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Bu vücutlar bu parklarda yapıldı Son yıllarda toplum olarak yaşadığımız spor yapma farkındalığının bir halkası da sokak antrenmanı. Parklar artık birer spor salonu gibi. Öyle ki gruplar bir araya gelerek belediyelerin parklara yerleştirdiği spor aletleriyle haftada üç dört gün antrenman yapıyorlar