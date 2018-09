Bu vücutlar bu parklarda yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

Aslında yurtdışında özellikle de ABD'de yıllardır hayli popüler bir aktivite. Öyle geniş çaplı ekipmanlara, pahalı malzemelere lüzum yok. Üstelik genci yaşlısı dileyen herkes evinin köşesindeki bir parkta bu aktiviteye dâhil olabiliyor. Eloğlunun deyimiyle 'street workout' yani sokak antrenmanından bahsediyoruz. Sokak antrenmanı adından da anlaşılacağı üzere parklarda, sokakta kısacası açıkhava olan her yerde yapmanın mümkün olduğu bir spor dalı. Fitness ile jimnastikten bolca parçalar barındıran yine de kendine özgü bir ruhu olan bir spor. Kişinin kendi vücut ağırlığıyla çalıştığı, birbirine paralel barlar ve barfiks demirleri haricinde bir aletin olmadığı bu hadisede, akrobatik figürler, şınav, amuda kalkma ve daha birçok hareket sokak antrenmanına dahil sayılıyor. Hem vücut geliştirme, hem de spor yaparak sağlıklı bir bünyeye kavuşmak temel amaçlar arasında yer alırken zaman geçtikçe işin görsel boyutu da öne çıkarak şov faktörü de önem kazanıyor. Belediyelerin parklara yerleştirdiği ve uzun zamandır bulunan spor aletlerini genci yaşlısı, kadını erkeği birçok kişinin özellikle hafta sonları kullandığını, bu vesileyle hayatlarına sporu dahil ettiğini biliyoruz. Peki, bahsettiğimiz dünyada yaygın biçimde yapılan bu sokak antrenmanlarında İstanbul'da durumlar nedir diye merak ediyoruz... Ufak bir soruşturmanın ardından yol bizi İsmail Berk Çavuşoğlu ile arkadaşlarına dolayısıyla da Caddebostan Parkı 'na götürüyor. Berk ve arkadaşları Caddebostan'da haftanın üç dört günü alıyorlar kıyafetlerini, havlularını, hoparlörlerini yanlarına; geçiyorlar iki saatliğine barların arkasına. Ekibin öncüsü Çavuşoğlu haliyle en eskisi, 10 yıldır parkta spor yapıyor. Hoş en yeni üyeler de en az beş yıldır sokak antrenmanlarının müdavimi.Sözleştiğimiz üzere Caddebostan Parkı'na geldiği esnada İsmail Berk'in yanında annesi de bulunuyor. "Oğlumun ömrü barlarda geçti" deyip ekliyor Nurhan Hanım: "Ama öyle bildiğiniz barlarda değil spor yapılan antrenman barları..." Berk ile konuşunca hakikaten öyle olduğunu da anlıyoruz. Zira kendisi 10 yıldır Caddebostan'a gelip sokak antrenmanları yapmaktaymış. Üniversitede beden eğitimi öğretmenliğinden mezun olup fitness antrenörlüğü yapmaya başlasa da parka gelmeyi asla aksatmamış. YouTube'da yurtdışında yabancı sporcuların sokaktaki antrenman videolarını izlemesiyle başlamış süreç, ilk başta hep tek başına gelip gitmiş. Sonraları sosyal medya da fotoğraflar paylaştıkça etkileşim almaya başlamış ve antrenman ekibi giderek büyümüş. Bir nevi bu grubun öncüsü konumunda kendisi. "Yedi-sekiz kişiden, 20-30 kişiye kadar çıkabiliyor antrenman yaptığımız kişi sayısı. Her yaştan insan geliyor grubumuza, 14'ten 70'lere kadar... Biz spor yaparken parktan geçenler bizleri hayranlıkla izliyorlar ve 'Bizi gençliğimize götürüyorsunuz, biz de böyle spor yapardık' diyen yaşlı amcalar oluyor" diyor Berk Çavuşoğlu. Sokakta yaptıkları sporla aslında birçok gencin de hayatına değmişler. "Birçok uyuşturucu bağımlısı arkadaş geldiler bizim ortamımıza ve spor yaparak bağımlılıklarından kurtuldular. Onlara yol gösterdik, kendilerini spora verdiler ve bir bakıma potansiyellerini keşfedip, bağımlılıklarından kurtuldular" diye özetliyor Berk süreci. Haftada üç, dört gün Fatih'teki evinden Caddebostan'a spor yapmaya gelen Berk, her belediyeye bağlı böyle iki üç park olsa diye iç geçiriyor. 10 yıllık sokak sporu geçmişinin ardından 2015'te İstanbul Sokak Antrenmanları Derneği'nin kurulmasına da önayak olan 25 yaşındaki Çavuşoğlu amacının 'sokakta spor yapan kişi sayısını arttırmak ve sokaklarda kötü alışkanlıklara bulaşmış daha fazla kardeşimizi spora kazandırmak olarak' açıklıyor. Son olarak "Bu vücudu, kasları ve sportif gelişimimi parklarda yaptım diyebilirim, bütün temelimi parklarda kurdum" diyerek afili bir kapanış yapmayı da ihmal etmiyorŞahin Mehin, 24 yaşında. 16 yaşında liseyi yarım bırakıp bir bilgisayarcıda işe girmiş, üç yıl sonra da askere gitmiş. Bu esnada vücudunu çelimsiz bulup spor yapmaya karar vermiş ve 2011'de de Caddebostan'daki sokak antrenmanı ekibiyle tanışmış. O günden beri beraberler. Önceden salonda fitness yapıyormuş fakat hem hocaların ilgisiz olması, hem de spor dergilerinde gördüğü sokak antrenmanları pek hoşuna gitmiş ve böylelikle kendini parklarda bulmuş. "Parkta spor yapmak daha özgür daha rahat hissettiriyor, daha çok kişi ile tanışabiliyorsun sosyallik açısından da iyi geliyor" diyor Şahin.İkiz kardeşler Emre ve Enes Yarımbaş doğdukları günden beri hiç ayrılmamışlar. 21 yaşındalar, ticaret ve meslek lisesi mezunları şimdi de beraber elektrik ve doğalgaz pano imalatında çalışıyorlar. Hem kardeş hem de en yakın arkadaşlar. Keza sokakta spor yapmaya da beraber karar verip beraber başlamışlar. "Kapalı alanlarda sıkılıyoruz, spor yaparken gökyüzünü görmek, ter değil temiz havayı koklamak istiyoruz" diyerek beş yıl önce başlatmışlar park maceralarını. Haftada dört gün Kurtköy'deki evlerinden Caddebostan'a geldikleri sürecin ilk bir iki yılında zorlanmışlar fakat daha sonra bir açılıp pir açılmışlar. Öyle ki barfiks demirlerinin üzerinde yaptıkları ikili akrobatik hareketleri görünce ağzımız açık kalıyor. Soruyoruz "Siz bu hareketleri yaparken parktan geçen çoluk çocuk, amca teyzeler ne tepki veriyor" diye... Teyzeler "Aman oğlum düşeceksiniz yapmayın" derken çocuklar da heveslenip onlara katılmak istiyorlarmış. Zira onlar da aynı zamanda sosyal medyada bol bol paylaşım yapıp insanları sokakta spor yapmaya davet ediyorlar ve karşılığını alıyorlarmış.