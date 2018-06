Robert plant: Hayatta çok az gizem kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Elimizde yurtdışında bir otelin telefon numarası ve bir de takma isim var. Söylenen saatte resepsiyonu arayıp ismi söylüyoruz. Takma isim kullanılması, güvenlik nedeniyle alınmış, alışık olduğumuz bir yöntem. Birkaç dakika sonra telefonun diğer ucundan Robert Plant 'in sesini duyuyoruz. Aramamızı beklediğini ve bu sırada da Dünya Kupası 'nı takip ettiğini belirtip " Nijerya 'nın İzlanda'yı nasıl nakavt ettiğini izledim" diyor. Müzik tarihini şekillendiren Led Zeppelin 'in efsanevi solistinin futbol tutkusu biliniyor. İşte Plant'in anlattıkları...- Macera görüyorum. Ve harika tecrübeler. Bir de güneşi görüyorum. Çöllerde bulundum. Harika ve nefes kesiciydiler. Ve bunlar zaman içinde yüzümü şekillendirdi.- Tuttuğum futbol takımının maçını izlemeye gittiğimde müziğim konusunda coşkulu kişilerin uzağında olmaya özen gösteririm. Bu yüzden de biraz saklanıyor gibi görünüyor olabilirim. Evet, coşkulu olmak harika bir şey. Bunu karanlık taraf olarak tanımlamak da her zaman doğru değil. Ama müziğin yan darbelerine karşı da uyanık olmalıyım. Saygı duyduğunuz özelliklere sahip biriyle tanışmak yorucu olabiliyor. Bu benim için de geçerli. Gerçekten çok ünlü bir futbolcu olan arkadaşım var. İnanın onun yanında rahat olmayı başarmak çok uzun zamanımı aldı. Çünkü ona tapıyordum ve onunla vakit geçirmekten inanılmaz mutlu oluyordum. Yani insanların coşkusunun zaman zaman yorucu olduğunun farkındayım. Sevdiğiniz biriyle tanışmak, çok çok ilginç bir deneyim. Karanlık bir tarafı da yok. Ama her an kaçmaya da hazırlıklı olmalısınız.- Aslında zor olmadı. Çünkü düzeneğin ayrılmaz bir parçasını (davulcu John Bonham) kaybetmiştik. O saatten sonra artık tam değildik. Dört kişinin idare ettiği bir gruptu, Led Zeppelin. Herhangi birimizin gitmesi tüm işleyişin, maceranın, dramanın bitmesi anlamına geliyordu. Sonrasında olacaklar sadece riske girmek olurdu. Hayata baktığınızda, dinamikleri gözden geçirdiğinizde şunu kabullenmek zorunda kalıyorsunuz, büyülü şeyler sonsuza kadar sürmüyor.- Aptal gibi duyulmak istemem ama müzisyenler, oyuncular, yazarlar ya da sporcular olarak bu oyuna sadece başlarsınız. Bir planınız yoktur. Keşfedilmemiş, yazılı kuralı olmayan bir dünyaya girersiniz ve bir şekilde bu serüven size özeldir. Şarkıcı olarak kariyerimin ilk günlerinden itibaren kendimle yarıştım, hep heyecanın peşinden koştum. Bunun neden bitmesi gereksin ki...- Yaşadıklarımı şöyle tarif edebilirim: En iyi, en benzersiz ve en dürüst kardeşlik.- Başarının şu an konuşmamız gereken bir konu olduğunu düşünmüyorum. Vahşi canavara dava açmak, başarıya meydan okumak isterdim. Önemli olan sevdiğin işi yapmak, çabalamak ve maceraya atılmak... Başarı bunların yanında ikinci planda kalıyor.- Sosyal medyayla hiç aram yok. Benimle ilgili sosyal medyada okuduğunuz her şeyi işbirliği yaptığım profesyonel firmalar dolaşıma sokuyor. Sosyal medyanın yapıcı ve yıkıcı tarafları var. Tüm dünyayı değiştirebilecek güçte. Artık hayatta çok az gizem kaldı. Ben de bunu kabul edip başımı eğiyorum. Yapacak bir şey yok.- Güzel bir soru. Sanırım şu: Haydi deneyelim. Neden bunu denemiyoruz? Haydi ilerletelim.- Çok canlı bir şehir İstanbul. Sanki nabzı var gibi hissediyorum bu da çok hoşuma gidiyor. Tekrar geleceğim için çok heyecanlıyım.Robert Plant, İstanbul Caz Festivali kapsamında 17 Temmuz'da Açıkhava Tiyatrosu'nda grubu The Sensational Space Shifters ile birlikte konser verecek. Konserde son albümü Carry Fire'dan şarkılar dinleyeceğiz- Kendimi yakın hissettiğim tarzlar tabii ki oluyor. Ama gideceğim yolu onlar üzerinden belirlemiyorum. İsim vermem gerekirse Jonny Lang çok iyi bir gitarist. Dünya müziğinden ise Malili Oumou Sangare'yi dinliyorum. Harika bir şarkıcı. Yakın zamanda Sherly Crow'la sahneye çıktık. Son zamanlarda çok ortalarda görünmüyor ama o da muhteşem.