İş Sanat’ta yedi aylık kültür sanat yolculuğu

2000 yılından bu yana şehrin kültür sanat merkezi olan, sanatseverler ile özgün projeleri bir araya getiren İş Sanat
, 8 Kasım 2018'de 19'uncu sezonunu açıyor. Klasik müzik
ten caza, şiir dinletilerinden çocuk oyunlarına, dans gösterilerinden dünya müziğinin seçkin örneklerine İş Sanat bu sene de yine geniş yelpazeli bir seçki sunuyor. Kısacası yedi ay boyunca programda yok yok... 8 Ekim'de biletleri satışa çıkan yeni sezonun açılışı 8 Kasım'da gerçekleşecek. Natalie Murray Beale yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar serisindeki genç sanatçılar Emir Kemancı (viyola) ve Gamze Erengönül (keman) verecekleri açılış konseri ile sahnede olacaklar. Peki, yedi ay boyunca sahnede başka kimler mi olacak, gelin bir bakalım... EVVEL ZAMAN DIŞINDAN MASALLAR
İş Sanat'ın yeni sezonunda çocuklar için de hayli renkli tiyatro oyunları yer alacak. Serdar Biliş'in yönetmenliğini üstlendiği Orman Lokantası çocuklar için eğitici mesajları keyifli bir dille vermesiyle öne çıkarken İş Sanat'ın oyun serisi Evvel Zaman Dışından Masallar da ikinci oyunu Kırmızı Başlıklı Kız Uzayda ile müzik ve dansla dolu bir macera vaat ediyor. MÜZİKAL KÖPRÜ KURAN YERLİ PROJELER
Halikarnas Balıkçısı'nın Mavi Sürgün kitabından esinlenen piyanist ve besteci Sabri Tuluğ Tırpan, kitapla aynı adı taşıyan eserinin prömiyerini 15 Mart'ta İş Sanat sahnesinde yapacak.
İş Sanat sahnesinde "Doğunun Batısı, Batının Doğusu" projesi ile yer alacak olan Tanini Trio'ya 17 Nisan'da Melihat Gülses ile Derya Türkan eşlik edecek. KLASİK MÜZİĞE DOYULACAK
Klasik müziğin genç yıldızları arasında gösterilen ödüllü Fransız piyanist Lucas Debargue, Basel Oda Orkestrası ile 20 Kasım'da geniş bir repertuvarla dinleyicilerin karşısında olacak.
Gabriela Montero'ya 30 Kasım'da İngiltere'nin tanınmış yaylı orkestrası olan Scottish Ensemble eşlik edecek.
Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk mandolin sanatçısı olan Avi Avital, 9 Ocak'ta Cappella Gabetta ile birlikta müzikseverlerle buluşacak.
Önemli opera salonları ve şeflerinin vazgeçemediği solistler arasında yer alan, mezzosoprano Magdalena Kozena da İş Sanat ile 9 Şubat'ta İstanbul
'da olacak TIGER LILLIES DE GELİYOR
Dünyanın dört bir yanından birçok farklı müzik türü ve renkli isimler İş Sanat sahnesinde sezon boyunca yer alacaklar. Örneğin kimler mi? The Tiger Lilies... 1989'da kurulan, sokaktan aldıkları kara mizahı punk müzik ile birleştiren grup 19 Şubat'ta sahne alacak. Dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip İngiliz trio, İstanbul'da da renkli bir performans sergileme konusunda hayli iddialı. EFSANELER İSTANBUL'DA
Klasik pop, caz ve blues'u harmanlayarak çıkardığı kendine has stiliyle Sarah McKenzie, 4 Aralık akşamı kış ortasında İstanbullu müzikseverlerle tanışacak. Mckenzie, piyanist ve şarkıcı kimliğiyle Blossom Dearie, Diana Krall gibi caz dünyasının güçlü kadın müzisyenlerine benzetiliyor.
Caz müziğin efsane isimlerinden, eski ABD Başkanı Barack Obama
tarafından Özgürlük Madalyası ile onurlandırılan, 10 Grammy, 1 Emmy ödüllü Arturo Sandoval, 27 Şubat Çarşamba akşamı İş Sanat'ta olacak.