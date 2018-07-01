Robert plant: Hayatta çok az gizem kaldı

Elimizde yurtdışında bir otelin telefon numarası ve bir de takma isim var. Söylenen saatte resepsiyonu arayıp ismi söylüyoruz. Takma isim kullanılması, güvenlik nedeniyle alınmış, alışık olduğumuz bir yöntem. Birkaç dakika sonra telefonun diğer ucundan Robert Plant
'in sesini duyuyoruz. Aramamızı beklediğini ve bu sırada da Dünya Kupası
'nı takip ettiğini belirtip "Nijerya
'nın İzlanda'yı nasıl nakavt ettiğini izledim" diyor. Müzik tarihini şekillendiren Led Zeppelin
'in efsanevi solistinin futbol tutkusu biliniyor. İşte Plant'in anlattıkları... - Dün izlediğim bir filmde şöyle bir cümle geçiyordu. "Hepimizin yüzünde çizgiler var. Onlar nereden geldiğimizin haritası." Aynaya baktığınızda siz ne görüyorsunuz?
- Macera görüyorum. Ve harika tecrübeler. Bir de güneşi görüyorum. Çöllerde bulundum. Harika ve nefes kesiciydiler. Ve bunlar zaman içinde yüzümü şekillendirdi. - Müzik tarihinin gelmiş geçmiş en büyük gruplarından birinin üyesiydiniz. Bize biraz ünlü olmanın karanlık yüzünden bahseder misiniz?
- Tuttuğum futbol takımının maçını izlemeye gittiğimde müziğim konusunda coşkulu kişilerin uzağında olmaya özen gösteririm. Bu yüzden de biraz saklanıyor gibi görünüyor olabilirim. Evet, coşkulu olmak harika bir şey. Bunu karanlık taraf olarak tanımlamak da her zaman doğru değil. Ama müziğin yan darbelerine karşı da uyanık olmalıyım. Saygı duyduğunuz özelliklere sahip biriyle tanışmak yorucu olabiliyor. Bu benim için de geçerli. Gerçekten çok ünlü bir futbolcu olan arkadaşım var. İnanın onun yanında rahat olmayı başarmak çok uzun zamanımı aldı. Çünkü ona tapıyordum ve onunla vakit geçirmekten inanılmaz mutlu oluyordum. Yani insanların coşkusunun zaman zaman yorucu olduğunun farkındayım. Sevdiğiniz biriyle tanışmak, çok çok ilginç bir deneyim. Karanlık bir tarafı da yok. Ama her an kaçmaya da hazırlıklı olmalısınız. - Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Bu çok üzücü. Led Zeppelin sayfasını kapatmak sizin için zor olmadı mı?
- Aslında zor olmadı. Çünkü düzeneğin ayrılmaz bir parçasını (davulcu John Bonham) kaybetmiştik. O saatten sonra artık tam değildik. Dört kişinin idare ettiği bir gruptu, Led Zeppelin. Herhangi birimizin gitmesi tüm işleyişin, maceranın, dramanın bitmesi anlamına geliyordu. Sonrasında olacaklar sadece riske girmek olurdu. Hayata baktığınızda, dinamikleri gözden geçirdiğinizde şunu kabullenmek zorunda kalıyorsunuz, büyülü şeyler sonsuza kadar sürmüyor. - Led Zeppelin sonrası yolunuza solo devam ettiniz. Müziğe olan tutkunuz hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Motivasyon kaynağınız nedir?
- Aptal gibi duyulmak istemem ama müzisyenler, oyuncular, yazarlar ya da sporcular olarak bu oyuna sadece başlarsınız. Bir planınız yoktur. Keşfedilmemiş, yazılı kuralı olmayan bir dünyaya girersiniz ve bir şekilde bu serüven size özeldir. Şarkıcı olarak kariyerimin ilk günlerinden itibaren kendimle yarıştım, hep heyecanın peşinden koştum. Bunun neden bitmesi gereksin ki... - Bir süredir The Sensational Space Shifters'la çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Yeni grubunuzla ilişkiniz nasıl?
- Yaşadıklarımı şöyle tarif edebilirim: En iyi, en benzersiz ve en dürüst kardeşlik. - Başarının anlamı nedir?
- Başarının şu an konuşmamız gereken bir konu olduğunu düşünmüyorum. Vahşi canavara dava açmak, başarıya meydan okumak isterdim. Önemli olan sevdiğin işi yapmak, çabalamak ve maceraya atılmak... Başarı bunların yanında ikinci planda kalıyor. - Günümüzde sosyal medya çok güçlü bir platform haline geldi. Sizin aranız nasıl?
- Sosyal medyayla hiç aram yok. Benimle ilgili sosyal medyada okuduğunuz her şeyi işbirliği yaptığım profesyonel firmalar dolaşıma sokuyor. Sosyal medyanın yapıcı ve yıkıcı tarafları var. Tüm dünyayı değiştirebilecek güçte. Artık hayatta çok az gizem kaldı. Ben de bunu kabul edip başımı eğiyorum. Yapacak bir şey yok. - Son günlerde en çok kullandığınız kelime nedir?
- Güzel bir soru. Sanırım şu: Haydi deneyelim. Neden bunu denemiyoruz? Haydi ilerletelim. - Sizi 11 yıl önce İstanbul'da ağırlamıştık. İstanbul'la ilgili neler anımsıyorsunuz?
- Çok canlı bir şehir İstanbul. Sanki nabzı var gibi hissediyorum bu da çok hoşuma gidiyor. Tekrar geleceğim için çok heyecanlıyım. KONSER 17 TEMMUZ'DA
Robert Plant, İstanbul Caz
Festivali kapsamında 17 Temmuz'da Açıkhava Tiyatrosu'nda grubu The Sensational Space Shifters
ile birlikte konser verecek. Konserde son albümü Carry Fire'dan şarkılar dinleyeceğiz KİMLERİ DİNLİYOR?
- Yeni nesil müzisyenleri takip ediyor musunuz?
- Kendimi yakın hissettiğim tarzlar tabii ki oluyor. Ama gideceğim yolu onlar üzerinden belirlemiyorum. İsim vermem gerekirse Jonny Lang çok iyi bir gitarist. Dünya müziğinden ise Malili Oumou Sangare'yi dinliyorum. Harika bir şarkıcı. Yakın zamanda Sherly Crow'la sahneye çıktık. Son zamanlarda çok ortalarda görünmüyor ama o da muhteşem.