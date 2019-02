Karlar arasında atlarla dörtnala

BUGÜN NELER OLDU

Sakin bir kış günündesiniz. Günün ilk saatlerinde güneş yüzünü yeni yeni göstermeye başlamış, havada keskin bir soğuk yok. Uludağ'ın eteklerinde önünüz göl arkanız orman, muhteşem bir yerdesiniz. Odanızda sıcacık çayınızı yudumlamak yerine, böylesine güzel bir doğanın tadını çıkarmak istemez misiniz? O zaman atlayın atınıza ve dörtnala sürmeye başlayın! Çünkü artık yeni trend, karlar arasında, eşsiz bir doğanın içinde at binmek. Öyle ki, karda at biniciliği son zamanlarda alternatif kış turizminin gözde aktivitelerinden birisi haline geldi. Bursa'nın Kestel ilçesinde yer alan Tabiat Binicilik Merkezi yılın bu zamanlarında karda at binme keyfini yaşatıyor. Kar şu sıralar etkisini biraz kaybetse de, havalar henüz tam anlamıyla ısınmış değil. Uludağ tekrar kara bürünecek ve kışın tadı işte o zaman tekrar çıkacak. Merkezde yetişkinlere hizmet veren binicilik kulübü, çocukların binicilik eğitimleri aldığı pony club, doğaseverlerin buluştuğu country club ve 2-8 yaş grubunda atla ilk kez tanışanlara hizmet veren self binicilik bulunuyor. Yani her yaştan insan burada at binmek için eğitim alabiliyor. Tesis müdürü Oğuz Kemal Turan, karda at biniciliğinin popülerleştiğini söylüyor: "Özellikle kar altında dörtnala at binmek isteyen birçok misafirimizi ağırlıyoruz. Kar yağışı altında atlarımızla göl ve orman turları düzenliyoruz. Tesiste yaklaşık 40 çeşit at bulunuyor. Yürüyüş bozukluğu gibi sorunlar yaşayan otizmli çocuklar doktor tavsiyesiyle burada at binmeyi öğreniyor." Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok ziyaretçi ağırlayan binicilik merkezine şu sıralar adeta akın var. Turan "Bursa'da hizmet veren tesisimize ilimizden yoğun ilgi olmakla beraber İstanbul, Eskişehir, Bilecik, Yalova gibi çevre illerden de birçok ziyaretçiyi konuk ediyoruz. Yurt dışından ise Avrupa'dan birçok ziyaretçimiz bulunmakla beraber Kuveyt, Katar bölgesinden yoğun olarak geliyorlar" diyor.Tesisi ziyaret edenler arasında küçük kızlarına eğitim aldıran da var, ailecek vakit geçirmek isteyen de. Zeynep ve Onur Karaduman çifti altı yaşındaki kızlarının fiziksel ve duygusal gelişimini desteklemek için onu at binme egzersizlerine başlatmış. Zeynep Hanım "Bunu zaman zaman ailemiz için bir eğlence haline dönüştürdük. Göl ve orman etrafında yaptığımız turlarda, manzaranın tadına vardık. Özellikle kar yağdığı zamanlarda at binmek bizim için ayrı bir keyif. İşimizden arta kalan zamanları en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Ailece kaliteli zaman geçirebiliyoruz" diyor. Zihinsel engelliler öğretmeni Burçin Kama da tesisin bir diğer ziyaretçisi. Tabiat Binicilik Merkezi'nde yaklaşık bir senedir binicilik eğitimi alıyor. Kama "Atlar çok asil hayvanlar. Binicilikle tanıştıktan sonra yıllardır bu sporla neden uğraşmadığım sorusunu kendime sordum. Özgür bir alanda atlarla bağ kuruyorsunuz. Bu alan saflığın, berraklığın rengi olan beyaz olunca huzura varıyor, adeta rehabilite oluyorsunuz. Tüm öğrencilerime ve velilerime de tavsiye ediyorum" diyor.