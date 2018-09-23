Yüzünü göğe çeviren çocuklar

İlk kez hayal ettiği ve heyecan duyduğu proje için yola çıkan gençler TEKNOFEST
öncesi roket yarışmasında bir araya geldi. Yarışmaya heyecan içine katılan NUN
Okulları Teknoloji Ekibi tasarım öğretmeni Eftal İnan
ve öğrenciler sorularımızı yanıtladı. Projenin ilham kaynağının NUN Buluşmaları kapsamında okulu ziyaret eden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar olduğunu öğreniyoruz. Çocukların büyük heyecana kapıldığını ancak hangi alanlarda çalışacaklarını bilmediğini ifade eden Eftal İnan süreci şöyle anlatıyor: "Çocuklar insansız hava aracı konusunda ilerleme sağlayamayınca rokette karar kıldık. Danışmanlık alabilmek için çalışmalara hız verdik. TAİ'den Nedim Türkmen
'e ulaştık. TAİ'nin yeri İTÜ'nün içinde o sebeple üniversiteden İsmail Bayezid
hocayla temasa geçtik. Roket konusunda teknik bilgileri kendisinden aldık. İsmail Bayezid ile toplantılar gerçekleştirdik. NUN Okulları fizik öğretmenimiz Fatin Hoca da bu toplantılarda bulundu. O süreçte çocuklar bilgisayar üzerinden bir roket simülasyon programını kullanmayı öğrendiler. Bu program roketin kaç metre yüksekliğe hangi şartlarda çıkacağını hesaplıyor. Bu toplantılar neticesinde roket yapımı içim lazım olan malzeme listesi ortaya çıktı." SANCILI ÇALIŞMA SÜRECİ
Öğrencilerin iki hafta boyunca sabah 4'ten akşam 8'e kadar aralıksız çalıştıklarını belirten İnan, acısıyla tatlısıyla süreci şöyle anlatıyor: "Tabiri caizse iki hafta boyunca okulda yatıp kalktık. Çalışmalarımız sırasında okulumuzun atölyelerini kullandık. Motor gövdeyi birlikte çalışarak tamamladık. Diğer parçaların her biri başka işlem gerektirdiğinden farklı kişilerle ortaklaşa çalışmak durumunda kaldık. Örneğin bazı parçaların 3d baskısını almak gerekiyordu. Dışarıdaki arkadaşlarımızdan bu konularda destek aldık. Roketler literatürde "enerjik madde" diye tabir edilen bir güçle çalışıyor. Bu madde de son derece tehlikeli bir madde. 18 yaşından küçüklerin sağlık açısından bu maddeye dokunmaları yasak. Bizim ekipte 18 yaşından büyük tek kişi bendim. Bu sebeple patlama riskine karşı motoru elimden bırakmamam gerekiyor. Çocuklara dedim ki; "Artık roketle bir başınızasınız. Benim motoru taşımam gerekiyor çünkü yaşı 18'den büyük tek kişi bu ekipte benim." Çocuklar o saatten sonra benim teknik desteğim olmadan roketle meşgul oldular." ROKET BAŞARIYLA FIRLATILDI
157 takımın katıldığı roket yarışmasında roketini havalandırabilen 16-17 takımdan biri olma başarısını gösteren NUN Teknoloji Ekibi öğrencileri 1736 metre irtifaya ulaşan roketleriyle ilgili heyecanlarını paylaştı. NUN Teknoloji Takımı'nın roket projesinde yer alan tek kız öğrencisi Müberra Öz heyecanını şöyle anlattı: "Bu projeye ilk katıldığımda birtakım iletişim problemleri yaşadım. Fakat daha sonra anladık ki bu işi arkadaşça birliktelikle başarabiliriz. Çok yorulduk ama bugün görüyoruz ki emeklerimizin karşılığını almışız. Roketsan standına gelen herkes bizim ellerimizle yaptığımız rokete bakıyor ve bizi tebrik ediyor. Bir araya gelince yapılamaz denen şeylerin başarıldığını gördüm. Ben ilk günlerde bu projeyi yapabileceğimize inanmıyordum sonra arkadaşlarımın azmine şahit oldum ve bugün başarımızı seyredebiliyorum." Ekibin bir diğer üyesi Yunus Furkan Demirak ise yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Artık doktorluktan çok mühendislik yapmak istiyorum. Hayallerini kurduğumuz bütün projeleri gerçekleştirmek niyetindeyim. Arkadaşlarımla bir araya gelerek bu projeyi gerçekleştirdiğimiz için çok sevinçliyim. Tam milli roket hedefine ulaşıncaya kadar çalışacağımızı da ifade etmek istiyorum."