PAZAR SABAH’la dolu dolu bir yıl

Çatışmaya sıfır kilometre hayatlar... Zeytindalı Harekatı'nın kilit şehri Hatay'daki sınır köylerine gittik ve halkın nabzını tuttuk. (4 Mart - Göksan Göktaş)Yazın ortasında farklı bir tatil alternatifi arayanlara ters köşe bir öneri Pazar SABAH'tan geldi: Van'ın Mavi Bayraklı Göl Plajı... (22 Temmuz - Burcu Aldinç)İzmir Foça'daki Jandarma komando okulunu birincilikle bitiren Seher Çingöz'le eğitim aldığı okulda bir araya geldik. (22 Temmuz - Nebahat Koç)Türkiye'nin üç farklı cerrahı ve ekibiyle saatler süren ameliyatlara girdik. (9 Eylül - Pınar Yıldız Yüksel)15 yaşında çalmadık sahne bırakmayan piyanist Kaan Baysal ve harfleri öğrenmeden kod yazmaya başlayan 17 yaşındaki Elif Eda Güneş göğsümüzü kabarttılar. Hikayelerini bize anlattılar. (23 Eylül - Mehmet Bediroğlu / Zeynep Acar)Adıyaman'da bir grup öğretmenin kurduğu ve bölgede klasik müziğe bakışı değiştiren Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın hayalini gerçekleştirdik. Nemrut Dağı'nın tepesinde Pazar SABAH için konser verdiler. (25 Kasım - Olkan Özyurt)Dünya Mankenler Kraliçesi seçilen Pınar Tartan İstanbul'a geldi ve ayağını tozuyla bizimle bir söyleşi yaptı. (2 Aralık - İdil Demirel)İstanbul Havalimanı'nı önce biz test ettik! (1 Nisan - Meltem Fıratlı / Sonat Bahar)THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile kokpite girdik, 2018'in ilk üç ayında tarihinin en başarılı dönemini geçiren THY'nin serüvenini konuştuk. (15 Nisan - Sonat Bahar / Meltem Fıratlı)İstanbul Modern Beyoğlu'ndaki geçici binasına taşınırken Pazar SABAH taşınma sürecinin her anına tanıklık etti. (20 Mayıs - Sonat Bahar / Meltem Fıratlı)Çamlıca Camii'ne herkesten önce girip her bir köşesine detaylıca inceleme şansını yakaladık. (25 Kasım - Sonat Bahar / Meltem Fıratlı)Milli gururumuz ASELSAN'da bir gün geçirdik! (26 Ağustos - Sonat Bahar)Herkes Çin'i merak ediyordu Çinliler ise Türkiye'yi... İki hafta boyunca Çin'in her köşesini turladık. (4 Kasım - Göksan Göktaş)İstanbul Cinayet Büro kapılarını Pazar SABAH'a açtı. (18 Kasım - Olkan Özyurt)Uyuşturucu batağındaki Osmaniye Karaçay Mahallesi'nde futbolla gelen müthiş bir dönüşüm hikayesine yerinde tanık olduk. (27 Mayıs - Sonat Bahar)Bağcılar'a huzur WhatsApp timleriyle geldi. Bağcılar sokaklarına inip semtteki değişen yaşamın peşine düştük. (30 Eylül - Olkan Özyurt)Müslüm Baba'nın büyüdüğü Adana'nın Sinanpaşa Mahallesi'nde bir gün geçirdik. (11 Kasım - Sonat Bahar)Gazi Mahallesi'nin kaderi nasıl değişti dedik, mahalledeki değişimi gözlemledik. (23 Aralık - Olkan Özyurt)Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdiği hafta Pazar SABAH da oradaydı. (8 Temmuz - Olkan Özyurt)Türk Kızılayı'nın savaşlarda esir düşen askerlerin ailelerine yazdığı mektupları torunlarına ulaştırma projesi için Kızılay'ın arşivine girdik. (29 Temmuz - Olkan Özyurt)Karun hazinelerinin en değerli parçası Kanatlı Denizatı broşunun 2 bin 500 yıllık film gibi öyküsünü anlattık. (23 Eylül - Hakan Turpçu)Atik Valide Külliyesi'ne dönen Toptaşı Cezaevi'nin beş asırlık tarihinin peşine düştük. (9 Aralık - Pınar Yıldız Yüksel)Erkin Koray yıllar süren sessizliğini Pazar SABAH için bozdu: Mick Jagger sahneyi bırakırsa ben de bırakırım! (28 Ocak - Göksan Göktaş)MESAM Başkanlığından