Bağcılar’a huzur Whatsapp’la geldi

"Geçen gün parkın köşesinde uyuşturucu alışverişi dönüyordu. Şüphelendim. Çek tim fotoğrafı, Whats- App'tan attım muhtara. Dört-beş dakika sonra polis ekibi gelip suçüstü yakaladılar" diyor Bağcılar'da yaşayan bir esnaf. Nasıl oluyor bu derseniz? Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün toplum destekli polis anlayışıyla hayata geçirdiği WhatsApp Grup Projesi sayesinde. Emniyet; muhtarlar, okul müdürleri, semtteki derneklerin yetkilileri ve belediye yöneticilerinin yer aldığı ayrı ayrı WhatsApp grupları kurmuş. Esnaf muhtara durumu bildirince, muhtar da gruptan emniyeti haberdar ediyor ve hazır kıta bekleyen ekipler hemen suçüstü yapıyorlar. Bağcılar gibi adı suçla anılan ilçe sakinleri, toplum destekli polislik anlayışıyla geliştirilen projeler sayesinde bugünlerde eskisine göre daha rahat nefes alıyor. 2018'in ilk sekiz ayında suç oranı yüzde 50 oranında düşmüş. Suçlu yakalamada ise yüzde 250 gibi olağanüstü bir oran var elde. Yani Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, suçlulara göz açtırmıyor semtte. Bir emniyet yetkilisi "Artık Bağcılar'da ne faili meçhul ne faili firar var. Ne tür suç olursa olsun suçu işleyeni en kısa zamanda yakalayıp adalete teslim ediyoruz" diyor.Tabii bu başarı tesadüfi değil. Yaklaşık 1 milyon nüfuslu Bağcılar, İstanbul 'da suç oranı en yüksek ilçelerden biri. Namı almış başını gitmiş durumda. " Burası Bağcılar burada her şey var" ya da "Burası Bağcılar welcome to cehennem" sözlerini semtin sokaklarında her an işitebilirsiniz. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Bağcılar'a huzuru getirmek için geçen yıl düğmeye basmış. Topyekün mücadeleye girişilmiş. İlçe emniyetine her türlü olanak sağlanmış, personel desteği yapılmış, ki bu önemli. Bağcılar 52 ilden daha büyük bir ilçe. İlçe emniyet teşkilatı buna göre dizayn edilmiş. Mesela ilçede üç emniyet müdür yardımcısı görev yapıyor. Üçü de küçük ve orta ölçekli birer ili yönetecek kapasiteye, rütbeye sahip. Ayrıca her kademede tecrübeli, cevval polis ve amirler var. Ama Çalışkan'ın, 'suçla mücadelede halkı yanımıza almamız gerek' anlayışı belki de Bağcılar'daki suç oranın düşmesindeki en büyük etken. WhatsApp Grup Projesi de Çalışkan'ın fikriyle bu mücadele kapsamında hayata geçirilmiş. Proje Türkiye 'de ilk defa Bağcılar'da uygulandı. Herhangi bir olay durumunda 155'i arama konusunda tereddüt yaşayan insanlar için Whats- App ihbarı daha cazip olunca kısa zamanda projeden büyük sonuçlar alındı. WhatsApp Grup Projesi'nin şimdilerde İstanbul'un tüm ilçelerinde uygulandığını söylüyor bir yetkili. Suçla mücadelede büyük başarı sağlandığı oranlardan belli. İlçede hırsızlık yarı yarıya azalmış, oto teyp çalma, kumar, tombala bitmiş, uyuşturucuyla mücadelede ciddi mesafe kaydedilmiş. Emniyet yetkililerinin tespitlerini esnaf da doğruluyor. 1974'ten beri Bağcılar'da yaşayan kuyumcu Lütfü Peker "Sabah namazına camiye giderken uyuşturucu kullanıp parklarda sızanlara, sokakta sallana sallana yürüyene çok rastlardım. Son zamanlarda hiç böyle şeyler görmüyorum. Hırsızlık, gasp, kapkaç çoktu. Maşallah gasp ve kapkaç bitti, hırsızlık da epey azaldı" diyor. Suçla mücadelede esas olan emniyetin sokakta her yere nüfuz etme isteği. Whats- App Grup Projesi de bu noktada önem taşıyor. Muhtarlar sayesinde mahallelere, park ve bahçelere, okul müdürleri sayesinde okullara nüfuz edilebiliyor. Okul timleri, park timleri, bekçiler... Emniyet anlayacağınız her yerde.Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün motorize ekipleri de bir olaya hemen müdahale etme konusunda çok hızlı. Ekiplerin bir olaya intikal etme süresi ortalama dört dakika. Emniyete bağlı kimi sivil araçlar da Bağcılar sokaklarında sürekli devriye atıyor. İçinde polisler var ve ihbar geldiği an hemen müdahale ediyor. Bu ekiple ilgili esnafın anlattığı komik bir olay var hatta. Çınar Camii Çay Ocağı'nı işleten esnaf Mesut Günhan , "Geçenlerde bir genç yaşlı bir amcayı gasp etmeye çalışıyor. Bir başka genç bunu görüp duruma müdahale ediyor. Siyah bir minibüse dayıyor gaspçıyı. O esnada minibüsün kapısı açılıyor içeriden