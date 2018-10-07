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Türk kadınlarının kocaman bir kalbi var

Yazdığı aşk romanlarıyla dünya çapında büyük bir şöhrete kavuşan , geçtiğimiz hafta Türkiye’deydi. Türk kadınlarının aynı kendisi gibi aşk fikrine tutkun olduğunu söyleyen yazar “Onların gerçekten kocaman bir kalpleri var” diyor

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
Türk kadınlarının kocaman bir kalbi var
Yaklaşık üç yıl önce TÜYAP Uluslararası Istanbul Kitap Fuarı'na katılan ABD'li yazar , etkinligin en çok konusulan isimlerinden biri olmuştu. Kitaplarını takip etmeyenler de bu imza gününde yaşanan izdihamın ana haber bültenlerine konu olmasıyla ismini duymuş oldu ünlü yazarın. New York Times'ın çoksatanlar listesinde kitapları olan 1978 doğumlu yazar, kısa süre içinde romantik kitaplar konusunda çağının en başarılı isimlerinden biri oldu.
Gazetecilik eğitimi alan üç çocuk annesi Jio ile ilk röportajımı bundan iki yıl önce yapmıştım. Geçtiğimiz hafta onunla ikinci kez buluştum. Erkek kardeşi hafta sonunda Türk sevgilisiyle dünya evine giren Jio, düğün için geldiği İstanbul'da Paris'ten Çiçeklerle isimli son kitabının tanıtımı için okuyucularıyla D&R mağazalarında bir araya geldi.
Pera Palace Hotel Jumeirah'ta bir araya geldiğimiz Jio ile başbaşa konuşabilmenin imkansıza yakın olduğunu söyleyebilirim. Hayranları onu bir an olsun bile yalnız bırakmıyor. En başta söylemeliyim Jio fotoğraflarında gördüğünüzden de güzel, mankenlerle yarışacak güzellikte bir kadın. Onunla zaman geçirdiğinizde bu başarının en büyük nedeninin pozitif karakteri olduğunu anlayabiliyorsunuz.
Tabii ki son kitabını konuştuk Jio ile. Ama halay çektiği düğünü, Türk tatlılarına hayranlığını ve ilk İstanbul seyahatinde sarılmaktan yaralanmasını da anlattı bize gülümseyerek. Şimdi sizi aşk romanlarının prensesiyle başbaşa bırakma vakti.

- Hayranlarınız sizi burada bir an olsun bile yalnız bırakmadı. Türkiye'de bu kadar sevilmeyi bekliyor muydunuz?
- Tabii ki beklemiyordum. Sarılmayı çok seven bir insanımdır ben. Ama ülkem ABD'de insanlar öyle çok fazla birbirlerine sarılmaz. İstanbul'daki imza gününde o kadar çok insan sarıldı ki bana. Onların sevgisini, heyecanını hissetmek büyüleyiciydi. Çok insanla sarılınca küçük kazalar da kaçınılmaz oluyor. O kadar güçlü sarılmışlar ki bana küpemin arka kısmı boynumu yaralamış, imza gününden ayrılırken kanıyordu.

- İstanbul'a ilk kez 2016'da geldiniz. Hatırlıyor musunuz şehrin sizi nasıl karşıladığını?
- Uçaktan iner inmez, yayıncım ve bir grup okuyucum tarafından çiçeklerle karşılandım. Otele giderken yol boyunca birçok billboard'da kitabımı ve fotografımı gördüm. Ne kadar şaşırdığımı, ne kadar heyecanlandığımı anlatamam size. O kadar kocaman bir kalpleri var ki! O kadar tutkulular ki. Kitaplar, hikayeler ve aşk konusunda bu kadar tutkulu bir kalabalık ile bir araya gelmek bir yazar için büyük bir gurur kaynağı.

DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ

- Türk okuyucularınızı nasıl tarif edersiniz?
- Türkler romantik ve aşk fikrine en az benim kadar aşıklar. Bir de ayakları yere sağlam basan insanlar bence. Çok derinler. Çok kibarlar. Türkiye benim için her zaman çok özel olacak. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yürekten sevgiyle karşılanmadım.