istifa ettikten sonra eleştirilerin hedefinde olan Orhan Gencebay bu çalkantılı sürecin ardından ilk söyleşisini Pazar SABAH'a verdi. (11 Şubat - Göksan Göktaş)Cenk Tosun Everton'a transferinin ardından İstanbul'a ilk gelişinde sorularımızı yanıtladı. (10 Haziran - Burcu Aldinç)Led Zeppelin'in efsanevi solisti Robert Plant 11 yıl sonra İstanbul'a geldi Pazar SABAH'a konuştu. (1 Temmuz - Meltem Fıratlı)Çok nadir söyleşi veren İlhan İrem suskunluğunu bizim için bozdu: Kendimden kendime doğru yol alıyorum. (8 Temmuz - Göksan Göktaş)Mazhar Alanson ile son dönemin en iddialı söyleşisini yaptık: Atatürk sevgim de var Peygamberime de aşığım, ne var bunda! (29 Temmuz - Göksan Göktaş)Yılın en çok izlenen filmi Müslüm öncesinde Baba'nın hayat arkadaşı Muhterem Nur ile bir araya geldik. (21 Ekim - Göksan Göktaş)Spor spikeri nişanlısı Zeynep Tandoğan'a şiddet uygulayan ve ardından öfke kontrol tedavisi gören Hazım Körmükçü ilk kez bizim sorularımızı yanıtladı. (28 Ekim - Sonat Bahar)Yılın en iddialı dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın setine girdik ve usta oyuncu Vahide Peçin ile sohbet ettik. (2 Aralık - Sonat Bahar)Zerrin Özer Anadolu Turnesi'ne çıkmadan önce Pazar SABAH'a konuştu: Başkan Erdoğan bana sanatçı olduğumu hissettirdi. (16 Aralık - Meltem Fıratlı)Sevgililer Günü'nün arifesinde Mehmet- Canan Barlas çifti 50 yıllık beraberliklerini nasıl sevgi ve saygıyla yürüttüklerini sırrını bizlere anlattı. (11 Şubat - Göksan Göktaş)TBF Başkanı efsane basketbolcu Hidayet Türkoğlu ve ailesini evinde ziyaret edip keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. (22 Nisan - Ceren Arseven)Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve ailesi evinin kapılarını Pazar SABAH'a açtı. (23 Aralık - Sonat Bahar)Kulislerin en renkli milletvekili, YouTube kanalı açmış olan Hamza Dağ ile konuştuk. (1 Nisan- Mehmet Bediroğlu)TBMM'nin ilk kadın idare amiri oldu AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve TBMM'nin nasıl çalıştığını bize anlattı. (29 Nisan - Pınar Yıldız Yüksel)Meclis'in yeni yüzleriyle ilk Pazar SABAH konuştu. Efsanevi motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve en genç vekil Rümeysa Kadak ayaklarının tozuyla bize konuştu. (1 Temmuz - Nebahat Koç / Olkan Özyurt)Eski futbolcu yeni vekil Alpay Özalan'ın söyleşisi olay oldu! 2002'de başımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan olsaydı Dünya Kupası'nı alırdık! (22 Temmuz - Sonat Bahar)Yılmaz Güney'i Türkiye'den kaçıran Donat Keusch 36 yıldır sır gibi sakladığı hikayeyi Pazar SABAH'a anlattı. (7 Ocak Olkan Özyurt / Mehmet Bediroğlu)Naim Süleymanoğlu'nun kızları babalarının mezarının açılmasından önce ilk kez Pazar SABAH'a konuştu: Babamızın kazandığı madalyalar bile kimde bilmiyoruz... (10 Haziran - Nebahat Koç)Çingene Kızı'nın Türkiye'ye geri getiriliş operasyonunu gerçekleştiren ekipten hafiye gibi çalışmalarının öyküsünü ilk kez Türkiye bizden öğrendi. (25 Kasım - Pınar Yıldız Yüksel)Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın Çanakkale Savaşları'nın seyrini nasıl değiştirdiğini Türkiye Pazar SABAH'tan öğrendi. (18 Mart - Olkan Özyurt)Eyüp Durukan'ın Milli Mücadele'deki günlüklerinde saklı kalan kahramanlığını Pazar SABAH yazdı. (28 Ekim - Olkan Özyurt)