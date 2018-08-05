Yaz aylarının derdi depolama alanı

Tatildeyken en büyük dert çekilen video ve fotoğraflar için yaşanan kapasite sorunu. Flaş bellekler, bulut kullanmak istemeyenler için en iyi seçenek. Sonuçta internet bağlantısı, her an sorunsuz ve sınırsız değil.
Bu konudaki araştırmalar dikkat çekiyor. SanDisk'in ülke çapında gerçekleştirdiği kullanıcı araştırması, çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 72'si akıllı telefon
larında depolama alanı yaratmak için dosyalarını siliyor. Kullanıcıların yüzde 40'ı cihazlarını yedeklemediği için tüm verilerini kaybetmiş. Kullanıcıların bir haftada akıllı telefonlarıyla ortalama 23 resim ve 7 video çektiği belirlenen araştırmada, katılımcıların yüzde 48'inin akıllı telefonlarındaki resim ve videoları sildikleri için üzüntü duyduğu ortaya çıktı.
SanDisk, geniş ürün yelpazesi ve kapasite seçenekleriyle birçok kişinin karşı karşıya kaldığı depolama sorununu ortadan kaldırıyor. Hem Lightning hem de USB 3.0 bağlantısına sahip olan SanDisk iXpand, kapasitesi dolan iPhone
ve iPad'lerin vazgeçilmez bir dostu oluyor.
App Store
'dan kolayca edinilebilen iXpand Drive uygulamasıyla fotoğraf ve videolar iXpand'e kolayca yedeklenerek cihazlarda kapasite sorunu ortadan kaldırılıyor. iXpand mobil uygulaması, cihaz ve iXpand arasında bağlantı kurulduğu anda fotoğraflarını ve videoları otomatik olarak yedekliyor. USB 3.0 bağlantısı sayesinde depolanan içerikler, Mac veya PC'ye de aktarılabiliyor.
ANDROİD TELEFONLULARA
16 ile 256 GB arasında değişen kapasite seçeneklerine sahip iXpand Flash Drive, küçük yapısı, esnek Lightning ve USB 3.0 girişleriyle iPhone, iPad, Mac ve PC arasında veri bağlantısı sağlıyor. Ödüllü iXpand Drive uygulaması, iPhone ve iPad kullanıcıları için basit bir arayüzle gelişmiş kullanıcı deneyimi sunuyor. Şifreleme yazılımı sayesinde hassas dosyalar gelişmiş bir güvenlikle paylaşılabiliyor. USB Type-C ve USB Type-A girişlerine sahip cihaz, USB 3.1 teknolojisiyle saniyede 150 MB'a kadar yüksek bir hızla veri aktarabildiği gibi USB Type-A ve Type-C girişleriyle cihazları da birbirine bağlıyor.
16 GB ile 256 GB arasında değişen kapasite seçeneklerine sahip Type-C, uyumlu girişe sahip cihazlardan depolanan dosyaları aktarabildiği gibi kendi içerisinde de saklayabiliyor.
Google Play Store
'dan ücretsiz SanDisk Memory Zone uygulaması sayesinde Android
cihazla bağlantı oluşturulduğu anda verileri depoluyor.