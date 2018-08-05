Haberler Pazar Sabah Haberleri Opera binasında ya da eski bir sarayda “evet” demek

Opera binasında ya da eski bir sarayda “evet” demek Kraliyet düğünleri çıtayı epey yükseltti. Eskiden kırda, otelde evlenmek yeterliyken şimdilerde jet set saraylarda, tarihi opera binalarında düğün hayal edilmeye başlandı... İşte en popüler ve özel düğün mekanları...