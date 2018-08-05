Yardım etmenin manevi hazzı mesleğimin zekâtı

Banu Çiftçi
, genç, güler yüzlü, heyecanlı, idealist bir kadın... Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Adının anlamı da kadın. Bunun tesadüf olmadığını, kaderini belirlediğini, hayattaki görevinin de adında tecelli ettiğini söylüyor Youtube'daki bir videosunda. Zaten onu Youtube'daki 'Kadın' ve 'Çocuk halinizi unutmayın' adlı videolarını izlerken tanıdım. Gezdiği coğrafyalarda kadın olmanın zorluğunu anlatıyor. Kendinden emin ve esprili...
Nişantaşı'ndaki muayenehanesinden Afrika
'ya uzanan hekimlik yolculuğunu merak ediyorum. "Afrika'ya onlara değil kendime yardım etmek için gidiyorum. Faydam da dokunuyorsa ne mutlu bana" diyor ve devam ediyor: "Afrika'da kendimi tatmin ediyorum bir hekim olarak. Tedavi ettiğim hastaların minnet dolu o bakışları beni manevi bir huzurla dolduruyor. Mesleğimin zekâtı diyorum ben buna."
Hayattaki en büyük hayali ise iyi insan olmak. Bunun için insanların hem kendilerine hem de yüreklerine dokunuyor. "Dokunmak bir nevi selamlaşmaktır" diyor. Bulunduğu her yere iyilik getirme konusunda iddialı. Afrika'da olduğu dönemlerde takipçileriyle birlik olup 10 su kuyusu açtırmış, sayısız iftar sofrası kurdurup kumanya dağıtılmasına vesile olmuş.
Bugüne kadar iki binden fazla doğum yaptıran Doktor Banu ile muayenehanesinde buluştuk ve onun iyiliğe adadığı hayatını, İstanbul'dan Somali
, Uganda, Etiyopya, Kongo'ya kadar uzanan hekimlik yolculuğunda tanık olduğu kadınların hikâyesini dinledik.
- Dokunmak sizin için neden bu kadar önemli?
- Dokunma anne
karnında ortaya çıkan
ilk duyudur. Sekiz haftalık
bir bebek saç kılına
hemen reaksiyon veriyor.
Ancak büyüyünce dokunmayı
unutuyoruz. Doktorluğun
güzel yanı herkese dokunabiliyorsunuz.
Benim karakterimdeki
bir insan için bu bir şans. Çünkü
insanlara dokunmayı çok severim.
İnanılmaz bir enerji verir bana.
Bunu karşı taraf beni samimi
görsün diye değil, kendimi böyle
iyi hissettiğim için yaparım.
- Hastaya hiç dokunmadan reçete yazan doktorlar da var...
- Artık tıp da 'tahlili getir,
bakıp reçeteni yazayım' durumuna
dönüşmüş durumda
maalesef. Ama hastaya bir kez
dokunduğunuzda pek çok şey
değişir. İyileşmesine bile katkıda
bulunursunuz. Ameliyata girecek
hastalarımın mutlaka elini
tutarım, onlara dokunurum. 'Ben
buradayım, korkma' mesajını
veririm onlara. Böylelikle o hasta
rahat uyuyor ve güzel uyanıyor.
Normal muayenelerde de hastalarıma
mutlaka dokunurum.
Kalkmalarına yardım ederim. Bu
aramızdaki bağı artırıyor.
- Afrika'dayken paylaştığınız fotoğraflara baktığımda, insanların hep güldüğünü gördüm.
- Olanaklar ne kadar azsa
insanların beklentileri de o ölçüde
oluyor. Beklenti azalınca
mutluluk endeksi artıyor.
Orada insanlar aç, sağlık
olanaklarına uzaklar, barınakları
bile yok. 'Herkes
orada ağlıyordur, yerlerde
sürünüyordur' diye düşünüyorsunuz
ama gidince
herkesin çok mutlu olduğunu
görüyorsunuz. 'Allah
Allah biz her şeye sahibiz ama
onlar daha mutlu' diyorsunuz.
Siz burada daha fit olmak için
protein diyeti yapıyorsunuz
ama oradaki çocuğun protein
yokluğundan karnı şiş
ve o daha mutlu. Modern
yaşamın getirdiği mutsuzluk
bizimkisi. İstek
ve beklenti artınca
mutlu olmak için
hep bir şeye ulaşmak
zorunda olduğunu
sanıyor insan. Oysa
Afrika'dakiler bunların
hiç birine sahip değiller ve
çok mutlular.
- Ülkemizde karşılaştığınız ilginç vakalar oldu mu?
- 2005'te mecburi hizmetimi
Van Başkale'de yaptım. Pansuman
aleti bile yoktu. Anne ölümlerinin
çok olduğu bir yerdi.
Kendi ellerimizle kurduk ameliyathanemizi.
Hatta çevre illerden
bile hasta almaya başladık. Ağlayarak
gittiğim yerde hayatımın
en mutlu yılları geçti. Doğum
yaptırdıktan sonra gidiyorum,
bakıyorum çocuklar cılız kalmış.
Emzirdin mi diye soruyorum anneye,
susuyor... Çünkü orada da
kız çocuğu üç, erkek çocuğu iki
ezan emzirilmez diye bir inanış
vardı. Oysa bebeğin ilk saatleri
çok önemli. Çocukları zorla alıp
serum bağlıyordum. Çünkü o
kadar inanmış ki, emzirmiyordu.
Din görevlilerini topladık, anlattılar
doğruları ve düzeldi, çok
şükür.
