Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Pazar Sabah Haberleri > Dünya mankenler kraliçesi Pınar Tartan’dan müthiş itiraf!

Dünya mankenler kraliçesi ’dan müthiş itiraf!

Çin’de düzenlenen Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması’nın birincisi olan , son günlerde en çok konuşulan isimlerden. 10 parmağında 10 marifet olan bu genç kız fiziksel olarak şanslı olsa da hep iç güzelliğine yatırım yaptığını söylüyor

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 14:29
Dünya mankenler kraliçesi Pınar Tartan’dan müthiş itiraf!

FOTOĞRAFLAR: SAFFET AZAK

Karşınızda pırıl pırıl bir genç kız. Liseyi Ayazağa Işık Koleji'nde bitiren şu an Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 10 parmağında 10 marifet olanlardan. Tartan, geçtiğimiz ay ��in'in Shenzhen kentinde düzenlenen 30'uncu Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nın birincisi oldu. "Evet her zaman güzel bulunan bir genç kız oldum. Ancak esas güzellik insanın içinde olmalı" diyen, küçük öğrencilere piyano dersleri veren, yazdığı şiirlerle ödül kazanan ve "İyi bir hukukçu olmak istiyorum" diyen bu samimi ve sıcak genç kızı gelin biraz daha yakından tanıyalım.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya mankenler kraliçesi Pınar Tartan’dan müthiş itiraf!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN