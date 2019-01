Kadınlar arasında sert rekabet

BUGÜN NELER OLDU

Bizde 'mısır' tartışmaları devam ededursun yeni yılın ilk günlerinde dünya sinema gündeminin en önemli maddesi Altın Küre Ödülleri. Bu gece yarısı dağıtılacak ödüller malum Oscar'ın habercisi sayıldığı için 'Oscar heyecan sezonunun' da fitili ateşlenmiş oluyor. Genel olarak Bir Yıldız Doğuyor, Sarayın Gözdesi, Vice, Bohemian Rhapsody, Black Panther, Karanlıkla Karşı Karşıya, Roma, Yeşil Rehber, Mary Poppins: Sihirli Dadı, If Beale Street Could Talk çeşitli kategorilerde Altın Küre'de öne çıkan yapımlar oldu. Bunun için Oscar sürecinde de sıklıkla bu filmlerin adını duyacağımız sürpriz değil. Altın Küre ama özellikle Oscar'ların, geçen yıllarda kimi tartışmaların gölgesinde geçmesinden ya da heyecanın sadece iki-üç filmin çekişmesine indirgenmesinden dolayı galiba bu yıl yeni bir sayfaya ihtiyaç var. Bu durumun yarattığı ruh hali Altın Küre sürecinde hissediliyor. Bunun için bu yıl ödül yarışında daha fazla film var. Ama şunu belirtelim bahsi geçen filmlerin hiçbiri gönüllerin bam telini titretecek türden değil. Altın Küre Ödülleri'nde kimi kategorilerde favoriler belli. Mesala Bradley Cooper'ın drama dalında, Christian Bale'in de müzikal komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ama en iyi kadın oyuncu kategorilerinde kıyasıya bir çekişme var. Tabii bu çekişmenin Oscar'a da yansıyacağı düşünülürse bu yıl galiba en çok konuşulacak şey kadın oyuncu ödülleri olacak. Bu yıl Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisi yıldızdan geçilmiyor. The Wife'ta Nobel Edebiyat Ödülü alan bir yazarın hayatı boyunca arkasını toplayan eşini canlandıran Glenn Close performansıyla övgülere doyamıyor. Starların biyografisini yazarak geçinen Lee Israel'in gerçek hikayesinin anlatıldığı Can You Ever Forgive Me? filminde Lee'yi canlandıran Melissa McCarthy alkış üzerine alkış alıyor. Rosamund Pike, A Private War'da Suriye'deki savaşta yaşamını yitiren gazeteci Marie Colvin rolüyle, Nicole Kidman takıntılı bir dedektifi oynadığı Destroyer'deki performansıyla ödüle aday. Lady Gaga ise Bir Yıldız Doğuyor ile ödül yarışında. Açıkçası bu adaylardan hangisi ödül alırsa itiraz gelmez. Hepsinin ödülü hak ettiği düşünülüyor. Ama buna rağmen Lady Gaga ile Glenn Close ismi öne çıkıyor. Özellikle de Lady Gaga'ya ödül verilmesi konusunda sinema dünyasından birtakım kesimlerin bir arzusu var.Komedi Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisindeyse rekabet bu kadar sert değil. Charlize Theron Tully, Constance Wu Crazy Rich Asians, Elsie Fisher Eighth Grade, Emily Blunt Mary Poppins: Sihirli Dadı, Olivia Colman Sarayın Gözdesi filmleriyle ödüle aday. 18 yüzyılda tahta oturan İngiltere Kraliçesi Anne'in hikayesinin anlatıldığı filmde Olivia Colman bu kategorinin güçlü adayı. Onu zorlayacak tek isim ise Emily Blunt olarak görülüyor. Bu kategorilerden Oscar'a bir projeksiyon yapacak olursak... Lady Gaga, Glenn Close ve Olivia Colman'ın Altın Küre'den sonra Oscar'da başa baş bir mücadeleye girmesi şaşırtıcı olmaz.