- Bir insanın dünyaya ilk geliş anına şahit oluyorsunuz. Bu anlarda ne hissediyorsunuz?
- Ben birliğe inanırım. Bize
fakültede hücreleri verir mikroskopta
inceletirlerdi. Mikron düzeyindeki
o hücrelerin ne kadar
güzel yerleştiğini görürsünüz ve
hepsinin yeri ayrıdır. Birer tablo
gibiler. Ve bu hücreler herkeste
aynı. Nefret ettiğiniz insanda da
aynı. İlk siyahi hastayı ameliyat
ettiğimde Mogadişu'daydım.
Ameliyat lambası vardı ama göremiyordum.
Deri siyah olduğu
için iyi görüntü vermiyordu.
Korktum biraz, elim titredi. İlk
kesiği attıktan sonra pespembe
bildiğim aynı doku çıktı. 'Korkmana
gerek yok Banu, bak beyaz
hasta gibi aynı' dedim kendi
kendime. Hepimizin aynı olduğuna
doğumdan itibaren şahit
oluyorum. Hatta buna tasavvuftan
yararlanarak şöyle diyorum:
"Yaradan'ın nefesi bu âleme
indiğinde ilk benim yüzüme
değiyor." Kuran'ı Kerim'de de
Allah "Nefesimden üfledim" der
ya, işte öyle bir şey. Doktorluk
mesleğinin böyle bir tarafı var.
Allah'ın bizi vesile kılması...
Ancak bunu büyük bir olgunlukla
karşılayıp kibirle sonuçlandırmamak
lazım.
- Peki, bir doktor olarak Afrika size ne kazandırdı?
- Afrika'da insanların yıllarca
süren ağrılarını dindiriyoruz ve
size o kadar minnetle bakıyorlar
ki, ruhunuz tatmin oluyor.
Onlara değil kendimize yardım
etmek için gidiyoruz aslında o
topraklara. Benim için daha üstün
bir manevi huzur yok. Mesleğin
zekâtı diyorum ben buna.
SU KUYUSU AÇTIRAN ÇOCUKTAN TERÖRİST OLMAZ
Çiftçi'nin Afrika'da bulunuşu bir yardım seline dönüşmüş: "Afrika'dayken sosyal medyadan paylaşım yapıyordum. İyileşen kadınları, çocukları görünce takip edenler 'Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz' dediler. En büyük ihtiyaç temiz suydu. Çünkü gözümüzün önünde çamurlu suları içiyordu çocuklar. Su kuyusu açtırmak 4-5 bin dolar kadardı. Bu kadarını toplayamayız diye düşündüm ama 50 bin dolar toplandı ve 10 kuyu açtık. 8-10 liralık yardımlar bile vardı. Öğrenciler kendi harçlıklarından yatırmışlardı. Bir çocuk harçlıklarından ayırıp Afrika'daki bir kardeşine yardım ediyorsa o çocuğu ne terörist yapabilirsiniz ne de canlı bomba. O çocuktan ilerde iyi bir insan çıkar. Çünkü o birine yardım etmeyi öğrendi."
HASTALIKLARIN SEBEBİ AÇLIK
İnsanların hastalıkları genelde beslenememekten kaynaklı diyor Çiftçi: "Çoğunlukla açlar. Çok güzel balık olan yerler var. Ancak balık yemiyorlar. Çünkü onları dinen balığın haram olduğuna inandırmışlar ve oradaki güzelim balıklar dünyanın başka bölgelerine gidiyor. İnsanlara dini kullanarak yanlış bilgi vermişler ve Allah'ın verdiği o güzel besinden faydalanamıyorlar. Anlattık doğruları, balık yemenin haram olmadığını ama o kadar yerleşmiş ki, bu düşüncelerini değiştiremedik."
BAKIŞLARIYLA TEŞEKKÜR EDİYORLAR
Çiftçi muayene olabilmek için kilometrelerce yürüyüp günlerce bekleyen insanların hikayelerini anlatıyor: "Karnında bir bebek büyüklüğünde fıtık olan bir hasta vardı. Uzun bir yoldan gelmişti. Ameliyat olacak ve gülüyor. 'Korkmuyor musun?' dedim. 'Ben yıllardır bunu bekliyorum, kurtulacağım' dedi. Sonrasında inanılmaz minnet duydu bize. Bakışlarında bunu gördük. Bir anneyi ilk kez ultrasonla muayene ettik. Cinsiyetini söyledik bebeğin. Şaşırdı, 'Nasıl yani bunu görebiliyor musunuz?' dedi. İlk kez bebeğini gördü ekranda, yüzüne mutluluk oturdu. Biz dört boyutlu ultrasonlarda görüyoruz bebeklerimizi ama bu kadar mutlu olamıyoruz."
?İNSAN-I KAMİL OLABİLMEK ÖNEMLİ
"İyi hissetmeniz için Tibet'e kamplara gitmenize gerek yok. İnzivaya çekilip meditasyon yaparak herkes iyi olur. İnsan-ı Kâmil olabilmek önemli. Eksikliklerini ancak başka bir insan sana yansıtır, dağdaki ağaç yansıtmaz."
HEM KİTABI HEM UYGULAMASI VAR
Bugüne kadar iki binden fazla doğum yaptıran Çiftçİ, hamilelerden gelen sorulara yetişemeyince bir telefon uygulaması yapmış. 'Banu Çiftçi ile gebelik' yazınca karşınıza çıkıyor. Ayrıca akıcı bir dille merak edilenleri anlattığı Hamilelik&Doğum adlı bir de kitabı var.