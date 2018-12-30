Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Pazar Sabah Haberleri > PAZAR SABAH’la dolu dolu bir yıl

PAZAR SABAH’la dolu dolu bir yıl

Pazar SABAH olarak her bakımdan dolu dolu bir yılı ardımızda bırakıyoruz. 2018 yılı boyunca birbirinden iddialı söyleşilere de imza attık girilmeyen yerlerin kapısını da açtık. Yeri geldi ’nın zirvesinde ’nın hayallerini gerçekleştirdik yeri geldi milli gururumuz ASELSAN’da bir gün geçirdik. Değişen mahallelerin de nabzını tuttuk, başarılı, mağdur, haksızlığa uğrayan kadınların ve gençlerin de yanında olduk... İşte yılın sonuna doğru geride bıraktığımız yılı hatırlama vakti

Giriş Tarihi: 30.12.2018
PAZAR SABAH’la dolu dolu bir yıl
HAYATIN İÇİNDEN
Çatışmaya sıfır kilometre hayatlar... Zeytindalı Harekatı'nın kilit şehri Hatay'daki sınır köylerine gittik ve halkın nabzını tuttuk. (4 Mart - Göksan Göktaş)
Yazın ortasında farklı bir tatil alternatifi arayanlara ters köşe bir öneri Pazar SABAH'tan geldi: Van'ın Mavi Bayraklı Göl Plajı... (22 Temmuz - Burcu Aldinç)
İzmir Foça'daki Jandarma komando okulunu birincilikle bitiren Seher Çingöz'le eğitim aldığı okulda bir araya geldik. (22 Temmuz - Nebahat Koç)
Türkiye'nin üç farklı cerrahı ve ekibiyle saatler süren ameliyatlara girdik. (9 Eylül - Pınar Yıldız Yüksel)
15 yaşında çalmadık sahne bırakmayan piyanist Kaan Baysal ve harfleri öğrenmeden kod yazmaya başlayan 17 yaşındaki Elif Eda Güneş göğsümüzü kabarttılar. Hikayelerini bize anlattılar. (23 Eylül - Mehmet Bediroğlu / Zeynep Acar)
Adıyaman'da bir grup öğretmenin kurduğu ve bölgede klasik müziğe bakışı değiştiren Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın hayalini gerçekleştirdik. Nemrut Dağı'nın tepesinde Pazar SABAH için konser verdiler. (25 Kasım - Olkan Özyurt)
Dünya Mankenler Kraliçesi seçilen Pınar Tartan İstanbul'a geldi ve ayağını tozuyla bizimle bir söyleşi yaptı. (2 Aralık - İdil Demirel)

NERDE BÜYÜK PROJE ORADA PAZAR SABAH
İstanbul Havalimanı'nı önce biz test ettik! (1 Nisan - Meltem Fıratlı / Sonat Bahar)
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile kokpite girdik, 2018'in ilk üç ayında tarihinin en başarılı dönemini geçiren THY'nin serüvenini konuştuk. (15 Nisan - Sonat Bahar / Meltem Fıratlı)
İstanbul Modern Beyoğlu'ndaki geçici binasına taşınırken Pazar SABAH taşınma sürecinin her anına tanıklık etti. (20 Mayıs - Sonat Bahar / Meltem Fıratlı)
Çamlıca Camii'ne herkesten önce girip her bir köşesine detaylıca inceleme şansını yakaladık. (25 Kasım - Sonat Bahar / Meltem Fıratlı)

AÇILMAYAN KAPILARI AÇTIK
Milli gururumuz ASELSAN'da bir gün geçirdik! (26 Ağustos - Sonat Bahar)
Herkes Çin'i merak ediyordu Çinliler ise Türkiye'yi... İki hafta boyunca Çin'in her köşesini turladık. (4 Kasım - Göksan Göktaş)
İstanbul Cinayet Büro kapılarını Pazar SABAH'a açtı. (18 Kasım - Olkan Özyurt)

SAHAYA İNDİK
Uyuşturucu batağındaki Osmaniye Karaçay Mahallesi'nde futbolla gelen müthiş bir dönüşüm hikayesine yerinde tanık olduk. (27 Mayıs - Sonat Bahar)
Bağcılar'a huzur WhatsApp timleriyle geldi. Bağcılar sokaklarına inip semtteki değişen yaşamın peşine düştük. (30 Eylül - Olkan Özyurt)
Müslüm Baba'nın büyüdüğü Adana'nın Sinanpaşa Mahallesi'nde bir gün geçirdik. (11 Kasım - Sonat Bahar)
Gazi Mahallesi'nin kaderi nasıl değişti dedik, mahalledeki değişimi gözlemledik. (23 Aralık - Olkan Özyurt)

TARİH VE ARKEOLOJİ
Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdiği hafta Pazar SABAH da oradaydı. (8 Temmuz - Olkan Özyurt)
Türk Kızılayı'nın savaşlarda esir düşen askerlerin ailelerine yazdığı mektupları torunlarına ulaştırma projesi için Kızılay'ın arşivine girdik. (29 Temmuz - Olkan Özyurt)
Karun hazinelerinin en değerli parçası Kanatlı Denizatı broşunun 2 bin 500 yıllık film gibi öyküsünü anlattık. (23 Eylül - Hakan Turpçu)
Atik Valide Külliyesi'ne dönen Toptaşı Cezaevi'nin beş asırlık tarihinin peşine düştük. (9 Aralık - Pınar Yıldız Yüksel)

