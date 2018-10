Türk kadınlarının kocaman bir kalbi var

BUGÜN NELER OLDU

Yaklaşık üç yıl önce TÜYAP Uluslararası Istanbul Kitap Fuarı'na katılan ABD'li yazar Sarah Jio , etkinligin en çok konusulan isimlerinden biri olmuştu. Kitaplarını takip etmeyenler de bu imza gününde yaşanan izdihamın ana haber bültenlerine konu olmasıyla ismini duymuş oldu ünlü yazarın. New York Times'ın çoksatanlar listesinde kitapları olan 1978 doğumlu yazar, kısa süre içinde romantik kitaplar konusunda çağının en başarılı isimlerinden biri oldu.Gazetecilik eğitimi alan üç çocuk annesi Jio ile ilk röportajımı bundan iki yıl önce yapmıştım. Geçtiğimiz hafta onunla ikinci kez buluştum. Erkek kardeşi hafta sonunda Türk sevgilisiyle dünya evine giren Jio, düğün için geldiği İstanbul'da Paris'ten Çiçeklerle isimli son kitabının tanıtımı için okuyucularıyla D&R mağazalarında bir araya geldi.Pera Palace Hotel Jumeirah'ta bir araya geldiğimiz Jio ile başbaşa konuşabilmenin imkansıza yakın olduğunu söyleyebilirim. Hayranları onu bir an olsun bile yalnız bırakmıyor. En başta söylemeliyim Jio fotoğraflarında gördüğünüzden de güzel, mankenlerle yarışacak güzellikte bir kadın. Onunla zaman geçirdiğinizde bu başarının en büyük nedeninin pozitif karakteri olduğunu anlayabiliyorsunuz.Tabii ki son kitabını konuştuk Jio ile. Ama halay çektiği düğünü, Türk tatlılarına hayranlığını ve ilk İstanbul seyahatinde sarılmaktan yaralanmasını da anlattı bize gülümseyerek. Şimdi sizi aşk romanlarının prensesiyle başbaşa bırakma vakti.- Tabiiki beklemiyordum.Sarılmayıçok seven birinsanımdırben. Amaülkem ABD'de insanlaröyle çok fazla birbirlerinesarılmaz. İstanbul'dakiimza gününde o kadar çokinsan sarıldı ki bana. Onlarınsevgisini, heyecanınıhissetmek büyüleyiciydi.Çok insanla sarılınca küçükkazalar da kaçınılmazoluyor. O kadar güçlü sarılmışlarki bana küpeminarka kısmı boynumu yaralamış,imza günündenayrılırken kanıyordu.- Uçaktan iner inmez,yayıncım ve bir grup okuyucumtarafından çiçeklerlekarşılandım. Otelegiderken yol boyuncabirçok billboard'da kitabımıve fotografımı gördüm.Ne kadar şaşırdığımı, nekadar heyecanlandığımıanlatamam size. O kadarkocaman birkalpleri var ki!O kadar tutkulularki.Kitaplar,hikayelerveaşk konusunda bu kadartutkulu bir kalabalık ilebir araya gelmek bir yazariçin büyük bir gurur kaynağı.- Türkler romantik veaşk fikrine en az benimkadar aşıklar. Bir de ayaklarıyere sağlam basaninsanlar bence. Çok derinler.Çok kibarlar. Türkiyebenim için her zaman çoközel olacak. Dünyanınhiçbir yerinde bu kadaryürekten sevgiyle karşılanmadım.- İlk geldiğim gündenberi Türkiye'de geçen birkitap yazmayı planlıyorum.Ama yüzeysel birşeyler yazmak istemedim.Yeni yeni şeyler öğrenmek,bilmekgerekiyor birroman yazabilmekiçin.Ben de bununoluşmasınıbekliyorum.Bu ikinci gelişim.Daha çokşey biriktirdimbu defa. Birdüğüne katıldımmesela.- Evet.Kardeşim Josiahyaklaşık dört sene önce İstanbul'datanıştığı Begümile evlendi bu haftasonunda.Gerçekten de büyüleyiciydi.- Begüm içi ve dışı çokgüzel bir kadın. Kendisindenrahatlıkla kardeşimdiyerek bahsedebilirim.Erkek kardeşim Josiahyaklaşık dört yıl önceuluslararası bir yolculuğaçıkıyor. Son dakikada daTürkiye'ye daha doğrusuİstanbul'a gelmeye kararveriyor. Bir restorana gidiyorve tamamen şans eseriBegüm ile tanışıyor. Dörtyıl boyunca iletişimlerinedevam ediyorlar. Arkadaşlıklarızaman içinde aşkadönüşüyor. Şimdi Türkiye'ningüney sahillerindebalayı yapıyorlar. Begümde ABD'ye taşınacak. Düğündebol bol halay çektik.- Bence dünyada iki tip insan var. İlk tip romantik aşka kıymet vermeyenler. İkinci tip ise aynı benim gibi romantik aşka kıymet verenler. Aşkı, aşk fikrini, aşk konusunda konuşmayı ve aşık olmayı seviyorum. Kova burcuyum ve aşk benim için kıymetli.- Evet yaklaşık beş yıl önce boşandım. Kolay değildi. Üç çocuğumuz vardı. Yazıyor olmak başlı başına bir terapi. Bunları paylaşabilmek ve sizinle aynı şeyleri hissedenlerle buluşmak ise yaralarınıza çok iyi gelen bir şey. Çok ağladım, güldüm, yemekler yaptım, spor yaptım ve bu beş seneyi tamamladım. Şimdi nişanlım Brandon ile çok mutlu bir birlikteliğimiz var. Onun da üç çocuğu var. Gelecek yaz da evlenmeyi planlıyoruz. Yani mutlu sonlar asla bitmez.- Başrolde Paris var. Yine paralel ilerleyen iki hikayeden oluşuyor. Günümüz Paris'inde geçen bir aşk hikayesi. Ve Nazi işgali sırasında ilerleyen bir başka aşk hikayesi...- Benim için de zor bir hikayeydi. Bir anne için bu tarz bir öyküyü kaleme almak kolay değildir tahmin edersiniz. Ama her koşulda aşk kazanır.