polisler çıkıyor, hop gaspçıyı paketliyorlar" diye gülerek anlatıyor bu olayı bize. Toplum destekli polisliğin Türkiye'deki geçmişi 15 yıl öncesine dayanıyor ama Bağcılar bunun en iyi uygulandığı yerlerden galiba. Sokaklara huzur gelince semt sakinlerinin polise olan güveni artmış. İnsanlar bu güveni polise hissettiriyor. Mesela Bağcılar'daki yürüyüş yolu olarak anılan caddede Yunuslar ile yürürken esnaftan Hakan Karacanik gelip selfie çektirmek istedi. Onu gençler, kadınlar izledi. Polisler adeta star burada.Bu caddede dükkan işleten esnaf Mustafa Bakır "Burası Bağcılar'ın en işlek caddesi. Tinerciler çoktu, torbacılar cirit atıyordu, çeteler vardı. Her gün üç-dört olay oluyordu. Artık olmuyor. Ben üniformalıdan korkardım. Öyle yetiştirildik. Ama şimdi polisi her gördüğümde içim rahatlıyor. Hatta burada bir görevli polis vardı. İyi anlaşırdık. Tayini çıktı. Davetiye gönderdi düğünü varmış, kalktım gittim memleketindeki düğününe. Hani polis halk el ele diyorlar, el eleyiz işte" diyor. Bir emniyet yetkilisi insanların suçla ilgili psikolojisini anlatıp bu güven ilişkisinin kurulmasının önemli olduğunu anlatıyor: "Bir cinayet vakası semt sakini üzerinde çok etkili olmaz ama kapısının önünde uyuşturucu satılması, eşine, kızına laf atılması, çocuğunun tehdit edilmesi büyük huzursuzluk yaratır yurttaşta. Burası dağ başı mı diye sormaması gerekir vatandaşın" diyor. Ki artık ilçe sakinlerinin böyle cümleler kurmadığını sohbetlerden anlıyoruz. Peki, polis cephesinde neler oluyor? Bağcılar'da çalışmak zor. Eskiden burası 'son nokta' olarak görülürmüş. Artık değil. Suçun azalması, semt sakinlerinin eskiye göre polise güveninin artması motivasyonlarını artırmış. Bir de Mobil Emniyet Teknolojileri Projesi kapsamında polisin ödüllendirilmesi var. Başarı gösteren polisler çeyrek altın ile ödüllendiriliyor. Bu ödül mekanizması da polisleri motive ediyor. Ne diyelim Bağcılar, artık o üzerine yapışan kötü imajdan kurtulmaya başladı. İnsanlar mutlu. Herhalde yakın zamanda 'Burası Bağcılar welcome to cehennem' sözü tarihe karışır. Sahi WhatsApp'ın Bağcılar'ın kaderini değiştireceğine kim inanırdı!Hakan Delice doğma büyüme bu semtin sakini. İki dönemdir Çınar Mahallesi Muhtarı. Emniyetin oluşturduğu Whats- App'taki muhtarlar grubunda o da yer alıyor. Delice "İnsanlar bıkmıştı suçtan. Ama 155'i aramaktan çekiniyordu. İhbar yapınca adını soyadını istiyor polisler. Bundan çekiniyorlar. Hani 'Suçlu adımı öğrenir başıma bela olur' diye. Bu WhatsApp uygulaması başlayınca ihbar arttı. Muhtarlar, mahallenin tanıdığı bildiği insanlar, bize güveniyorlar. Mahalleli hemen şüpheli bir durumda bana mesaj atıyor. Ben de gruba yönlendiriyorum. Polis suçluları yakalayınca mahalleliyi bilgilendiriyorum. Uygulamanın işe yaradığını görünce insanlar tanık oldukları her türlü olayı bana blidiriyor. Buralarda 'Burası Bağcılar burada her şey var' diye bir söz vardı, şimdi 'Burası Bağcılar burada Emniyet var' diyoruz" diyor.Esnaf Mesut Günhan'ın (37) ömrü Bağcılar'da geçmiş. Sorunlarını iyi biliyor. Ona göre hırsızlık ve uyuşturucu en büyük sorun. Günhan "Yukarıda Allah var, suç iyiden iyiye azaldı" diyor. Ama onun gözdesi bekçiler. Çok iyi çalıştıklarını düşünüyor. Günhan'ın tespiti önemli. Çünkü İstanbul'da bekçi projesinin en iyi sonuç veren ilçelerinden biri Bağcılar. Geçen yıl 18 bekçi görev yaparken şimdilerde 113 bekçi çalışıyor.1974'ten beri Bağcılar'da yaşayan kuyumcu Lütfü Peker "Biz buraya geldiğimizde elektrik yoktu. 1990'lara kadar da kendi halinde bir semtti burası. Kapımızı açık tutardık. Herkes herkesi tanırdı. 1990'dan sonra Türkiye'nin her yerinden göç aldı, yapısı değişti. Bağcılar'ın adı o zaman çıktı. Kronik sorunları vardı buranın. Hırsızlık, uyuşturucu, kumar. İnsanlar birbirinin yüzüne bakmaya korkardı. 'Ne bakıyorsun' diye kavga çıkardı. Anlık sinirlenmeler, cinayetler... Artık rahat bir nefes alıyoruz Allah'a şükür. Polis halk el ele verdi, bu işin üstesinden gelmeye başlandı. Ama iş sadece emniyet ile bitmiyor. Suçla mücadele bir yere kadar. Aileler olarak biz de çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Onlarla ilgilenmeliyiz" diyor.