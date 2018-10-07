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Mütevazı bir hayatımız olmasa Kemal dokuz yıl işsiz kaldığında yaşayamazdık

Türk Sinemasının usta oyuncusu kariyeri boyunca 82 filmde oynadı. Bu filmlerin bir bölümü hâlâ çeşitli kanallarda yayınlanıyor. Ama Sunal ailesi yayınlanan filmlerden herhangi bir hak sahibi değil. Usta komedyenin hayatı boyunca rol aldığı filmlerde icracı sanatçı olarak hakkı olduğunu savunan Sunal Ailesi 13 yıldır süren davalarını ve yaşadıkları sıkıntıları anlattı

SONAT BAHAR
SONAT BAHAR Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 09:56
Mütevazı bir hayatımız olmasa Kemal dokuz yıl işsiz kaldığında yaşayamazdık

Bir döneme damga vurmuş, filmleriyle milyonların sevgisini kazanmış bir isim . Yaşamı boyunca 82 filmde rol alan ustanın eşi ve çocukları 13 yıldır babalarının vasiyeti olan bir davanın peşinde. Sunal'ın rol aldığı filmlerdeki telif hakları için mücadele veriyorlar.

Geçtiğimiz hafta basın mensuplarına gönderdikleri bir mektupla yaşananları anlattılar. Mektupta Gül Sunal, eşi yaşarken içinde oldukları sıkıntıları, birikimlerinin nasıl eridiğini, Kemal Sunal'ın 10 yıla yakın süren işsizlik döneminde kendi filmlerini ekranda izlerken ne kadar üzüldüğünü yazıyordu.

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Mütevazı bir hayatımız olmasa Kemal dokuz yıl işsiz kaldığında yaşayamazdık
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