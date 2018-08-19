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Kendine ‘engel’ olma farkını keşfet Düşler Akademisi, Kaş’ta engelli ve sosyal dezavantajlı bireylere yönelik Avrupa’nın en büyük kampını kurdu. Kampa katılan engelli bireyler buradan daha özgüvenli ve donanımlı çıkıyor. Akademi’de geçirdiğim iki gün boyunca sadece engelli bireylerin değil gönüllülerin de tazelendiğini ve önyargılarını kırdıklarını gördüm