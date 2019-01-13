Süper zenginler yıllık izinde

BUGÜN NELER OLDU

Lüks içinde yaşamak güzel ama fazla paranın beraberinde stresli bir yaşamı da getirdiği bir gerçek. Bu yüzden dünyanın en zenginleri son yıllarda yıllık izinlerini kullanmakta tereddüt etmiyor. Kimi bir aylığına, kimi de bir yıllığına işlerinden ve servetlerinden uzaklaşıp kendilerini farklı deneyimlere bırakıyor. Tur şirketleri onlar için özel seyahatler düzenliyor.Bu tür seyahatleri düzenleyen şirketlerden biri de merkezi Londra'da bulunan Original Travel. Kurucusu Tom Barber, İngiliz gazetesi Guardian'a yaptığı açıklamada özellikle son dönemde süper zenginlerin şirketlerine gelip tatil siparişi verdiğini anlatıyor."Şu sıralar trend bu" diyen Barber şu bilgileri veriyor: "Zenginler kaçmak istiyor. Bir bölümü basit bir hayatın hayalini kurup ataları gibi yaşamayı deneyimleyecekleri tatilleri tercih ediyorlar. Avlanmak ve yiyeceklerini kendileri hazırlamak istiyorlar." Diğerleri ise döndüklerinde arkadaşlarına anlatıp hava atabilecekleri tatillerin peşinde.Sadece paranın açabildiği kapıların ardındaki deneyimleri arzuluyorlar.Bahsettiğimiz gerçekten de sıra dışı tatiller.Hindistan'da kar leoparının peşine düşmek, Botswana'da küçük bir kabile olan San insanları ile yaşamak ya da Güney Afrika'da sardalya göçü sırasında köpekbalıkları ile yüzmek gibi...Original Travel, son altı yılda buna benzer 80 seyahat organize etmiş. Çoğunluğu bir ya da iki aylık zaman aralıklarını kapsıyormuş.Ama bir yıllık tatil programı hazırladıkları da olmuş. 45 yaşındaki bir milyarder ailesine vakit ayırmak istediğini belirterek yaklaşık 1 milyon dolarlık bir seyahat için şirketle anlaşmış. Aile, bir yıl içinde Mauritius'tan Butan'a tam 65 ülkeye gitmiş. Barber, "Müşterim tükenmişlik sendromu yaşıyordu. Yeniden dünyaya dönmek, hayatın tadını çıkarmak ve en önemlisi çocuklarıyla vakit geçirmek istiyordu." Şirket, seyahat öncesinde aile için gerekli vizeleri alıp gittikleri ülkelerle ilgili mini rehberler hazırladı. Uçuşların organizasyonu ise aileye aitti. Zaten bütün seyahati özel jetleriyle gerçekleştirdiler.Ailenin gittiği yerler arasında Hindistan'ın kuzey batısındaki Ladakh da vardı. Burada kar leoparlarının izini sürdüler. Ama leoparları görmek için 10 gün boyunca nöbet tuttuklarını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Yerel halktan kurulan bir ekip günlerce onların yerine bekledi.Leoparlar göründüğünde de kamptaki lüks çadırlarında vakit geçiren aileye haber verildi. Onlar da özel helikoptere atlayıp olay yerine geldi.Turizm şirketi bu arada aile için bir de internet sitesi açtı. Bu sayede yakın dostları ve arkadaşları ailenin seyahatini yakından takip etme şansı buldu.ABD merkezli Ovation Travel'ın yöneticisi Jack Ezon da süper zenginler arasındaki bu trendi doğruluyor. Uzun tatillere çıkan müşterilerinin yaş ortalamasının 35 ila 50 arasında değiştiğini söylüyor. Çoğunluğu New Yorklu finansçılar ve Hollywood patronları... "Bağlantılarını koparıp kendileriyle ve sevdikleriyle bağlantıya geçmek için bu seyahatleri bir şans olarak görüyorlar." Süper zenginler bir yandan da uzun tatillere çıkarıp gerçekte insanların nasıl yaşadığını göstererek ailelerine paranın ve gücün önemini anlatmak istiyor. Çocuklarının gerçek hayatı görmesini arzuluyorlar, evet, ama bunu mümkün olduğunca güvenli bir yolla gerçekleştirmeye de özen gösteriyorlar.Peki bu uzun tatiller sırasında çocuklar nasıl okula gidiyor diye merak etmiş olabilirsiniz.Gitmiyorlar, turizm şirketinin ayarladığı özel öğretmenler seyahat boyunca ailelere eşlik edip çocukların eğitimiyle ilgileniyor.