SÖYLEŞİLER
Erkin Koray yıllar süren sessizliğini Pazar SABAH için bozdu: Mick Jagger sahneyi bırakırsa ben de bırakırım! (28 Ocak - Göksan Göktaş)
MESAM Başkanlığından istifa ettikten sonra eleştirilerin hedefinde olan Orhan Gencebay bu çalkantılı sürecin ardından ilk söyleşisini Pazar SABAH'a verdi. (11 Şubat - Göksan Göktaş)
Cenk Tosun Everton'a transferinin ardından İstanbul'a ilk gelişinde sorularımızı yanıtladı. (10 Haziran - Burcu Aldinç)
Led Zeppelin'in efsanevi solisti Robert Plant 11 yıl sonra İstanbul'a geldi Pazar SABAH'a konuştu. (1 Temmuz - Meltem Fıratlı)
Çok nadir söyleşi veren İlhan İrem suskunluğunu bizim için bozdu: Kendimden kendime doğru yol alıyorum. (8 Temmuz - Göksan Göktaş)
Mazhar Alanson ile son dönemin en iddialı söyleşisini yaptık: Atatürk sevgim de var Peygamberime de aşığım, ne var bunda! (29 Temmuz - Göksan Göktaş)
Yılın en çok izlenen filmi Müslüm öncesinde Baba'nın hayat arkadaşı Muhterem Nur ile bir araya geldik. (21 Ekim - Göksan Göktaş)
Spor spikeri nişanlısı Zeynep Tandoğan'a şiddet uygulayan ve ardından öfke kontrol tedavisi gören Hazım Körmükçü ilk kez bizim sorularımızı yanıtladı. (28 Ekim - Sonat Bahar)
Yılın en iddialı dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın setine girdik ve usta oyuncu Vahide Peçin ile sohbet ettik. (2 Aralık - Sonat Bahar)
Zerrin Özer Anadolu Turnesi'ne çıkmadan önce Pazar SABAH'a konuştu: Başkan Erdoğan bana sanatçı olduğumu hissettirdi. (16 Aralık - Meltem Fıratlı)

EVLERE GİRDİK
Sevgililer Günü'nün arifesinde Mehmet- Canan Barlas çifti 50 yıllık beraberliklerini nasıl sevgi ve saygıyla yürüttüklerini sırrını bizlere anlattı. (11 Şubat - Göksan Göktaş)
TBF Başkanı efsane basketbolcu Hidayet Türkoğlu ve ailesini evinde ziyaret edip keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. (22 Nisan - Ceren Arseven)
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve ailesi evinin kapılarını Pazar SABAH'a açtı. (23 Aralık - Sonat Bahar)

MİLLETİN MECLİSİNDEYDİK
Kulislerin en renkli milletvekili, YouTube kanalı açmış olan Hamza Dağ ile konuştuk. (1 Nisan- Mehmet Bediroğlu)
TBMM'nin ilk kadın idare amiri oldu AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve TBMM'nin nasıl çalıştığını bize anlattı. (29 Nisan - Pınar Yıldız Yüksel)
Meclis'in yeni yüzleriyle ilk Pazar SABAH konuştu. Efsanevi motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve en genç vekil Rümeysa Kadak ayaklarının tozuyla bize konuştu. (1 Temmuz - Nebahat Koç / Olkan Özyurt)
Eski futbolcu yeni vekil Alpay Özalan'ın söyleşisi olay oldu! 2002'de başımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan olsaydı Dünya Kupası'nı alırdık! (22 Temmuz - Sonat Bahar)

TÜRKİYE PAZAR SABAH'TAN ÖĞRENDİ
Yılmaz Güney'i Türkiye'den kaçıran Donat Keusch 36 yıldır sır gibi sakladığı hikayeyi Pazar SABAH'a anlattı. (7 Ocak Olkan Özyurt / Mehmet Bediroğlu)
Naim Süleymanoğlu'nun kızları babalarının mezarının açılmasından önce ilk kez Pazar SABAH'a konuştu: Babamızın kazandığı madalyalar bile kimde bilmiyoruz... (10 Haziran - Nebahat Koç)
Çingene Kızı'nın Türkiye'ye geri getiriliş operasyonunu gerçekleştiren ekipten hafiye gibi çalışmalarının öyküsünü ilk kez Türkiye bizden öğrendi. (25 Kasım - Pınar Yıldız Yüksel)

BİLİNMEYEN KAHRAMANLAR
Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın Çanakkale Savaşları'nın seyrini nasıl değiştirdiğini Türkiye Pazar SABAH'tan öğrendi. (18 Mart - Olkan Özyurt)
Eyüp Durukan'ın Milli Mücadele'deki günlüklerinde saklı kalan kahramanlığını Pazar SABAH yazdı. (28 Ekim - Olkan Özyurt)
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PAZAR SABAH’la dolu dolu bir yıl
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN