Mütevazı bir hayatımız olmasa Kemal dokuz yıl işsiz kaldığında yaşayamazdık

Bir döneme damga vurmuş, filmleriyle milyonların sevgisini kazanmış bir isim Kemal Sunal. Yaşamı boyunca 82 filmde rol alan ustanın eşi ve çocukları 13 yıldır babalarının vasiyeti olan bir davanın peşinde. Sunal'ın rol aldığı filmlerdeki telif hakları için mücadele veriyorlar.

Geçtiğimiz hafta basın mensuplarına gönderdikleri bir mektupla yaşananları anlattılar. Mektupta Gül Sunal, eşi yaşarken içinde oldukları sıkıntıları, birikimlerinin nasıl eridiğini, Kemal Sunal'ın 10 yıla yakın süren işsizlik döneminde kendi filmlerini ekranda izlerken ne kadar üzüldüğünü yazıyordu.