Türk kadınlarının kocaman bir kalbi var

Yaklaşık üç yıl önce TÜYAP Uluslararası Istanbul Kitap Fuarı'na katılan ABD'li yazar Sarah Jio
, etkinligin en çok konusulan isimlerinden biri olmuştu. Kitaplarını takip etmeyenler de bu imza gününde yaşanan izdihamın ana haber bültenlerine konu olmasıyla ismini duymuş oldu ünlü yazarın. New York Times'ın çoksatanlar listesinde kitapları olan 1978 doğumlu yazar, kısa süre içinde romantik kitaplar konusunda çağının en başarılı isimlerinden biri oldu.
Gazetecilik eğitimi alan üç çocuk annesi Jio ile ilk röportajımı bundan iki yıl önce yapmıştım. Geçtiğimiz hafta onunla ikinci kez buluştum. Erkek kardeşi hafta sonunda Türk sevgilisiyle dünya evine giren Jio, düğün için geldiği İstanbul'da Paris'ten Çiçeklerle isimli son kitabının tanıtımı için okuyucularıyla D&R mağazalarında bir araya geldi.
Pera Palace Hotel Jumeirah'ta bir araya geldiğimiz Jio ile başbaşa konuşabilmenin imkansıza yakın olduğunu söyleyebilirim. Hayranları onu bir an olsun bile yalnız bırakmıyor. En başta söylemeliyim Jio fotoğraflarında gördüğünüzden de güzel, mankenlerle yarışacak güzellikte bir kadın. Onunla zaman geçirdiğinizde bu başarının en büyük nedeninin pozitif karakteri olduğunu anlayabiliyorsunuz.
Tabii ki son kitabını konuştuk Jio ile. Ama halay çektiği düğünü, Türk tatlılarına hayranlığını ve ilk İstanbul seyahatinde sarılmaktan yaralanmasını da anlattı bize gülümseyerek. Şimdi sizi aşk romanlarının prensesiyle başbaşa bırakma vakti. - Hayranlarınız sizi burada bir an olsun bile yalnız bırakmadı. Türkiye'de bu kadar sevilmeyi bekliyor muydunuz?
- Tabii
ki beklemiyordum.
Sarılmayı
çok seven bir
insanımdır
ben. Ama
ülkem ABD'de insanlar
öyle çok fazla birbirlerine
sarılmaz. İstanbul'daki
imza gününde o kadar çok
insan sarıldı ki bana. Onların
sevgisini, heyecanını
hissetmek büyüleyiciydi.
Çok insanla sarılınca küçük
kazalar da kaçınılmaz
oluyor. O kadar güçlü sarılmışlar
ki bana küpemin
arka kısmı boynumu yaralamış,
imza gününden
ayrılırken kanıyordu. - İstanbul'a ilk kez 2016'da geldiniz. Hatırlıyor musunuz şehrin sizi nasıl karşıladığını?
- Uçaktan iner inmez,
yayıncım ve bir grup okuyucum
tarafından çiçeklerle
karşılandım. Otele
giderken yol boyunca
birçok billboard'da kitabımı
ve fotografımı gördüm.
Ne kadar şaşırdığımı, ne
kadar heyecanlandığımı
anlatamam size. O kadar
kocaman bir
kalpleri var ki!
O kadar tutkulular
ki.
Kitaplar,
hikayeler
ve
aşk konusunda bu kadar
tutkulu bir kalabalık ile
bir araya gelmek bir yazar
için büyük bir gurur kaynağı. DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ - Türk okuyucularınızı nasıl tarif edersiniz?
- Türkler romantik ve
aşk fikrine en az benim
kadar aşıklar. Bir de ayakları
yere sağlam basan
insanlar bence. Çok derinler.
Çok kibarlar. Türkiye
benim için her zaman çok
özel olacak. Dünyanın
hiçbir yerinde bu kadar
yürekten sevgiyle karşılanmadım. - Belki de İstanbul ve Türk kadınları yeni kitabınızın ilham kaynağı olur, ne dersiniz?
