Kadın Kasap Semrah Doğan: Ben bir et profesörüyüm!

Bir kadın kafaya bir şey koydu mu yapar! Ardahanlı Semrah Doğan bunun tipik bir örneği. Küçük yaşta çalışmaya başlayan Doğan, kasap olmayı kafasına koyduğunda, etrafındaki erkek kasapların tepkisiyle karşılaştı. Ama yılmadı. İşi, zorla da olsa erbaplarından öğrendi. Küçük bir mahallede başlayan yolculuğu, önce Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'na, oradan Bağdat Caddesi'ne kadar uzandı. Kadın Kasap olarak nam saldı. Cemiyet hayatından, ünlüler arasından müdavimleri oldu. Sonunda Nusr-Et'in kurucu ortağı Mithat Erdem tarafından keşfedildi ve kariyerinde yeni bir sayfa açıldı. O artık Meat Co restoran zincirlerinin şefi... Semrah Doğan'la hikayesini konuştuk:- Evet. Kendi paramı hep kendim kazandım. Hiçbir şey yapamasam, mahalledeki yaşlılara yardım eder harçlığımı çıkarırdım. Okuldan sonra çalışmak istiyordum ama yaşım küçük olduğu için düzenli iş bulamıyordum. Ümraniye'de mahalle marketinde, ortaokul öğrencisi olduğum ve yaşım tutmadığı için iş vermediler ama yılmadım, markete mal gelirdi, kimse benden yardım istemediği halde kolileri taşırdım, temizlik yapardım. En sonunda yıldılar, bana iş verdiler. Lise bitene kadar okul sonrası orada çalıştım. Çok özenli ve çalışkandım. Sunumum iyiydi. 17 yaşımda o marketin personel müdürü oldum. 15 kişi idaremdeydi. Tüm bu yıllar boyunca fark ettim ki, kasap marketin efendisi, hükümdar! En prestijli alan! Benim de gözüm orada. Kasaplık bir sanattı geçmişte. Etten anlamak, onu insanlara sunmak... Benim büyüdüğüm yerde en azından böyleydi. Bu iş en başından beri beni cezbediyordu. Ama boyum yetmiyordu kasap reyonuna, bıçaklar tehlikeli diye vermiyorlardı elime. Kasabın yokluğunda bana gün doğdu. Geçtim reyona... Ama boyum kısa kasap reyonunda en öndeki ürünü almak için takoz gerekti. Öyle böyle derken işi öğrendim, müşteriyle iletişimim çok iyiydi. Bir de reyonda kadın var. Cazip geldi insanlara...- Üniversite sınavına girdim. Çanakkale'de muhasebe bölümünü kazandım. Ama maddi koşullarımız nedeniyle gidemedim. O marketin karşısına kendi kasabımı açtım. O arada genç yaşımda evlendim, çocuğum oldu. Ama kötü bir evlilikti, üç yılda bitti. Ailemle birlikte açtığım kasabı işlettik. Sonra Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda bir iş buldum. Oraya geçtim. 30 erkek kasabın arasında işe girdim. Tabii ki, "Hoş geldin" diye karşılanmadım. Kasaplık yapabilmek için her işi yapıyor ama yaranamıyordum. Çünkü kadın bir kasaba hazır değillerdi. Ama müşteriler beni istiyor. Adım duyuluyordu. Bağdat Caddesi'nde o dönem çok şık bir kasap açıldı. Lüks, hiç benim çalıştığım yerlere benzemeyen bir yer. Burayı açanlar, görsel unsur olsun diye İstanbul'un dört bir yanında kadın kasap arıyorlar ama bulamıyorlarmış. Sonunda beni buldular Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'nda. Caddedeki kasabı görünce ve bana tekliflerini duyunca inanamadım. Gözlerim kamaştı. Orada çalışmaya başladım. Oraya ünlü isimler de geliyordu. Et bilgim, tariflerim dikkat çekmeye başladı. Kendime "Kasap Kadın" adıyla Instagram hesabı açtım. O tanınmamda epey etkili oldu.- Bir anda her şey çok farklı bir hal aldı benim için. Nusr-Et'in kurucu ortağı Mithat Erdem ile yolum kesişti. Kendisi bir girişimci, işi gücü yetenek keşfetmek. Sosyal medya paylaşımlarımdan görüp, merak etmiş beni. Caddedeki dükkana gelmiş birkaç kez. Benden et aldı, sorular sordu ama kim olduğunu bilmiyorum. Herkese nasıl hizmet ediyorsam, ona da öyle hizmet ediyorum. Nusr-Et markasının ortağı olduğunu falan bilmiyorum. Sonra o bana bir teklifle geldi. Sahibi olduğu Karaköy, Yeniköy ve Etiler'de şubeleri bulunan Meat Co restoran zincirinin şefi olmamı teklif etti. Korktum ilk başlarda, nasıl altından kalkarım diye... Bana güven verdi. Ben de işe giriştim. Şimdi buradayım. Meat Co'ların ortağı ve şefiyim.- Tabii. Hâlâ iyi etin Türkiye'de peşine düşen kişi benim. Telefonum gece gündüz açıktır, doktor gibi. Gece yarısı iyi bir et kesimini haber aldım mı, nerede olduğu fark etmez, Trakya, Ege atlar gider, alır gelirim.- Tabii. İyi et bulmak, samanlıkta iğne aramak gibi artık. Besicilik bitme noktasında. Böyle olunca iyi etin peşine düşmek zorundayız. Benim kesim yapan, besici tanıdıklarım var. Onlarla her an iletişim halindeyim. Ne zaman kesim yapacaklar, kaç tane kesecekler bilirim. Bana haber verdikleri an gecenin bir vakti bile olsa yola çıkarım. Erken giden eti alır çünkü...- Aynen öyle. Tatlı bir yarış. O çok büyük bir marka oldu. Ben de kadın olarak öyle bir temsil gücüm olsun istiyorum. Bu işin içinde kadın bulmak zordur. Eti herkes satar, bu işte şov etin kalitesi. Ben de bunun peşindeyim! Ben bir et uzmanıyım, profesörüyüm. Bu süreçte kadınlardan da büyük destek gördüm. En büyük destekçim Leyla Alaton'dur. Sağolsun o her şeyim oldu. Aslında kasaplık bana göre kadın işi. Mutfakta kadın varsa, kasapta da olmalı. Biz yemeği nasıl yapacağını en iyi bilen değil miyiz? Eti de biliriz haliyle...