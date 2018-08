Opera binasında ya da eski bir sarayda “evet” demek

NİWAS

Düğün için herkesin ayrı bir hayali var. Kimi kır düğünü olsun, rahat kıyafetler, rahat ayakkabılarla coşulsun kafasında... Kimi illa beş yıldızlı otelde payetli, bol süslemeli düğünün peşinde... Kimi "Atalım bir imza, keyfimize bakalım" havasında...Bir de denenmemişi denemek, ilke imza atmak, tarihi mekanları açmak ve konuşulmak isteyenler var. Özellikle Meghan Markle'ın kraliyete gelin gitmesinden sonra yeni düğün temamız tarihi binalar, kraliyet düğünleri oldu. " Dolmabahçe Sarayı 'nda evlenmek istiyorum ama izin alamıyorum" diyenleri bile duyuyoruz.Sarayı açtıramayanlar da otelleri saray konseptine bürüyor. Ya da İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da opera binaları ya da saraylara dümeni kırıyor. Peki ama en sükseli düğünler artık nerelerde mi oluyor? Yeni moda düğünlerin en gözde adreslerinde bir dolanalım...1861-1875 yılları arasında inşa edilen Paris 'in meşhur opera binası da artık jet setin bir numaralı düğün mekanı. 1979 kişi kapasiteli operada bir tarafta balerinler, diğer tarafta gösteri ve gelinle damat... İlk kez geçen kasım ayında Lübnanlı çift Mounif Nehmeh ve Lara Khaddam'ın düğünlerine ev sahipliği yapan opera binası uzunca süre gündemde kalmıştı. Tüm dünyanın gözü bu şatafatlı düğüne çevrilmişti. Katılanlar sanki düğüne değil de bir müzikalde oynamaya gelmiş gibilerdi. Düğün için tam 1 milyar dolar harcandı.Avrupa'nın en büyük sarayı unvanını koruyan Versailles'da evlenme fikrine ne dersiniz?Bir dönem Kanye West ve Kim Kardashian'ın da düğünlerini burada yapacakları konuşulmuştu. Yapımına 1661'de başlanan ve gittikçe büyüyüp eşsiz bir yapıya dönüşen sarayın 2 bin 300 odası bulunuyor. Altı hektarı aşan büyüklüğe sahip sarayın bahçesi ise dillere destan. Sarayda düğünleri gerçekleştirebileceğiniz farklı balo salonları ve alanlar bulunuyor. 200, 300, 800 ya da 1500 kişilik farklı bölümlerden birinde düğününüzü gerçekleştirmeniz mümkün. Elbette sadece hayal etmekle olmuyor bu işin bir de maddi tarafı var. Sadece en makul balo salonunu tutmanın bedeli bile 200 bin eurodan başlıyor. Buna ekstralar, yemek, müzik, dekorasyon ve eğlence eklenince rakam milyonlarca doları buluyor.Peri masalı düğünü denilince akla ilk olarak Hindistan geliyor. Hintliler düğün için Türkiye'de milyonlarca euro harcarken dünya jet seti evlenmek için Hindistan'daki sarayları tercih ediyor. Jaipur'un Mücevheri olarak adlandırılan 19'uncu yüzyılda inşa edilen bu saray birkaç kuşak Hint Kraliyet ailesine ev sahipliği yapmış. Kristal avizelerle süslü ihtişamlı balo salonu kendinizi prenses gibi hissetmenizi sağlıyor. Avlusu, mimarisinde kullanılan mermer taşları ve tüm detayları ile göz dolduran saray yeni nesil düğünlerin en gözde adresleri arasında.20. yüzyılın başlarında inşa edilen bu sarayın içinde Ortaçağdan kalma heykeller ve tablolar bulunuyor. Hindistan'daki altın renkli Thar çöllerinde inşa edilen yapıya gitmek çok kolay olmasa da ambiyans müthiş. Dünyada evlenmek için tercih edilen en özel yerlerden biri."Dünyada son dönemde gelin ve damatlar farklı stillerde düğün arayışları içindeler. Her biri yeni hayat yolculuklarına başlarken, hem kendilerinin hem de misafirlerinin sonsuza kadar hatırlayacağı sürprizlerle dolu mekan arayışındalar.Dünyanın en özel mekanlarında gerçekleşen düğünlerde büyülü atmosferler yaratılıyor. Paris'teki Opera Binası, Versailles Sarayı ya da Fransız Rivierası'ndaki Villa Ephrussi de Rothschild olağanüstü güzellikteki bahçesiyle müthiş düğünlere ev sahipliği yapıyor.Bu mekanların hepsi hem tarihin sayfalarındaki özel yerleri, hem de dünyanın en özel dekorasyonlarına sahip mimarileriyle davetlileri adeta tarihin gizli sayfalarında tura çıkarıyor. Floransa'daki Palazzo Borghese, 16.yy'dan kalan barok freskoları ve dönemin önemli sanat eserleri arasında yer alan heykelleriyle çevrelenen eşsiz dekorasyonunda, 200-300 davetliyi ağırlayabiliyor.Francis Ford Coppola'nın sahibi olduğu ve kızı Sophia Coppola'nın 2011 yılındaki düğününün gerçekleştiği Toskana villası Palazzo Margherita, daha küçük misafir gruplarıyla evlenmek isteyen çiftler için adeta Coppolaların filmlerinden hayata uyarlanmış bir düğün seti niteliği taşıyor. Her biri diğerinden oldukça farklı bu mekanlar, sürprizleriyle yaşam boyunca anılarda kalacak hikayeler yaratıyor."