- İlk geldiğim günden
beri Türkiye'de geçen bir
kitap yazmayı planlıyorum.
Ama yüzeysel bir
şeyler yazmak istemedim.
Yeni yeni şeyler öğrenmek,
bilmek
gerekiyor bir
roman yazabilmek
için.
Ben de bunun
oluşmasını
bekliyorum.
Bu ikinci gelişim.
Daha çok
şey biriktirdim
bu defa. Bir
düğüne katıldım
mesela. - Evet, erkek kardeşinizin düğünü için hafta sonu geldiniz İstanbul'a öyle değil mi?
- Evet.Kardeşim Josiah
yaklaşık dört sene önce İstanbul'da
tanıştığı Begüm
ile evlendi bu haftasonunda.
Gerçekten de büyüleyiciydi. - Bir aşk yazarını bu şehre taşıyan bir düğün varken, insan bu iki gencin aşk hikayesi hakkında daha çok soru sormaktan kendisini alamıyor...
- Begüm içi ve dışı çok
güzel bir kadın. Kendisinden
rahatlıkla kardeşim
diyerek bahsedebilirim.
Erkek kardeşim Josiah
yaklaşık dört yıl önce
uluslararası bir yolculuğa
çıkıyor. Son dakikada da
Türkiye'ye daha doğrusu
İstanbul'a gelmeye karar
veriyor. Bir restorana gidiyor
ve tamamen şans eseri
Begüm ile tanışıyor. Dört
yıl boyunca iletişimlerine
devam ediyorlar. Arkadaşlıkları
zaman içinde aşka
dönüşüyor. Şimdi Türkiye'nin
güney sahillerinde
balayı yapıyorlar. Begüm
de ABD'ye taşınacak. Düğünde
bol bol halay çektik. GELECEK YAZ EVLENİYORUM - Aşk romanları yazan sizin gibi biriyle karşılıklı oturup da aşka dair bir şeyler sormadan olmaz. Nedir sizce aşk?
- Bence dünyada iki tip insan var. İlk tip romantik aşka kıymet vermeyenler. İkinci tip ise aynı benim gibi romantik aşka kıymet verenler. Aşkı, aşk fikrini, aşk konusunda konuşmayı ve aşık olmayı seviyorum. Kova burcuyum ve aşk benim için kıymetli. - Bir boşanma yaşadınız. Ve Glamour dergisinde boşanmanız hakkında yazdıklarınız, kadınlara verdiğiniz tavsiyeler daha da tanınmanızı sağladı...
- Evet yaklaşık beş yıl önce boşandım. Kolay değildi. Üç çocuğumuz vardı. Yazıyor olmak başlı başına bir terapi. Bunları paylaşabilmek ve sizinle aynı şeyleri hissedenlerle buluşmak ise yaralarınıza çok iyi gelen bir şey. Çok ağladım, güldüm, yemekler yaptım, spor yaptım ve bu beş seneyi tamamladım. Şimdi nişanlım Brandon ile çok mutlu bir birlikteliğimiz var. Onun da üç çocuğu var. Gelecek yaz da evlenmeyi planlıyoruz. Yani mutlu sonlar asla bitmez. HER KOŞULDA AŞK KAZANIR - Türkiye'de de kısa süre önce yayınlanan kitabınızdan bahsetmek istiyorum biraz da...
- Başrolde Paris var. Yine paralel ilerleyen iki hikayeden oluşuyor. Günümüz Paris'inde geçen bir aşk hikayesi. Ve Nazi işgali sırasında ilerleyen bir başka aşk hikayesi... - Trajik bir hikaye var...
- Benim için de zor bir hikayeydi. Bir anne için bu tarz bir öyküyü kaleme almak kolay değildir tahmin edersiniz. Ama her koşulda aşk kazanır.