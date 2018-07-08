10 dakikada cam gibi görüntü

Haziran ayında Barselona'da düzenlenen 2018 Dünya Oftalmoloji Kongresi'ne katıldım. Göz cerrahisi alanında geliştirilen yeni teknolojilerin yakın zamanda hastaların yaşam kalitesini artırırken hekimlere de ameliyatlarda nasıl büyük bir konfor sağlayacağına tanık oldum. Alcon'un kasım ayında Türkiye
'de de tanıtacağı 3D görüntüleme sistemi, mikroskop devrini de kapatacağa benziyor. Üstelik katarakt olan bir hasta ameliyat anında varsa diğer göz kusurlarından da kurtulabilecek. Yani tek ameliyatla hem katarakt hem de astigmat, hipermetrop ve miyop hastalığınızdan kurtulmanız artık mümkün. MİKROSKOP DEVRİ KAPANIYOR
Göz, operasyon alanı dar olan bir organ. Bu yüzden göz ameliyatı yapan hekimin oldukça dikkatli ve yetkin olması gerekiyor. Mikroskopla gözü görüntüleyen doktorun, o alana iyice odaklanması neredeyse kıpırdamaması gerekiyor. Çünkü küçük bir hareket mikroskop görüntüsünü bulanıklaştırıyor ve yeni bir odaklanma gerektiriyor. Yaş ilerledikçe de odaklanma sorunu yaşayabilen hekimler, tecrübe konusunda en ileri seviyede olmalarına rağmen ameliyat yapmayı bırakabiliyorlar. Bu ustalaşmış bir doktoru yaşı ilerlediği için kaybetmek anlamına geliyor. İşte 3D görüntülenme sistemi tecrübeli doktor kaybına da son veriyor. Çünkü mikroskobun olmadığı, gözün tüm tabakalarının ekranda rahatça görüntülenebildiği bu teknolojide odaklanmaya gerek yok. Doktor ameliyatını yaparken tüm ayrıntıları rahatça görebiliyor, hata payı yok. Ameliyat süresi de çok kısa. Hastanın gözüne uzun süre yüksek enerjide ışık tutarsanız o bölgedeki reseptör hücreleri hasar görebiliyor. 3D görüntüleme sistemi ile hastanın gözüne giren ışık miktarı ve süresi de azalıyor. Böylelikle hasar ihtimali de son buluyor. BİR TAŞLA DÖRT KUŞ VURUN
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada katarakt nedeniyle yaklaşık 18 milyon insanın bilateral olarak kör olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamlar gösteriyor ki dünyadaki tüm körlük vakalarının neredeyse yarısı kataraktan kaynaklanıyor. Normalde berrak olan gözün lenslerinde bulutlu bir alanın oluşmasıyla katarakt meydana geliyor. Genelde yaşlanmaya bağlı ortaya çıkıyor, ancak radyasyona maruz kalma, steroidler, diyabet ve göz travması gibi sebepler katarakt gelişimini hızlandırabiliyor. İşte teknoloji burada hastaların yine yardımına koşuyor. Geliştirilen yeni lenslerle hasta katarakt ameliyatı olurken miyop, astigmat ve hipermetrop sorunlarında da kurtulabiliyor. Eğer bu sorunlarınız varsa doktorunuza mutlaka bu bilgiyi iletin ve tek ameliyat ile tüm göz kusurlarınızdan kurtulun. EL DEĞMEDEN GÖZE
Kongrede gördüğüm diğer bir yenilikte göze aktarılan lenslerin kaleme benzeyen bir sistem ile el değmeden direkt göze aktarılabilmesi oldu. Çünkü lensler kişiye özel hazırlanıyor. Ameliyat anında oluşabilecek küçük bir aksilik doktorların korkulu rüyalarından. Bu sistem ile kişiye ait lens aparatından hiç çıkarılmadan direkt göze enjekte edilebiliyor. Böylelikle sıfır hata payıyla ameliyat tamamlanmış oluyor.