- Belki de İstanbul ve Türk kadınları yeni kitabınızın ilham kaynağı olur, ne dersiniz?
- İlk geldiğim günden beri Türkiye'de geçen bir kitap yazmayı planlıyorum. Ama yüzeysel bir şeyler yazmak istemedim. Yeni yeni şeyler öğrenmek, bilmek gerekiyor bir roman yazabilmek için. Ben de bunun oluşmasını bekliyorum. Bu ikinci gelişim. Daha çok şey biriktirdim bu defa. Bir düğüne katıldım mesela.

- Evet, erkek kardeşinizin düğünü için hafta sonu geldiniz İstanbul'a öyle değil mi?
- Evet.Kardeşim Josiah yaklaşık dört sene önce İstanbul'da tanıştığı Begüm ile evlendi bu haftasonunda. Gerçekten de büyüleyiciydi.

- Bir aşk yazarını bu şehre taşıyan bir düğün varken, insan bu iki gencin aşk hikayesi hakkında daha çok soru sormaktan kendisini alamıyor...
- Begüm içi ve dışı çok güzel bir kadın. Kendisinden rahatlıkla kardeşim diyerek bahsedebilirim. Erkek kardeşim Josiah yaklaşık dört yıl önce uluslararası bir yolculuğa çıkıyor. Son dakikada da Türkiye'ye daha doğrusu İstanbul'a gelmeye karar veriyor. Bir restorana gidiyor ve tamamen şans eseri Begüm ile tanışıyor. Dört yıl boyunca iletişimlerine devam ediyorlar. Arkadaşlıkları zaman içinde aşka dönüşüyor. Şimdi Türkiye'nin güney sahillerinde balayı yapıyorlar. Begüm de ABD'ye taşınacak. Düğünde bol bol halay çektik.

GELECEK YAZ EVLENİYORUM

- Aşk romanları yazan sizin gibi biriyle karşılıklı oturup da aşka dair bir şeyler sormadan olmaz. Nedir sizce aşk?
- Bence dünyada iki tip insan var. İlk tip romantik aşka kıymet vermeyenler. İkinci tip ise aynı benim gibi romantik aşka kıymet verenler. Aşkı, aşk fikrini, aşk konusunda konuşmayı ve aşık olmayı seviyorum. Kova burcuyum ve aşk benim için kıymetli.

- Bir boşanma yaşadınız. Ve Glamour dergisinde boşanmanız hakkında yazdıklarınız, kadınlara verdiğiniz tavsiyeler daha da tanınmanızı sağladı...
- Evet yaklaşık beş yıl önce boşandım. Kolay değildi. Üç çocuğumuz vardı. Yazıyor olmak başlı başına bir terapi. Bunları paylaşabilmek ve sizinle aynı şeyleri hissedenlerle buluşmak ise yaralarınıza çok iyi gelen bir şey. Çok ağladım, güldüm, yemekler yaptım, spor yaptım ve bu beş seneyi tamamladım. Şimdi nişanlım Brandon ile çok mutlu bir birlikteliğimiz var. Onun da üç çocuğu var. Gelecek yaz da evlenmeyi planlıyoruz. Yani mutlu sonlar asla bitmez.

HER KOŞULDA AŞK KAZANIR

- Türkiye'de de kısa süre önce yayınlanan kitabınızdan bahsetmek istiyorum biraz da...
- Başrolde Paris var. Yine paralel ilerleyen iki hikayeden oluşuyor. Günümüz Paris'inde geçen bir aşk hikayesi. Ve Nazi işgali sırasında ilerleyen bir başka aşk hikayesi...

- Trajik bir hikaye var...
- Benim için de zor bir hikayeydi. Bir anne için bu tarz bir öyküyü kaleme almak kolay değildir tahmin edersiniz. Ama her koşulda aşk kazanır.
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