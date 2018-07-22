Gülhane’nin yeniden keşfi

İstanbul
'da şehrin karmaşasından kaçıp kuş sesleri ile huzur bulacağımız ender yerlerden biri Gülhane Parkı
. Hem ulaşımı kolay hem de şehrin tam ortasında. Çimenlerde uzanıp kitabınızı da okuyabilirsiniz, çayınızı yudumlarken parkta oynayan çocuğunuzu da izleyebilirsiniz. Üstelik içinde bir restoran ve çay bahçesi de var. Ancak Gülhane Parkı bir mesire alanı olmaktan daha da fazlası ve pek çoğumuz bunun farkında değil. Mesela içinde bir bilim müzesi, kütüphane, köşk ve arkeoloji müzeleri var. Gülhane Parkı'nı dolaştık ve parkın kültür sanat tarafını sizler için keşfettik. İstanbul Arkeoloji Müzesi
Milyonlarca ziyaretçi geliyor
Parkın İstanbul girişinin sağında kalan bir yokuş göreceksiniz. Yokuşu ortaladığınızda solunuzda büyük bir giriş kapısı göreceksiniz, işte oradan müzeye giriş yapıyorsunuz. Arkeoloji Müzesi oldukça büyük. Gezerken yorulabiliyorsunuz. Ancak göreceğiniz tarih tüm yorgunluğunuzu alıp götürüyor. Avrupa'nın en iyi müzeleri arasında gösteriliyor ve milyonlarca ziyaretçi alıyor. Ancak böylesine önemli bir müzesinin tuvaletinin durumu içler acısı. Eminim, yetkililer durumu fark edip düzelteceklerdir. Gelelim Arkeoloji Müzesi'ne... İçine girdiğinizde gördüğünüz eserler sizi hayrete düşürüyor. Büyük İskender Lahdi, İskender başı, Sayda Kralı Tabnit'in mumyası, Kornelia Antonia'nın heykeli, Nehir Tanrısı Okeanos'un heykeli ve daha nicesi... O kadar gerçekler ki, canlanıp sizinle konuşacak gibi... İslam Bilim Ve Teknoloji Müzesi
Yüzlerce icat bu müzede
İslamiyetle bilimin yanyana gelemeyeceğini düşünenlerin önyargılarını çürüten bir müze İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi. Gülhane Parkı'na İstanbul Kapısı
'ndan girip ilerlediğinizde solunuzda kalan sarı bina. İçeri giriş 10 lira. Müzekart da geçiyor. Müzede İslam coğrafyasının farklı şehir ve dönemlerinde yapılmış icatlar bulunuyor. Dokuzuncu yüzyıldan 16'ncı yüzyıla kadar İslam alimleri tarafından yapılmış icatlar tüm detaylara sadık kalınarak hazırlanmış. Astrolojiden fiziğe, matematikten optiğe kadar pek çok alanda icat bulunuyor. Dolaştığınızda bugün kullandığımız teknolojinin aslında yüzyıllar önce İslam coğrafyasında temellerinin atıldığına şahit oluyorsunuz. Müzenin girişinde Halife al- Ma'mun'un dokuzuncu yüzyılda yerküre üzerine çizdiği, dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünü ispatlayan haritası bizi karşılıyor. Devamında su saatleri, pusulalar, gezegen ve yıldızların hareketlerinin hesaplanışında kullanılan aletler ve daha yüzlercesi ziyaretçileri bekliyor. 30 Haziran'da kaybettiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin'in büyük çaba ve emekleri sonucu 2008 yılında açıldı bu müze. Sezgin'in cenazesi de müzenin bahçesindeki özel bir alana defnedildi. Dileyen mezarı da ziyaret edebiliyor. Eski Şark Eserleri Müzesi
İlk aşk mektubu ve evlilik cüzdanı
Bu bina 1883 yılında dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury'ye yaptırılmış. 1917-1919 yılları arasında ise dönemin Arkeoloji Müzesi Müdürü Halil Edhem Bey tarafından Yakın Doğu ülkeleri eserlerinin sergilenmesi amacı ile müze haline getirilmiş. Bu bölüm, Anadolu ve Mezopotamya'nın Yunan öncesi, Mısır ve Arap Yarımadası'nın İslam öncesi çağlarına ait eserlerinden oluşuyor. İçinde 74 bin civarında çivi yazısıyla yazılmış tablet var. Meraklısı için ilk aşk mektubunu da bu müzede görebilirsiniz. Ayrıca M.Ö. 2 binli yıllara ait evlilik cüzdanı, işlenen bir cinayetle ilgili mahkeme kararı ve iş mektupları da ilginizi çekebilir. Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi
Kuş seslerinin içinde bir kütüphane
Gülhane Parkı'na İstanbul Kapısı'ndan giriş yaptığınızda hemen solunuzda uzun dik merdivenleri göreceksiniz. Sonrasında karşınıza Tanpınar ve Yahya Kemal Beyatlı'nın büstü çıkıyor. İçeride binden fazla yazar, dokuz bin civarı kitap bulunuyor. Mekan ise ruhunuza dokunuyor. Kitaplar dışında gözünüz tavanlardaki süslemelere de takılıyor. Nazım Hikmet
, Orhan Kemal
, Nedim ve Ahmet Hamdi Tanpınar'a ayrılmış köşeler var. Dar ve ahşap merdivenlerden aşağı kata inip buradaki sohbet odasını da gezebilirsiniz. Burası edebiyat temalı pek çok etkinliğe de evsahipliği yapıyor. Parktan gelen kuş sesleri ve ağaç kokusunun tarihle buluştuğu bu kütüphaneyi mutlaka ziyaret edin. Araştırmalarınız için şehrin içinde böyle bir kaynağın olduğunu unutmayın. Çinili Köşk Müzesi
Fatih'in çinili yazlığı
Arkeoloji Müzesi'nin tam karşısında çiniden duvarları ve sütunlarıyla sizi kendine çağırıyor Çinili Köşk. İçerisinde bu topraklardaki çiniciliğin tüm marifetlerini görüyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet
tarafından önceleri yazlık olarak kullanılmış. Sonraları müsabakaların izlendiği yer olmuş. Sırça Köşk olarak bilinse de içindeki çini ve seramikler nedeniyle Çinili Köşk olarak anılmaya başlanıyor. Adeta görsel bir şölen... Ayrıca içinde 2 bine yakın arkeolojik kazılardan çıkarılmış eser de bulunuyor.