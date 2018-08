Jimnastiğin ‘Yılmaz’ kızı Tutya

BUGÜN NELER OLDU

Masmavi gözleri pırıl pırıl, yüzünde hâlâ yetişkinliğe geçişin izleri bulunsa da yaşıtlarına göre fazlasıyla olgun, ne dediğini bilen ve pozitif bir genç kız var karşımızda. Tutya Yılmaz , 19 yaşında, İstanbul 'da doğup büyümüş. Dört yaşından beri spor salonlarında... Olimpiyatlara katılmış en genç sporcumuz, 17 yaşında düşüyor Rio yollarına... Bununla birlikte birçok Avrupa ve Dünya şampiyonası, 2014'te Akdeniz Oyunları'nda altın madalya ve 8 yaşından beri ambargo koyduğu Türkiye şampiyonlukları da cabası... Ama bunlarla da yetinmiyor Tutya, daha genç yaşında jimnastik literatürüne 'Yılmaz' hareketi olarak geçecek bir hareketin altına imzasını atıyor. Hayallerinin ve hedeflerinin ise sınırı yok, ilk önce ekim ayında Katar 'daki dünya şampiyonası var. Fakat asıl büyük hedef ise 2020'deki Tokyo Olimpiyatları! Tutya ile konuşmaya başlıyoruz. Başarılarını, olimpiyatları, literatüre geçmiş hareketinin öyküsünü, ailesiyle olan ilişkisini, gelecek planlarını ve daha birçok mevzuyu masaya yatırıyoruz.- Yaramaz ve hareketli bir çocukmuşum. Hiç yerimde durmuyor, çok da hızlı koşuyormuşum. Annemler benim için 'atlet olur' demişler. Sonra babam bir arkadaşına sormuş, o da "Önce jimnastikle başlasın, o temel bir branş oradan isterse atletizme geçer" demiş. Üç yaşında beni jimnastik salonuna götürmüşler ama altımda daha bezim varmış, içeri almamışlar. "Bir sene sonra getirin" demişler, dört yaşıma geldiğimde ise ben girmek istememişim, ağlamışım. Ama ailem pes etmemiş. Bir gün annem "Her girdiğin jimnastik dersi için sana bir Barbie bebek alacağım" demiş. Sonrası bir çuval dolusu Barbie bebek... (gülüyor)- 8 yaşında Türkiye şampiyonu olunca "Evet, iyiyim galiba jimnastikte" demeye başladım. O zamana kadar öylesine yapıyordum yavaş yavaş sevmeye başladım.- Rio çok güzeldi. Zaten küçüklüğümden beri hayalim olimpiyatlara katılmaktı. Seçmeler yapıldı, o çok stresli bir süreçti. Çünkü kaç senedir bunun için çalışıyordum bir nevi zirveye yaklaşıyordum her sporcunun hayalinde olduğu gibi... Hatta seçmelerden önce antrenörüme döndüm dedim ki "Ben galiba burada düşüp bayılacağım, yapamayacağım..." Sonra o heyecanı da yendim, kendimi işin büyüsüne bıraktım. Ama düşünsenize ismi bile strese sokuyor: Olimpiyatlar...- Zaten sekiz yaşımdan itibaren " Tutya olimpiyatlara gidecek bir gün" diye hep konuşuluyordu. Bense olimpiyatlar ne demek onu bile bilmiyordum. Bilmediğim bir şeye hazırlanırken buldum kendimi. Büyüyünce ilk küçükler milli takım a sonrasında da genç milli takıma girdim ve neyin ne olduğunu görmeye başladım. Kısacası kendimi bildim bileli olimpiyatlara hazırlanıyorum.- Fikir antrenörümden geldi.Kendisi Kolombiyalı, 25 sene deAmerika'da çalışmış. Orada birkaçöğrencisine denetmiş bu hareketifakat onlar yapamamış. Sonra birgün bana "Tutya, böyle bir şey yapalımmı?" dedi. Çok küçük yaştanitibaren denemeye ve yapmaya başlamıştım.Birkaç kez düştüm. Bayağıdeneme yaptık. Dünya şampiyonasındada hareketi yapınca resmenliteratüre geçmiş oldu.- Çok mutlu oldum, gurur duydum.Sonuçta bir gün jimnastiği bırakıncaisminin yaşayacak olmasınıbilmek paha biçilemez.- İster istemez öyle oluyor. Annemlerde bunu söylüyor. Çünküçok erkenden, 16 yaşında olimpiyatseçmelerine giriyorsunuz, çok büyükstresler bunlar. Yine çok küçükyaşta çok zor hareketler denemek,aileden uzak kalmak, kamplaragitmek de ister istemez etkili oldu.Jimnastik beni olgunlaştırdı.- Ülkemizde alttan sporcularınyetiştiği bir sistem yok. Antrenörsayımız yeterli değil. Benim antrenörümyabancı. Olimpiyatlarda atletizmve yüzme ile birlikte jimnastiken önemli branş, çok fazla izleyicisivar. Kendi ülkemde de bu ilgininartmasını isterim.Olmazsa olmaz şey, disiplin!- Günde altı saat antrenman yapıyoruz. Bir günümüz boş sadece. Yemek için diyetisyenlerle çalışıyoruz. Psikolojik destek için bir mentörüm var, onunla da ayrı çalışmalarımız oluyor. Yarışmalardaki heyecanı kontrol etmek için nefes egzersizleri, zihinde canlandırma gibi yöntemlerden yararlanıyoruz. Çünkü eğer bir an heyecanını kontrol edemezsen denge tahtasının üzerinde ayaklarının titremesinden hiçbir hareketi yapamazsın. -- Kesinlikle disiplin! -- Olimpiyatlarda düşmek. zaten dört senede bir geliyor onda da düşüyorsun. Ay Allah korusun...- P&G'nin sporcuları ve ailelerini destekleyen ' Olimpik Anneler ' projesindesin. Nedir senin başarında annenin rolü? - Spora çocuğunu teşvik eden her anne olimpik annedir. Arka plandaki kahramanların gözükmesi önemli. Benim annem de en büyük destekçimdir. - Ailen olimpiyatlara geldi mi? - Geldiler. Annem zaten bilet gişesinde ağlamaya başlamış hüngür hüngür. Onlar benden daha heyecanlılardı.