Ege’nin yarımadaları bir başka güzel

Türkiye
'nin en müstesna bölgelerinden biridir Ege
sahilleri. Her bir beldesi her bir köyü ayrı bir güzelliğe sahiptir. Bu yüzdendir ki yaz ayları geldi mi Ege bölgesi canlanır, kalabalıklaşır ve tüm nimetlerini cömertçe önümüze sergilemeye başlar. Biz de İzmir
'de öne çıkan dört tatil merkezini mercek altına aldık. Öncelikle Çeşme son zamanların patlamasını yaparak bayram tatilinde büyük bir insan kalabalığını karşılamak üzere.. Alaçatı
yakaladığı ivmeyi sörf sporuyla katlandırırken Kuşadası
'nın yüzü de cruise gemilerinde gelen turistlerle gülüyor. Şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak isteyenlerin adresi ise sakin şehir Sığacık
... Hadi gelin bakalım, Ege'de neler oluyor... SAKİN BİR TATİLİN ADRESİ
Türkiye'nin ilk sakin şehri olan Seferihisar'ın belki de bu unvanı almasına sebep olan köyü Sığacık'ın yıldızı günden güne parlıyor. Bundan birkaç yıl öncesine kadar sakin bir balıkçı köyü olan Sığacık, gerek civardaki tatil beldelerinin kalabalık olması gerekse de fiyatların görece daha uygun olması nedeniyle öne çıkıyor. El emeği ürünleri satıldığı yerel üretici pazarı, kale içinde yer alan şirin pansiyonları, Ege lezzetlerinin her türlüsünü bulabileceğiniz restoranları ve birbirinden güzel plaj alternatifleri ile Sığacık sakin bir tatilden her türlü beklentinizi karşılayacak durumda. Hatta dileyenler Sığacık'tan tekne turlarıyla çevredeki Antalya
emiş koylara dileyenler de komşunun şirin adası Samos'a günübirlik yolculuklar da gerçekleştiriyor. Kabak çiçeği dolmasına doyacağınız, film setini andıran daracık sokaklarında huzur bulacağınız sahil kenarında çayınızı yudumlarken sakinleyeceğiniz bir tatil arıyorsanız Sığacık mutlaka tatil planlamanıza dahil etmeniz gereken bir yer. ÇEŞME'DE NÜFUS 1 MİLYONU AŞACAK
Türkiye'nin en gözde turizm destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alan İzmir'in incisi Çeşme, bayramda büyük bir yoğunluğu karşılamaya hazırlanıyor. Özellikle bayram tatilinin dokuz gün olarak açıklanmasıyla birlikte otel rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı. Yani, bayramda Çeşme'de adım atacak yer olmayacak gibi... Tabii bu durum özellikle turizmcilerin de yüzüne fazlasıyla güldürüyor. Turistik ve butik oteller ile pansiyonların dokuz gün boyunca tam dolu hizmet verecek olması ve bunlara eklenmesi muhtemel günübirlikçi tatilciler ile Çeşme nüfusunun ağustos ayının sonu itibariyle bir milyonu aşmas ı bekleniyor. Bu durumla ilişkili olarak Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de özellikle erken seçimin yapıldığı haziran ayı dışında geçen yıla oranla yüzde 30'lara varan bir yükseliş olduğunu söyleyip ekliyor : "Turizmimizin ilk altı aylık dilimine baktığımızda; 2018 turizm sezonuna yüksek beklentiyle başladık. Bu ümitlere devletimizin turizm üzerindeki olumlu açıklamaları ve koyduğu hedefler de etkili olmuştur. Ancak, 24 Haziran erken seçim kararı, hem makro düzeyde ekonominin moralini bozmuş, hem de turizmdeki hızı düşürmüştür. Ancak, seçim sonrası hızlı bir şekilde toparlanan turizm, özellikle Temmuz ayında 2014-2015 yılları seviyesine ulaşmıştır. Mevcut istikrar iklimi devam ederse, beklentilerin üstünü test edebiliriz." Kısacası bu bayramda Çeşme hiç olmadığı kadar hareketli olacağa benziyor. SÖRF ALAÇATI'DA YAPILIR
Alaçatı son yıllarda ününe ün katan ve yükselişini durmaksızın sürdüren tatil beldelerimizden biri belki de birincisi. Peki, Alaçatı deyince aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemeldir ki çok kişi sörf diyecektir, çünkü Türkiye'de sörfle özdeşleşmiş Alaçatı gibi bir yerin henüz eşi benzeri yok. Rüzgar sörfü konusunda ünü ülke sınırlarını aşmış Alaçatı, her yaştan sörf tutkununa ve potansiyel sörfçüye ev sahipliği yapıyor. Özellikle, sezonun yılın 12 ayına yayılmasıyla birlikte yaz aylarının kalabalığı içerisinde sörf yapmak, öğrenmek istemeyenlerin tercihi genellikle eylül ayı ve sonrası oluyor. Okulların tatile girmesiyle de çocuk popülasyonunda büyük bir artış görülen Alaçatı'da küçük yaşta birçok sörfçüye rastlamak ihtimal dahilinde. Aileleriyle birlikte Alaçatı'nın yolunu tutan çocuklar burada eğitmenlerden sörf kursları alıp ardından kendilerini dalgalı denizlere bırakıyorlar. Ailelere ise bir köşede dinlenmek düşüyor. Bir tatil boyunca Alaçatı'da yapabileceklerinizin sınırı yok ama sörf kesinlikle bu listenin en başında yer alıyor. Ne diyelim, yapmadan dönmeyin. ?CRUİSE GEMİLERİ KUŞADASI'NA YARADI
Dünyada yeni nesil turizm olarak gösterilen cruise seyahatlerinden sonunda Türkiye de payına düşeni almaya başlıyor. Sektörün önde gelen firmalarından MSC'nin ardından, Norweigan Cruise, Royal Carribean ve Holland America Line'ın önümüzdeki iki yıldaki rotalarına Türkiye'den Antalya, İzmir ve Kuşadası'nı dahil etmeleri yaklaşan sürecin habercisi. Zaten hali hazırda bu yılın ilk yarısında dev gemilerle Türkiye'ye uğrayan 45 bin 917 yolcudan 35 bin 89'unun Kuşadası'nın ziyaret etmesi yükselişin en önemli sonuçları arasında gösteriliyor. Üstelik gelen misafirler sadece Meryem Ana ve Efes Antik Kenti gibi tarihi yerleri gezmekle yetinmeyip, Kuşadası Çarşısı'nı da gezerek ilçeye ekonomik fayda sağlıyor. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk de Kuşadası'nın yükselişine dair "İzmir limanına uzun zamandır cruise gemileri yanaşmıyordu. 2019 yılından itibaren dünya devi firmaları yeniden İzmir'de ağırlamaya başlayacağız. Türkiye'ye olan olumsuz algıyı yıkmış vaziyetteyiz. Kuşadası daha da rağbet görecek" diyor.