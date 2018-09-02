Bilgimizi yarıştırıyoruz

Saat 20.30 sıraları... Herkes eline cep telefonunu almış kendine sakin bir yer arıyor. Öte yandan arkadaş grupları bir araya gelmeye başlıyor. Herkes telefonun başında pür dikkat beklemede. Ekran karşısında Müge Boz veya Merve Toy'u arıyor gözler. Ekranın alt kısmında yorumlar yağmaya başlıyor. İçeride 550 bin kişi var. İzmir, Konya, İstanbul ve tüm Türkiye telefonlara kitlenmiş durumdayken Hadi Bilgi Yarışması başlıyor. Cevaplamanız gereken 12 soru ve bir joker hakkınız var. 12 sorunun tamamını doğru cevaplayan kişilere toplam ödül, yarışma sonunda eşit olarak dağıtılıyor. Bakiyeniz 20 TL'ye ulaştığında parayı hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Kulaktan kulağa yayılma politikasıyla ilerleyen Hadi, bugün 2 milyon 300 bin üyeye ulaştı. Turkcell altyapısını kullanan Hadi'nin arkasında teknik alanla ilgilenen 15 kişilik bir mühendis ekibi yer alıyor. Ayrıca 20 kişilik bir kadro daha var. Uygulamanın fikir sahibi Emre Ulusoy'la bir araya geldik.

- Hadi'yi kuran ve geliştiren, onu bugün bu hale getiren ekibi biraz tanıyalım mı?

- Hadi Bilgi Yarışması'nı ben, Gökhan Örün ve Lena Software ekibi olarak kurduk. Yatırımcılarımız arasında Oscar Ödüllü Prodüktör Nick Reed var. Amerika'dan bize aktif bir şekilde mentorluk ve pazarlama desteği veriyor. Ortağım Gökhan Örün yıllardır mobil uygulamalar yazan bir ekibin yöneticisi. Lena Software kurucuları ise Serkan ve Hakan Köse kardeşler. Onlar da sektöre yıllarını vermiş deneyimli isimler. Tamamı Türk mühendislerinden oluşan bir ekip, aylardır belki de dünyanın en zor altyapısını sunmak için çalışıyor. Turkcell stratejik ortağımız var.

- Fikir nasıl ortaya çıktı?

- Bizim kuşağımız TV'de yayınlanan bilgi yarışmalarını izleyerek büyüdü. TV karşısında defalarca kendimizi denedik. Bu durum başka ülkelerde yaşayan insanlar için de geçerli. Dolayısıyla dünyada çok sevilen bu yarışmaları dünyadaki mobil video içerik trendi ile harmanlayınca Hadi ortaya çıktı.

- Şu ana kadar kaç yarışma düzenlendi? Bu yarışmalarda ne kadar para dağıttığınız?

- Bir günde yarışmaya katılan rekor katılımcı sayısı 550 bin kişi oldu ve şu ana kadar 500 bin TL ödül dağıtıldı. Kişi başı verilen en yüksek ödül 830 TL oldu. 30 Ağustos'ta 30 bin TL ödül dağıttık. Şu ana kadar 20 bin civarında Hadi'ci 12 soruyu doğru bilmeyi başardı.

MESELE PARA KAZANMAK DEĞİL

- Türk insanının bu bilgi yarışmalarına merakı nereden geliyor? Para ödülünün etkisi var mı?



- Bir şey başarma ve kazanma hissinden kaynaklanıyor. Kendini kanıtlama isteği. Kullanıcılar iki lira kazandığı zaman inanılmaz bir sevinç yaşıyor ama olay o iki lira değil. O, bir şeyi başarmanın sevinci. Ben de bir şey bildiğim zaman çok seviniyorum, bu psikolojik bir durum. Kuruşunda değilsin, olay "Bak ben yapabiliyorum" diyebilmek.



-Yarışmacılara dağıtan paranın yanında, uygulamanın bugüne kadar kazandığı para nedir?



- Bir rakam veriyim ben size, 0 TL. Bunu kimseye anlatamıyoruz ama gerçekten 0 TL. Yarışmacılara dağıtılan para ödülleri yabancı yatırımcılarımız tarafından karşılanıyor. Onların bakış açısı şöyle; potansiyele oynamak. Whatsapp'ı düşünün. Reklam almıyorlar. Geliri yok. Tabii görünen bir geliri yok. Arka planda veri kullanma analizler vs. var. Ama esas oradaki potansiyele oynuyorlar. Sen o potansiyeli büyüttüğün zaman gelir kapıda zaten. Reklam geliri olacak. 30 Ağutos'ta sponsorumuz BİP oldu. Bundan sonra yeni sponsorluklar da başlayacak.

VERİ SATIŞI YOK

- İnsanlar "Acaba verilerimiz satılıyor mu?" diye düşünüyor.

- İlerleyen zamanlarda reklamlar başlayacak. Şu an para kazanmıyoruz. Mesela ABD'deki diğer girişimlerde bir sene kimse gelir beklemez. Sürekli içeriye parayı verirler ve o potansiyeli büyütüp sonra başlarlar işe. Dağıtılan paralar yabancı yatırımlardan çıkıyor. Veri çalınması satılması gibi bir durum yok. Hala hafif bir güvensizlik var. Para nerden geliyor, verecek mi paramızı diye. Her gün 30-40 kişi çekiyor parasını