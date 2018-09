Ev ekonomisinde tasarruf yolları

BUGÜN NELER OLDU

Ay başında ailecek o ayki gelirimizi, giderimizi, öncelikli harcamalarımızı, keyfi harcamalarımızı konuşmalıyız ve yazmalıyız. Ay sonunda bu planlamanın sonuçlarını da tartışmak gerekir. Yazılı bütçeyi yapmazsak, ayın sonunda gelir gider dağılımı dengesizleşir, kredi kartları şişer. Kredi kartı bir mucize değil. Taksitli alışveriş yaptığınızda o rakam size az görünebilir ama borç hanesine yazar. Kredi kartı ekstrenizi çok iyi okumalı, her detayını takip etmelisiniz. Kredi kartını doğru kullanma yeteneğiniz yoksa kullanmayın.Markette koy sepete tarzı alışveriş yaparsanız, ihtiyacınız olmayan şeye para harcarsınız. Artık şuurlu alışveriş hattına geçmemiz şart. Çünkü gelirlerimiz düşük, aldığımız hizmetler pahalı. Gelirlerimizi arttırmaya çalışalım, arttıramıyorsak harcamalarımızı kısalım. Miktarıyla alışveriş yapmayı öğrenin! Şarküteriye gidip, "Bir kalıp peynir! demeyin. Ne kadar ihtiyacınız oluyorsa o kadarını alın.Gardırobunuza bakın, nasıl bir gereksizlik kalabalığı olduğunu göreceksiniz. Çoğu insanın üç beş yıl alışveriş yapmasa da yetecek kıyafeti vardır. Fazlalıkları satın ya da işine yarayacak birine verin. Ya da önemli günler geceler için arkadaşlarınızla kıyafet paylaşımı yapın. "Çok sıkıldım alışverişe çıkacağım" diye bir cümle olamaz! Mutluluğu alışverişte aramayın!Utanmayın. O parayı siz ödeyeceksiniz. Menüyü isteyin. O restoranın fiyatları size uygun mu, o parayı vermeye değeceğini düşünüyor musunuz, bunları inceleyin. Yurtdışında insanlar bir restorana girmeden önce kapıdaki menüye bakar, inceler. Tahmini bir harcama oturtur kafasında. Uyarsa girer, uymazsa girmez.Dayanıklı tüketim malzemelerini, temizlik malzemelerini, kurubaklagili vs. uygun fiyata bulduğumuzda depolamalıyız. Depoladığımız ürünleri haftalık kontrol edip, son kullanma tarihleri yaklaşanı biran evvel tüketime sokmalıyız. Yoksa çöpe gidecek. Ya da atılacak meyve sebzeyi bir şekilde değerlendirme yollarını araştırmamız gerekiyor. Kiler yönetimi çok önemli. Bunu becerebilen tasarruf eder.Aldığımız hiçbir şeyin kullanım kılavuzunu okumuyoruz. Mesela çamaşır makinesine bir kapak deterjan yetmesine rağmen, iki kapak atıyoruz. Onca araştırma geliştirme uzmanı bununla uğraşmış, makinaya kaç kapak deterjanın yettiğini bulmuş, biz ona değil içgüdümüze inanıp daha çoğunu atıyoruz. Yanlış! Aletleri optimal çalıştırmadığımız için, 10 yıl kullanmamız gereken bir şeyi beş yılda atıyoruz.ğleden sonra "Bu akşam ne yapsam?" demekle olmaz. Haftalık yemek listesi yaparsanız, evdekileri tüketmeyi becerirsiniz. Tencere dolusu yemek yapma dönemi geçti. Yiyeceğimiz kadar pişirelim.Evden çıkarken lambayı söndürün, aletleri fişte takılı bırakmayın, kışın evde tişörtle oturmayın. Ayarlayın doğalgazı 22 dereceye, bir ince kazakla oturun. Bu küçük şeyler size aylık, yıllık büyük tasarruflar sağlar.İş hayatında tempolu çalışan bir kadın eve yardımcı alıyor ve ne yazık ki maaşının büyük bir kısmını o yardımcıya veriyor. Böyle olmaz. Evinize gelen kadınlar, sizin evinizin keyfini sizden daha iyi çıkarıyor. Sizin içemediğiniz kahveyi içiyor, sizin geniş ekran televizyonunuzu seyrediyor. Siz bunlara para yetiştirmek için koşturuyorsunuz. Kadın ve erkek, iş bölümü yaparsa yardımcı kadına minimumda ihtiyaç olur.Ucu bucağı olmayan evlerde oturup, onun masraflarıyla uğraşıyoruz. Bir çocuğu olan bir aileye iki oda bir salon ev yeter. Sitelerde dört odalı evlerde oturmanın bir anlamı yok. Onun aidatı, faturaları, masrafının yükü altında eziliyoruz. O ev uğruna hiç memnun olmadığımız işlerde mutsuz mutsuz çalışıyoruz. Oysa küçülürsek, daha mutlu oluruz.Kapitalizm tüketin diyerek bizi tüketti. Hiçbir özelliğine hakim olmadığı telefonlarla geziyor insanlar. Ve bu telefonlara yıllık maaşlarının yarısını veriyorlar. Evlerimiz teknoloji çöplüğü. Her çıkan teknolojik ürün evimizde. Bu savurganlıktan vazgeçmeliyiz.