Dünya mankenler kraliçesi Pınar Tartan’dan müthiş itiraf!

FOTOĞRAFLAR: SAFFET AZAK

Karşınızda pırıl pırıl bir genç kız. Liseyi Ayazağa Işık Koleji'nde bitiren şu an Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan Pınar Tartan 10 parmağında 10 marifet olanlardan. Tartan, geçtiğimiz ay ��in'in Shenzhen kentinde düzenlenen 30'uncu Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nın birincisi oldu. "Evet her zaman güzel bulunan bir genç kız oldum. Ancak esas güzellik insanın içinde olmalı" diyen, küçük öğrencilere piyano dersleri veren, yazdığı şiirlerle ödül kazanan ve "İyi bir hukukçu olmak istiyorum" diyen bu samimi ve sıcak genç kızı gelin biraz daha yakından tanıyalım.