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‘Erdoğan bana sanatçı olduğumu hissettirdi ! ’a sevgim ve vefam büyüktür’

Türkiye turnesine çıkan usta sanatçı , uzun bir aradan sonra tekrar Anadolu şehirlerine gideceği için çok mutlu: “Yıllar yıllar var ki Anadolu’ya hiç gitmedim. Ama biliyorum ki gerçek sevenlerim oradalar...”

MELTEM FIRATLI Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 14:06
Zerrin Özer ‘Erdoğan bana sanatçı olduğumu hissettirdi ! Başkan’a sevgim ve vefam büyüktür’

TRT Müzik kanalında canlı yayınlanan Zerrin Söylüyor programına saatler kala stüdyodayız. Soundcheck yapılıyor. , orkestra eşliğinde akşam repertuvarına alacağı şarkıları seçiyor. Her şarkıdan kelimenin tam anlamıyla bir kuple söylüyor. O muhteşem sesi kısa süreliğine de olsa canlı dinlemek tüylerimizi diken diken ediyor. Soundcheck sonrası kulise geçiyoruz. Saçı ve makyajı yapıldıktan sonra kendisiyle sohbet etme fırsatı buluyoruz. Karşımızda sadece sesiyle değil, zarafetiyle de yıllara meydan okuyan bir Zerrin Özer var.
Geçen yıllarda sağlık problemleri yaşamıştı, artık o günleri geride bırakmış. Düzenli spor yapıp kilo vermiş. Biz sohbet ederken kulisteki hareketlilik de hiç bitmiyor. Bir ara içeri efsanevi yönetmen Kahraman Afyonoğlu giriyor. Özer'e "Güzel kızım" diye sesleniyor, espriler yapıyor. Ardından kapıda genç bir hayranı beliriyor. Özer'i görür görmez sevinçten ağlamaya başlıyor. Birbirlerine sıkı sıkı sarılıyorlar. Özer işte bu duygu seli içinde canlı yayına çıkarken bize de yaptığımız sohbeti size aktarmak düşüyor.

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Zerrin Özer ‘Erdoğan bana sanatçı olduğumu hissettirdi ! Başkan’a sevgim ve vefam büyüktür’
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