneleri Ödül Töreni'nde girişimci Eren Özmen özel bir ödülle onurlandırıldı ve Yılın Havacılık Girişimcisi ödülünü aldı. Türkiye'nin ilk yerli yolcu uçağı TRJet projesi de Eren Özmen'in şirketi SNC'de... Çalışmaları sürüyor. Eren Özmen'le dünya havacılık tarihine geçen projelerini ve hayat hikayesini konuştuk.