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10 dakikada cam gibi görüntü Göz cerrahisinde geliştirilen 3D görüntüleme sistemi mikroskop devrini kapatmaya hazırlanıyor. Yeni göz lensleri ile de katarakt ameliyatı olurken miyop, hipermetrop ve astigmat sorunlarınızdan da kurtulmanız mümkün. Yani tek ameliyat ile 10 dakikada dört göz kusurundan kurtulabilirsiniz