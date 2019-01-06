Alışveriş sizden tasarım çantanız bizden

BUGÜN NELER OLDU

Yepyeni bir yıla yepyeni bir çevre bilinciyle giriyoruz. Plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019'dan itibaren satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı veriliyor. Bu kararla plastik poşetlerin doğaya verdiği zarar minimuma indirgenmesi amaçlanıyor. Yıllardır Avrupa ve ABD'de yapılan bu uygulama tabii ki ilk olarak aklımıza "Peki biz aldıklarımızı nasıl taşıyacağız?" sorusunu getirdi. Tabii ki büyükannelerimizin zamanından kalan fileler ve alışveriş arabaları yeniden gündemimize gelmeye başladı. Ancak tabii ki bilinçli bir moda anlayışı ve stilin 24 saat korunması gerektiğini düşünecek olursak biz bu alışverişleri de hem stil sahibi şekilde hem de çevre duyarlılığı içinde yapmalıyız dedik. Türkiye'nin en ünlü moda tasarımcılarına bizim için doğayla dost, yüzde 100 pamuk çantalar ya da kağıt ambalajlar üzerine basılabilecek tasarımlar yapmalarını rica ettik. Hepsi birbirinden iddialı tasarımını, bizlere de ilham verecek doğaya karşı duyarlılık notlarıyla paylaştı.Çevreye ve dünyaya sahip çıkmak bizim elimizde. Bunu yapabilmemiz için de boşvermişliğimizi bir yana koymamız gerekiyor. Bu sloganlı çantayı tasarlarken ilham noktam da tam olarak bu oldu. "Aslında dünyaya sahip çıkmak, o bir saniyelik boşverdiğimiz anları yönetebildiğimizde mümkün olacak!"İnsan ömrü ortalama 75 yıl. Bir plastik poşet ise yaklaşık bin yıllık bir ömre sahip. Bu durumda daha da özen göstermemiz lazım. Kadınlar özenirse plastik poşetlere karşı başarılı olabiliriz. Tasarımcıların yaratacağı özel alışveriş poşetleriyle bir moda yaratılabilir. İnsanlar çevre konusunda bilinçlendirilebilir. Çantanın üzerinde "Tek bir dünyada yaşıyoruz" yazıyor. Bu model bez çantayı Bahar Korçan Stories mağazamızda uzun zamandır kullanıyoruz. Slogan ve desenler hatta çantanın kumaşı da değiştirilerek kendi içinde bir koleksiyon oluşturduk.Kabul edelim plastik poşet taşımayı kimse sevmiyor aslında. Sadece o alışveriş anında kolaylık olduğu için dayatılanı kabul ediyoruz. Alışveriş yaparken yanımızda zevkimize ve stilimize göre seçtiğimiz bez çantalar taşımaya ve kullanmaya bence kısa sürede alışacağız. Bu durum hepimizin göz zevkine de iyi gelecek. Ve tabii ki yeni ve zevkli bir alışkanlıkla çevreye duyarlı olmayı pekiştireceğiz. Ben sade, geri dönüşümle elde edilmiş bir bez çantanın üzerine basılacak bir motif hazırladım. Markamızla anılan bu karga motifiyle hepimizi bir kez daha çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz.Çevreye yatırım yapmak, çevreyi korumak hepimizin dikkat etmesi gereken bir konu. Tasarımımdaki karakalem kuru dallar ile çevreye karşı olması gereken hassasiyeti anlatmak istedim. Renkli çizimle ise duyarlılık arttıkça, güzelleşen hayatımızı ve hassasiyetimizin getirdiği olumlu geri dönüşleri ifade etmeye çalıştım. Geri dönüşümlü bir kumaştan üretilerek yapılacak bu çanta alışverişlerinizde asla yanınızdan eksik olmasın.2000'lerin teknoloji patlaması hayatımızı bambaşka bir noktaya taşıdı. Ancak dijital yeniliklerin çevreyi ve hayatımızı nasıl etkileyeceğini 2000'lerin başında öngöremedik. Şimdi zamanında yazamadığımız bu çevre kodunu yeniden yazmanın zamanı geldi. Tüketim çılgınlığıyla savaştığımız şu günlerde geri dönüşüm yoluyla elde ettiğim kağıt torbaları ürettim. Üzerine yeniden inşa ettiğim dünya ile ilgili de bir iki kelam ettim... İnsan hayatının değerinin karşılığı yok. Dolayısıyla geri dönüşümü hem insan sağlığı hem de gereksiz tüketimi önlemek için önemsiyorum.