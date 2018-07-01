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: Hayatta çok az gizem kaldı

Led Zeppelin’in ağustos ayında 70’inci yaş gününü kutlayacak olan efsanevi solisti ’le müzik, hayat ve sosyal medya üzerine sohbet ettik. Zarafetle yaş alan müzisyen, 11 yıl sonra tekrar İstanbul’da konser verecek.

MELTEM FIRATLI Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 12:09
Robert plant: Hayatta çok az gizem kaldı

Elimizde yurtdışında bir otelin telefon numarası ve bir de takma isim var. Söylenen saatte resepsiyonu arayıp ismi söylüyoruz. Takma isim kullanılması, güvenlik nedeniyle alınmış, alışık olduğumuz bir yöntem. Birkaç dakika sonra telefonun diğer ucundan 'in sesini duyuyoruz. Aramamızı beklediğini ve bu sırada da Dünya Kupası'nı takip ettiğini belirtip "Nijerya'nın İzlanda'yı nasıl nakavt ettiğini izledim" diyor. Müzik tarihini şekillendiren Led Zeppelin'in efsanevi solistinin futbol tutkusu biliniyor. İşte Plant'in anlattıkları...

- Dün izlediğim bir filmde şöyle bir cümle geçiyordu. "Hepimizin yüzünde çizgiler var. Onlar nereden geldiğimizin haritası." Aynaya baktığınızda siz ne görüyorsunuz?

- Macera görüyorum. Ve harika tecrübeler. Bir de güneşi görüyorum. Çöllerde bulundum. Harika ve nefes kesiciydiler. Ve bunlar zaman içinde yüzümü şekillendirdi.

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Robert plant: Hayatta çok az gizem kaldı
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